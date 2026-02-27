Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.02.2026
WIDDER
Seien Sie nicht so nachtragend! Sie sollten Besseres zu tun haben, als sich jetzt mit Ihrem Partner über Kleinigkeiten zu streiten.
STIER
Sie behalten auch in verzwickten Situationen den Überblick, haben ständig neue Ideen und bringen jede Menge Energie mit. Weiter so!
ZWILLINGE
Ein äußerst günstiger Tag, um etwas wirklich Wichtiges zu erledigen. Eventuelle gesundheitliche Störungen klingen jetzt endlich ab.
KREBS
Eine gute Phase beginnt. Ein idealer Zeitpunkt, um Neues Erfolg versprechend zu starten. Es liegt an Ihnen, die Weichen zu stellen.
LÖWE
Wer sich rechtzeitig einen Überblick verschafft, kommt entspannt voran. Eine Prioritätenliste kann Ordnung in die Gedanken bringen.
JUNGFRAU
Endlich lässt sich einem Problem auf den Grund gehen. Sie werden sehen, dass Ihnen nun alles wesentlich leichter von der Hand geht.
WAAGE
Sie kommen dann bestens voran, wenn Sie sich weder beruflich noch privat überfordern. Im Freundeskreis genießen Sie viel Sympathie.
SKORPION
Ein Tag mit sehr guten Möglichkeiten! Auf errungene Erfolge können Sie stolz sein. Man wird Ihnen mit Achtung und Respekt begegnen.
SCHÜTZE
Nicht jedes Hindernis lässt sich nun umschiffen. Keine Sorge, schließlich wissen Sie Herausforderungen zu schätzen und zu meistern!
STEINBOCK
Eine Angelegenheit bleibt immer noch in der Schwebe und erfordert Ihre ganze Geduld. Sie stellen fest, dass sich der Einsatz lohnt.
WASSERMANN
Jetzt haben Sie wieder grünes Licht! Von nun an lässt sich verlorener Boden zurückgewinnen. Teilen Sie Ihr Tagespensum richtig ein!
FISCHE
Gefühle können manchmal trügen. Niemand ist vor Fehlentscheidungen gefeit, darum wäre es sinnvoll, eine Entscheidung zu überdenken.
