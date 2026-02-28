AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Das wird ein wichtiger Tag. Türen öffnen sich für Sie. Alte Freundschaften werden unter Umständen einer Bewährungsprobe unterzogen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Unter Umständen sind Sie gar nicht so belastbar, wie Sie meinen. Beschränken Sie sich, wenn möglich, auf die nötigsten Aktivitäten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Die Hoffnung auf das gute Gelingen eines interessanten Projekts vorschnell aufzugeben, ist für Sie bestimmt keine gute Alternative.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Heute sollten Sie einen Termin nicht voreilig annehmen. Es könnte durchaus sein, dass Sie die Zeit für persönliche Dinge benötigen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Es gibt jetzt einmalige Erlebnisse, die noch lange nachwirken werden. Alles geht mit viel Schwung vor sich, auch die Partnerschaft.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Auch wenn es Ihnen schwerfallen sollte, eine Entscheidung zu treffen, darf sie auf keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Innerlich völlig entspannt und offen für neue Impulse. Allein das trägt schon dazu bei, dass hitzige Diskussionen vermieden werden.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Haben Sie keine Angst vor Veränderungen, denn sie sind oftmals unumgänglich. Setzen Sie einfach mehr Vertrauen in Ihre Fähigkeiten.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Größere Kontaktfreudigkeit bringt beruflich wie privat Vorteile. Planet Venus unterstützt Liebes- und Freundschaftsangelegenheiten.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Die Reaktion eines Mitmenschen scheint anders auszufallen, als Sie es sich erhofft haben. Jetzt gilt es, die Strategie zu wechseln.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Mit einer Entscheidung, die aus dem Bauch heraus getroffen wird, mögen Sie Ihr Umfeld überraschen, liegen damit aber genau richtig.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie werden eine Menge Geduld aufbringen müssen. Dennoch bloß nicht Trübsal blasen und schon gar keine finanziellen Spielchen wagen!

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.