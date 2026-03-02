Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 02.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

02. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ihre Unsicherheit ist völlig unbegründet. Auch wenn ein Aufgabenbereich für Sie neu ist, werden Sie ihm gewachsen sein. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Kopfkino ausschalten! Grübeleien, die sowieso zu keiner Lösung führen, könnten sich negativ auf die Stimmung auswirken. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Heute ist ein ausgesprochen günstiger Tag, um endlich das umzusetzen, was Sie sich schon seit Langem vorgenommen haben. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Kritik an Ihren Arbeitsergebnissen sollte auf keinen Fall zu persönlich genommen werden. Ihr Chef zählt auf Ihr Können. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Deutlich macht sich eine Positivphase bemerkbar. Sie können erreichen, was Ihnen das Schicksal bisher vorenthalten hat. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Obwohl Sie es eigentlich im Vorfeld wussten, dass ein Gespräch nicht einfach wird, kostet es Sie heute sehr viel Kraft. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie haben Glück, ein Gewinn wartet darauf, dass Sie ihn einkassieren. Sie können sich dadurch von einer Sorge befreien. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Heute geben Ihre Sterne grünes Licht. Sie könnten Aufgaben bewerkstelligen, die andere und auch Sie selbst überraschen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Erwarten Sie nichts, was Sie umgekehrt nicht auch tun würden. Sie erhalten eine Nachricht, die die Glücksgefühle weckt. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Lassen Sie sich von kleinen Auseinandersetzungen nicht den Tag verderben. Im Privatleben läuft alles wie am Schnürchen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie haben viele Möglichkeiten, Ihre Fähigkeiten einzusetzen und Erfolge zu erzielen. Achten Sie aber auf Ihre Finanzen! Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Von einem ungünstigen Eindruck werden Sie sich schwer freimachen können, obwohl er eigentlich gar nicht berechtigt ist.