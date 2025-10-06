Das AZ-Sofa 2025: Mit Herbert Hainer

Wie bleibt der FC Bayern an der Spitze? Wie schaffen es Talente vom Campus zu den Profis? Darüber spricht Präsident Herbert Hainer am 9.11.2025 im Deutschen Theater. Jetzt Tickets sichern!

06. Oktober 2025 - 17:00 Uhr

Wie bleibt der FC Bayern an der Spitze, Herr Hainer? Viel besser könnte es für den FC Bayern aktuell ja gar nicht laufen. Die Münchner dominieren die Bundesliga nach Belieben, mit dem zehnten Sieg im zehnten Pflichtspiel dieser Saison am Wochenende in Frankfurt (3:0) haben sie einen neuen Rekord aufgestellt.

Jetzt Tickets sichern

Klar, dass Herbert Hainer gerade ein "glücklicher Präsident" ist, wie er am Sonntag beim Wiesn-Besuch im Käfer-Zelt lächelnd berichtete. Doch auch Hainer weiß: Die Aufgaben für die Zukunft sind gewaltig. Wie bleibt der FC Bayern mittel- und langfristig seinen Wurzeln treu – auch ohne eine Ikone wie Thomas Müller? Wie gelangen noch mehr Talente der Kategorie Lennart Karl vom Campus in die Profi-Mannschaft? Und wie hält der Klub mit der internationalen Konkurrenz Schritt, die oft einen Investor oder gleich einen ganzen Staat hinter sich hat?

Hainer und seine Kollegen im Präsidium, Aufsichtsrat und Vorstand müssen darauf Antworten finden, um weitere Champions-League-Triumphe möglich zu machen. AZ-Chefredakteur Michael Schilling und Chefreporter Maximilian Koch sprechen mit dem Bayern-Präsidenten am 9. November über diese und weitere spannende Themen. Und viel besser könnte der Termin auch nicht gelegt sein – denn am 2. November tritt Hainer auf der Jahreshauptversammlung des FC Bayern zur Wiederwahl als Präsident an. Der 71-Jährige dürfte also einiges zu erzählen haben. Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.