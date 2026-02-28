Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.02.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

28. Februar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Das wird ein wichtiger Tag. Türen öffnen sich für Sie. Alte Freundschaften werden unter Umständen einer Bewährungsprobe unterzogen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Unter Umständen sind Sie gar nicht so belastbar, wie Sie meinen. Beschränken Sie sich, wenn möglich, auf die nötigsten Aktivitäten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Die Hoffnung auf das gute Gelingen eines interessanten Projekts vorschnell aufzugeben, ist für Sie bestimmt keine gute Alternative. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Heute sollten Sie einen Termin nicht voreilig annehmen. Es könnte durchaus sein, dass Sie die Zeit für persönliche Dinge benötigen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Es gibt jetzt einmalige Erlebnisse, die noch lange nachwirken werden. Alles geht mit viel Schwung vor sich, auch die Partnerschaft. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Auch wenn es Ihnen schwerfallen sollte, eine Entscheidung zu treffen, darf sie auf keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Innerlich völlig entspannt und offen für neue Impulse. Allein das trägt schon dazu bei, dass hitzige Diskussionen vermieden werden. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Haben Sie keine Angst vor Veränderungen, denn sie sind oftmals unumgänglich. Setzen Sie einfach mehr Vertrauen in Ihre Fähigkeiten. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Größere Kontaktfreudigkeit bringt beruflich wie privat Vorteile. Planet Venus unterstützt Liebes- und Freundschaftsangelegenheiten. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Die Reaktion eines Mitmenschen scheint anders auszufallen, als Sie es sich erhofft haben. Jetzt gilt es, die Strategie zu wechseln. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Mit einer Entscheidung, die aus dem Bauch heraus getroffen wird, mögen Sie Ihr Umfeld überraschen, liegen damit aber genau richtig. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie werden eine Menge Geduld aufbringen müssen. Dennoch bloß nicht Trübsal blasen und schon gar keine finanziellen Spielchen wagen!