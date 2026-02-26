AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.02.2026

Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Je stressiger es momentan wird, desto wichtiger werden die Erholungsphasen. Darüber hinaus sollten Sie an genügend Bewegung denken.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Sie sollten sich selbst mit kritischer Distanz gegenüberstehen und nicht ohne wirklich gründliche Überlegung endgültig entscheiden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Lassen Sie sich heute nicht zu Experimenten verführen. Bleiben Sie standhaft und sagen Sie, wenn erforderlich, ein deutliches Nein.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Entscheidungen lassen sich nun einmal nicht aus dem Ärmel schütteln. Schlafen Sie eine Nacht darüber. Ihr Instinkt wird Sie leiten.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Unangenehme Pflichten sollten Sie nicht länger vor sich herschieben. Auch familiäre Angelegenheiten warten jetzt auf eine Regelung.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Eine neue Aufgabe lässt Ihr Herz höherschlagen. Ergreifen Sie die Initiative und lassen Sie ruhig Ihre energievolle Seite sprechen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie könnten bei Ihren Überlegungen etwas Wichtiges außer Acht gelassen haben. Denken Sie über die Sache noch einmal gründlich nach.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

In Sachen Selbstmotivation kann sich so mancher eine Scheibe von Ihnen abschneiden. Das bringt Sie jetzt ein gutes Stück nach vorn.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Stecken Sie einen kritischen Hinweis nicht gleichgültig weg, sondern versuchen Sie, ihn als Verbesserungsmöglichkeit zu betrachten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Stellen Sie sich wegen kleiner Patzer nicht gleich selbst an den Pranger. Die Kollegen vertrauen Ihnen und suchen weiter Ihren Rat.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Nehmen Sie ein kleines Missgeschick nicht so tragisch. Ihre Zukunftsaussichten bessern sich nun zusehends. Seien Sie verbindlicher.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Erfolge werden derzeit etwas langsamer errungen, sind dafür aber von Dauer. In der Freizeit öfter einmal an die frische Luft gehen!

