Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

25. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Schrauben Sie die Erwartungen an sich selbst einmal ein wenig herunter. Sie können mit den Ergebnissen Ihrer Arbeit zufrieden sein. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Es mag Ihnen heute schwerer fallen, sich an neue Situationen und Menschen zu gewöhnen. Dennoch sollten Sie eine Einladung annehmen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie sind beruflich zu stark engagiert. Ihnen fehlt eine erholsame Pause oder ein lieber Mensch, der Sie auf andere Gedanken bringt. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Um eine geplante Reise zu verwirklichen, sind noch einige Fragen bezüglich des Ziels zu klären. Ein Freund bittet Sie heute um Rat. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Mit Geschick, Mut und Ausdauer werden Sie viel erreichen können. Einen kleinen Rückschlag am Nachmittag überwinden Sie unbeschadet. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Unruhestifter Mars sorgt kurzfristig für Aufregung oder Hektik. Gut, wenn Sie es heute nicht zu Auseinandersetzungen kommen ließen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie lernen Menschen kennen, die Ihnen beruflich sehr hilfreich sein könnten. Ein Neubeginn liegt durchaus im Bereich des Möglichen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Rund um die Liebe ist es zurzeit ruhig geworden. Das kann sich heute ändern. Am Nachmittag kommt es zu einer prickelnden Begegnung. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Ein anstrengender Tag ruft nach einem entspannten Abend. Schnappen Sie sich Ihre Lieblingslektüre und lassen Sie die Seele baumeln. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Nur wohlüberlegtes, vernünftiges Handeln führt zum Ziel. Für Experimente, vor allem finanzieller Art, ist die Zeit weniger günstig. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Romantik und Leidenschaft lassen die Liebe hochleben. Gerade Singles erfahren, wie einfach sie neue Bekanntschaften knüpfen können. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie tragen Ihr Herz nicht immer auf der Zunge. Im Moment bekommen Ihre Lieben jedoch wieder viel öfter Ihren zarten Kern zu spüren.