AZ-Sofa 2025: Mit Gernot Mang
Neuer Auftrieb für die Löwen Erst im vergangenen Juli hat Gernot Mang den Posten als Präsident des TSV 1860 von Robert Reisinger übernommen, der das Amt acht Jahre lang innehatte. Und direkt (fast) das gesamte Spektrum der Löwen-Gefühle zu spüren bekommen.
Der geplatzte Verkauf der Anteile von Investor Hasan Ismaik, eine Euphoriewelle dank hochkarätiger Neuzugänge und zuletzt der sportliche Absturz, der ihn und seine Gremien veranlasste, neben Trainer Patrick Glöckner auch Geschäftsführer Christian Werner zu beurlauben. Ganz schön viel für die ersten drei Monate als Oberlöwe.
Über genau diese Erfahrungen sprechen AZ-Sport-Vize Florian Weiß und Sportredakteur Kilian Kreitmair ebenso mit Mang, wie über den Traum Zweitliga-Aufstieg, die von ihm zuletzt ankündigte Neuorganisation innerhalb des TSV sowie seine Pläne für das Sechzig der Zukunft zwischen Giesinger Tradition und modernem Profisport. Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.
