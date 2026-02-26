Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.02.2026
WIDDER
Je stressiger es momentan wird, desto wichtiger werden die Erholungsphasen. Darüber hinaus sollten Sie an genügend Bewegung denken.
STIER
Sie sollten sich selbst mit kritischer Distanz gegenüberstehen und nicht ohne wirklich gründliche Überlegung endgültig entscheiden.
ZWILLINGE
Lassen Sie sich heute nicht zu Experimenten verführen. Bleiben Sie standhaft und sagen Sie, wenn erforderlich, ein deutliches Nein.
KREBS
Entscheidungen lassen sich nun einmal nicht aus dem Ärmel schütteln. Schlafen Sie eine Nacht darüber. Ihr Instinkt wird Sie leiten.
LÖWE
Unangenehme Pflichten sollten Sie nicht länger vor sich herschieben. Auch familiäre Angelegenheiten warten jetzt auf eine Regelung.
JUNGFRAU
Eine neue Aufgabe lässt Ihr Herz höherschlagen. Ergreifen Sie die Initiative und lassen Sie ruhig Ihre energievolle Seite sprechen.
WAAGE
Sie könnten bei Ihren Überlegungen etwas Wichtiges außer Acht gelassen haben. Denken Sie über die Sache noch einmal gründlich nach.
SKORPION
In Sachen Selbstmotivation kann sich so mancher eine Scheibe von Ihnen abschneiden. Das bringt Sie jetzt ein gutes Stück nach vorn.
SCHÜTZE
Stecken Sie einen kritischen Hinweis nicht gleichgültig weg, sondern versuchen Sie, ihn als Verbesserungsmöglichkeit zu betrachten.
STEINBOCK
Stellen Sie sich wegen kleiner Patzer nicht gleich selbst an den Pranger. Die Kollegen vertrauen Ihnen und suchen weiter Ihren Rat.
WASSERMANN
Nehmen Sie ein kleines Missgeschick nicht so tragisch. Ihre Zukunftsaussichten bessern sich nun zusehends. Seien Sie verbindlicher.
FISCHE
Erfolge werden derzeit etwas langsamer errungen, sind dafür aber von Dauer. In der Freizeit öfter einmal an die frische Luft gehen!
