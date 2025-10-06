AZ-Sofa 2025: Mit Clemens Baumgärtner

Was sind seine CSU-Pläne für München? Was heißt CSU-Politik für eine wachsende Großstadt? Darüber spricht Clemens Baumgärtner am 10.11.2025 im Deutschen Theater. Jetzt Tickets sichern!

06. Oktober 2025 - 17:00 Uhr

Wie will die CSU München gewinnen? Bodenständig, kritisch – wie grenzt sich der CSU OB- Kandidat vom populären Amtsinhaber ab? Versteht die CSU die wachsende Großstadt mit ihren Baustellen und Parkplatzproblemen? Und welche Vision hat die Partei für München in den kommenden Jahren?

Auf dem roten Sofa stellt sich CSU-OBKandidat Clemens Baumgärtner den Fragen der AZ. Das verspricht ein spannender Abend zu werden – auch für jene, die Clemens Baumgärtner noch nie erlebt haben und sich zum Start in die heiße Phase des Wahlkampfs ein eigenes Bild machen wollen. Schon seit Jahrzehnten konnte Baumgärtners Partei bei OB-Wahlen keinen Stich mehr machen. Nun geht diese Mammutaufgabe ein Mann mit Verve an, der sich als Macher präsentieren will.

Als Wiesn-Chef hat er das größte Volksfest der Welt geprägt, als Wirtschaftsreferent war er stolz auf die Ansiedlung von neuen Arbeitsplätzen durch internationale Tech-Konzerne, die Mega- Konzerte auf der Messe in Riem sieht er als sein Werk. Doch all das muss nun bei den Münchnerinnen und Münchnern ankommen – von denen sich sehr viele gar nicht vorstellen können, dass ein CSU-Mann die Stadt erobern könnte. Auf dem roten Sofa im Barocksaal des Deutschen Theaters wird Clemens Baumgärtner am 10. November erwartet. Hier finden Sie die Teilnahmebedingungen.