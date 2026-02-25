AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.02.2026

Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Schrauben Sie die Erwartungen an sich selbst einmal ein wenig herunter. Sie können mit den Ergebnissen Ihrer Arbeit zufrieden sein.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Es mag Ihnen heute schwerer fallen, sich an neue Situationen und Menschen zu gewöhnen. Dennoch sollten Sie eine Einladung annehmen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie sind beruflich zu stark engagiert. Ihnen fehlt eine erholsame Pause oder ein lieber Mensch, der Sie auf andere Gedanken bringt.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Um eine geplante Reise zu verwirklichen, sind noch einige Fragen bezüglich des Ziels zu klären. Ein Freund bittet Sie heute um Rat.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Mit Geschick, Mut und Ausdauer werden Sie viel erreichen können. Einen kleinen Rückschlag am Nachmittag überwinden Sie unbeschadet.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Unruhestifter Mars sorgt kurzfristig für Aufregung oder Hektik. Gut, wenn Sie es heute nicht zu Auseinandersetzungen kommen ließen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie lernen Menschen kennen, die Ihnen beruflich sehr hilfreich sein könnten. Ein Neubeginn liegt durchaus im Bereich des Möglichen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Rund um die Liebe ist es zurzeit ruhig geworden. Das kann sich heute ändern. Am Nachmittag kommt es zu einer prickelnden Begegnung.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Ein anstrengender Tag ruft nach einem entspannten Abend. Schnappen Sie sich Ihre Lieblingslektüre und lassen Sie die Seele baumeln.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Nur wohlüberlegtes, vernünftiges Handeln führt zum Ziel. Für Experimente, vor allem finanzieller Art, ist die Zeit weniger günstig.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Romantik und Leidenschaft lassen die Liebe hochleben. Gerade Singles erfahren, wie einfach sie neue Bekanntschaften knüpfen können.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie tragen Ihr Herz nicht immer auf der Zunge. Im Moment bekommen Ihre Lieben jedoch wieder viel öfter Ihren zarten Kern zu spüren.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.