Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.02.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Schrauben Sie die Erwartungen an sich selbst einmal ein wenig herunter. Sie können mit den Ergebnissen Ihrer Arbeit zufrieden sein.
STIER
Es mag Ihnen heute schwerer fallen, sich an neue Situationen und Menschen zu gewöhnen. Dennoch sollten Sie eine Einladung annehmen.
ZWILLINGE
Sie sind beruflich zu stark engagiert. Ihnen fehlt eine erholsame Pause oder ein lieber Mensch, der Sie auf andere Gedanken bringt.
KREBS
Um eine geplante Reise zu verwirklichen, sind noch einige Fragen bezüglich des Ziels zu klären. Ein Freund bittet Sie heute um Rat.
LÖWE
Mit Geschick, Mut und Ausdauer werden Sie viel erreichen können. Einen kleinen Rückschlag am Nachmittag überwinden Sie unbeschadet.
JUNGFRAU
Unruhestifter Mars sorgt kurzfristig für Aufregung oder Hektik. Gut, wenn Sie es heute nicht zu Auseinandersetzungen kommen ließen.
WAAGE
Sie lernen Menschen kennen, die Ihnen beruflich sehr hilfreich sein könnten. Ein Neubeginn liegt durchaus im Bereich des Möglichen.
SKORPION
Rund um die Liebe ist es zurzeit ruhig geworden. Das kann sich heute ändern. Am Nachmittag kommt es zu einer prickelnden Begegnung.
SCHÜTZE
Ein anstrengender Tag ruft nach einem entspannten Abend. Schnappen Sie sich Ihre Lieblingslektüre und lassen Sie die Seele baumeln.
STEINBOCK
Nur wohlüberlegtes, vernünftiges Handeln führt zum Ziel. Für Experimente, vor allem finanzieller Art, ist die Zeit weniger günstig.
WASSERMANN
Romantik und Leidenschaft lassen die Liebe hochleben. Gerade Singles erfahren, wie einfach sie neue Bekanntschaften knüpfen können.
FISCHE
Sie tragen Ihr Herz nicht immer auf der Zunge. Im Moment bekommen Ihre Lieben jedoch wieder viel öfter Ihren zarten Kern zu spüren.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen