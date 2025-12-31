AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 31.12.2025

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Stehen Sie fest zu einem Wort, das Sie gegeben haben. Machen Sie keinen Rückzieher, denn das würde man Ihnen mit Recht verübeln.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Sie könnten gut und gerne eine Starthilfe gebrauchen. Kontakte, die Sie einmal geknüpft haben, werden Ihnen sehr hilfreich sein.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Gute Nachrichten in einer Wohnungs- oder Immobiliensache: Mit einer neuen Strategie bekommen Sie ein Finanzproblem in den Griff.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Auch wenn Sie Ihre romantische Ader nicht zur Schau tragen, Sie ist vorhanden und kommt heute Abend ganz deutlich zum Vorschein.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Sie haben Biss und das zeigen Sie in Ihrem gegenwärtigen Projekt. So können Sie sich erfolgreich gegen Konkurrenten durchsetzen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Taktgefühl und Einfühlungsvermögen sorgen dafür, dass ein Meinungsaustausch konstruktiv verläuft. Es wird sich zum Guten wenden.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Sie treffen Menschen, die zwar viele neue Impulse geben, die jedoch Ihre Terminplanungen ganz schön durcheinanderwirbeln können.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Sie sollten Störenfriede auf Abstand halten. Sie brauchen jetzt Zeit für Ihre Familie, denn hier sammeln Sie wieder neue Kräfte.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Nutzen Sie den Tag, um Ihre Ideen in Ruhe auf Herz und Nieren zu überprüfen. Ein kleiner Feinschliff könnte große Wirkung zeigen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Kein Hindernis vermag Sie derzeit zu bremsen. Ihre Lebensfreude wächst durch Lob und Anerkennung für Ihre erbrachten Leistungen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Gefühlen freien Lauf zu lassen, ist nicht in jedem Fall erstrebenswert. Vor allem dann nicht, wenn es um eine Problemlösung geht.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Erledigen Sie wichtige Dinge schon am Vormittag. Lehnen Sie eine Bitte um Hilfe nicht ab, es entsteht Ihnen kein Nachteil daraus.

