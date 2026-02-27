AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Seien Sie nicht so nachtragend! Sie sollten Besseres zu tun haben, als sich jetzt mit Ihrem Partner über Kleinigkeiten zu streiten.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie behalten auch in verzwickten Situationen den Überblick, haben ständig neue Ideen und bringen jede Menge Energie mit. Weiter so!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ein äußerst günstiger Tag, um etwas wirklich Wichtiges zu erledigen. Eventuelle gesundheitliche Störungen klingen jetzt endlich ab.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Eine gute Phase beginnt. Ein idealer Zeitpunkt, um Neues Erfolg versprechend zu starten. Es liegt an Ihnen, die Weichen zu stellen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Wer sich rechtzeitig einen Überblick verschafft, kommt entspannt voran. Eine Prioritätenliste kann Ordnung in die Gedanken bringen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Endlich lässt sich einem Problem auf den Grund gehen. Sie werden sehen, dass Ihnen nun alles wesentlich leichter von der Hand geht.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie kommen dann bestens voran, wenn Sie sich weder beruflich noch privat überfordern. Im Freundeskreis genießen Sie viel Sympathie.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ein Tag mit sehr guten Möglichkeiten! Auf errungene Erfolge können Sie stolz sein. Man wird Ihnen mit Achtung und Respekt begegnen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Nicht jedes Hindernis lässt sich nun umschiffen. Keine Sorge, schließlich wissen Sie Herausforderungen zu schätzen und zu meistern!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Eine Angelegenheit bleibt immer noch in der Schwebe und erfordert Ihre ganze Geduld. Sie stellen fest, dass sich der Einsatz lohnt.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Jetzt haben Sie wieder grünes Licht! Von nun an lässt sich verlorener Boden zurückgewinnen. Teilen Sie Ihr Tagespensum richtig ein!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Gefühle können manchmal trügen. Niemand ist vor Fehlentscheidungen gefeit, darum wäre es sinnvoll, eine Entscheidung zu überdenken.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.