Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.03.2026
WIDDER
Ihre Unsicherheit ist völlig unbegründet. Auch wenn ein Aufgabenbereich für Sie neu ist, werden Sie ihm gewachsen sein.
STIER
Kopfkino ausschalten! Grübeleien, die sowieso zu keiner Lösung führen, könnten sich negativ auf die Stimmung auswirken.
ZWILLINGE
Heute ist ein ausgesprochen günstiger Tag, um endlich das umzusetzen, was Sie sich schon seit Langem vorgenommen haben.
KREBS
Kritik an Ihren Arbeitsergebnissen sollte auf keinen Fall zu persönlich genommen werden. Ihr Chef zählt auf Ihr Können.
LÖWE
Deutlich macht sich eine Positivphase bemerkbar. Sie können erreichen, was Ihnen das Schicksal bisher vorenthalten hat.
JUNGFRAU
Obwohl Sie es eigentlich im Vorfeld wussten, dass ein Gespräch nicht einfach wird, kostet es Sie heute sehr viel Kraft.
WAAGE
Sie haben Glück, ein Gewinn wartet darauf, dass Sie ihn einkassieren. Sie können sich dadurch von einer Sorge befreien.
SKORPION
Heute geben Ihre Sterne grünes Licht. Sie könnten Aufgaben bewerkstelligen, die andere und auch Sie selbst überraschen.
SCHÜTZE
Erwarten Sie nichts, was Sie umgekehrt nicht auch tun würden. Sie erhalten eine Nachricht, die die Glücksgefühle weckt.
STEINBOCK
Lassen Sie sich von kleinen Auseinandersetzungen nicht den Tag verderben. Im Privatleben läuft alles wie am Schnürchen.
WASSERMANN
Sie haben viele Möglichkeiten, Ihre Fähigkeiten einzusetzen und Erfolge zu erzielen. Achten Sie aber auf Ihre Finanzen!
FISCHE
Von einem ungünstigen Eindruck werden Sie sich schwer freimachen können, obwohl er eigentlich gar nicht berechtigt ist.
