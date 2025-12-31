Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.12.2025

31. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Stehen Sie fest zu einem Wort, das Sie gegeben haben. Machen Sie keinen Rückzieher, denn das würde man Ihnen mit Recht verübeln. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Sie könnten gut und gerne eine Starthilfe gebrauchen. Kontakte, die Sie einmal geknüpft haben, werden Ihnen sehr hilfreich sein. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Gute Nachrichten in einer Wohnungs- oder Immobiliensache: Mit einer neuen Strategie bekommen Sie ein Finanzproblem in den Griff. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Auch wenn Sie Ihre romantische Ader nicht zur Schau tragen, Sie ist vorhanden und kommt heute Abend ganz deutlich zum Vorschein. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Sie haben Biss und das zeigen Sie in Ihrem gegenwärtigen Projekt. So können Sie sich erfolgreich gegen Konkurrenten durchsetzen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Taktgefühl und Einfühlungsvermögen sorgen dafür, dass ein Meinungsaustausch konstruktiv verläuft. Es wird sich zum Guten wenden. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Sie treffen Menschen, die zwar viele neue Impulse geben, die jedoch Ihre Terminplanungen ganz schön durcheinanderwirbeln können. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Sie sollten Störenfriede auf Abstand halten. Sie brauchen jetzt Zeit für Ihre Familie, denn hier sammeln Sie wieder neue Kräfte. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Nutzen Sie den Tag, um Ihre Ideen in Ruhe auf Herz und Nieren zu überprüfen. Ein kleiner Feinschliff könnte große Wirkung zeigen. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Kein Hindernis vermag Sie derzeit zu bremsen. Ihre Lebensfreude wächst durch Lob und Anerkennung für Ihre erbrachten Leistungen. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Gefühlen freien Lauf zu lassen, ist nicht in jedem Fall erstrebenswert. Vor allem dann nicht, wenn es um eine Problemlösung geht. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Erledigen Sie wichtige Dinge schon am Vormittag. Lehnen Sie eine Bitte um Hilfe nicht ab, es entsteht Ihnen kein Nachteil daraus.