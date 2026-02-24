AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ein Gespräch verläuft viel besser als erwartet. Wie gut, dass Ihre Sorgen unberechtigt waren! Gehen Sie abends noch einmal in sich.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Das eine oder andere Problem könnte Ihnen doch mehr an die Nieren gehen als gedacht. Kopfschmerzen sind heute nicht ausgeschlossen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie haben alle Trümpfe in der Hand und können nun den spektakulären Fang machen, auf den Sie schon seit langer Zeit gewartet haben.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ihr Talent, sich blitzschnell auf eine neue Situation einstellen zu können, bringt Ihnen unter Umständen einen beruflichen Vorteil.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Alle Dinge des Herzens und der Gefühle können sinnvoll gefördert werden. Hängen Sie einer verflossenen Beziehung nicht länger nach.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Verlieren Sie keine Zeit mit nutzlosen Dingen. Sie haben es in der Hand, eine private Angelegenheit zum guten Abschluss zu bringen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ein Projekt, das Sie vor Augen haben, erfordert eine sehr große Risikobereitschaft. Lassen Sie sich alles gut durch den Kopf gehen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Lassen Sie die Vergangenheit endgültig ruhen. Konzentrieren Sie sich auf die Gegenwart und erfreuen Sie sich an dem, was Sie haben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie können nun getrost einen Kompromiss schließen. Beide Seiten zeigen sich zufrieden mit den Ergebnissen. Treiben Sie heute Sport.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ein Hindernis wird überwunden. Sie bekommen freie Fahrt. Von einem Mitmenschen erhalten Sie Tipps für Ihr berufliches Weiterkommen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Es muss nicht immer etwas los sein, vielmehr sind es die stillen Stunden, die uns stark machen. Grenzen Sie sich von der Hektik ab.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ihr Gefühlsleben könnte Sie aus dem Gleichgewicht bringen. Lassen Sie sich das Wort nicht im Munde umdrehen. Setzen Sie sich durch.

