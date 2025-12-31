Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.12.2025
WIDDER
Stehen Sie fest zu einem Wort, das Sie gegeben haben. Machen Sie keinen Rückzieher, denn das würde man Ihnen mit Recht verübeln.
STIER
Sie könnten gut und gerne eine Starthilfe gebrauchen. Kontakte, die Sie einmal geknüpft haben, werden Ihnen sehr hilfreich sein.
ZWILLINGE
Gute Nachrichten in einer Wohnungs- oder Immobiliensache: Mit einer neuen Strategie bekommen Sie ein Finanzproblem in den Griff.
KREBS
Auch wenn Sie Ihre romantische Ader nicht zur Schau tragen, Sie ist vorhanden und kommt heute Abend ganz deutlich zum Vorschein.
LÖWE
Sie haben Biss und das zeigen Sie in Ihrem gegenwärtigen Projekt. So können Sie sich erfolgreich gegen Konkurrenten durchsetzen.
JUNGFRAU
Taktgefühl und Einfühlungsvermögen sorgen dafür, dass ein Meinungsaustausch konstruktiv verläuft. Es wird sich zum Guten wenden.
WAAGE
Sie treffen Menschen, die zwar viele neue Impulse geben, die jedoch Ihre Terminplanungen ganz schön durcheinanderwirbeln können.
SKORPION
Sie sollten Störenfriede auf Abstand halten. Sie brauchen jetzt Zeit für Ihre Familie, denn hier sammeln Sie wieder neue Kräfte.
SCHÜTZE
Nutzen Sie den Tag, um Ihre Ideen in Ruhe auf Herz und Nieren zu überprüfen. Ein kleiner Feinschliff könnte große Wirkung zeigen.
STEINBOCK
Kein Hindernis vermag Sie derzeit zu bremsen. Ihre Lebensfreude wächst durch Lob und Anerkennung für Ihre erbrachten Leistungen.
WASSERMANN
Gefühlen freien Lauf zu lassen, ist nicht in jedem Fall erstrebenswert. Vor allem dann nicht, wenn es um eine Problemlösung geht.
FISCHE
Erledigen Sie wichtige Dinge schon am Vormittag. Lehnen Sie eine Bitte um Hilfe nicht ab, es entsteht Ihnen kein Nachteil daraus.
