AZ-Sofa 2025: Mit Gernot Mang

Wie will er die Löwen nach oben führen? Wie könnte eine Zukunft oder Zusammenarbeit mit Hassan Ismaik aussehen? Darüber spricht TSV-1860 Präsident Gernot Mang am 15.11.2025 im Deutschen Theater. Jetzt Tickets sichern!
Auf dem blauen Sessel nimmt Platz Gernot Mang – am 15. November 2025 im Deutschen Theater.
Auf dem blauen Sessel nimmt Platz Gernot Mang – am 15. November 2025 im Deutschen Theater.

Jetzt 20 Prozent auf die Veranstaltung sichern 

Neuer Auftrieb für die Löwen Erst im vergangenen Juli hat Gernot Mang den Posten als Präsident des TSV 1860 von Robert Reisinger übernommen, der das Amt acht Jahre lang innehatte. Und direkt (fast) das gesamte Spektrum der Löwen-Gefühle zu spüren bekommen.

Jetzt Tickets sichern

Der geplatzte Verkauf der Anteile von Investor Hasan Ismaik, eine Euphoriewelle dank hochkarätiger Neuzugänge und zuletzt der sportliche Absturz, der ihn und seine Gremien veranlasste, neben Trainer Patrick Glöckner auch Geschäftsführer Christian Werner zu beurlauben. Ganz schön viel für die ersten drei Monate als Oberlöwe.

Über genau diese Erfahrungen sprechen AZ-Sport-Vize Florian Weiß und Sportredakteur Kilian Kreitmair ebenso mit Mang, wie über den Traum Zweitliga-Aufstieg, die von ihm zuletzt ankündigte Neuorganisation innerhalb des TSV sowie seine Pläne für das Sechzig der Zukunft zwischen Giesinger Tradition und modernem Profisport. Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.

