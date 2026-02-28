Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.02.2026
WIDDER
Das wird ein wichtiger Tag. Türen öffnen sich für Sie. Alte Freundschaften werden unter Umständen einer Bewährungsprobe unterzogen.
STIER
Unter Umständen sind Sie gar nicht so belastbar, wie Sie meinen. Beschränken Sie sich, wenn möglich, auf die nötigsten Aktivitäten.
ZWILLINGE
Die Hoffnung auf das gute Gelingen eines interessanten Projekts vorschnell aufzugeben, ist für Sie bestimmt keine gute Alternative.
KREBS
Heute sollten Sie einen Termin nicht voreilig annehmen. Es könnte durchaus sein, dass Sie die Zeit für persönliche Dinge benötigen.
LÖWE
Es gibt jetzt einmalige Erlebnisse, die noch lange nachwirken werden. Alles geht mit viel Schwung vor sich, auch die Partnerschaft.
JUNGFRAU
Auch wenn es Ihnen schwerfallen sollte, eine Entscheidung zu treffen, darf sie auf keinen Fall auf die lange Bank geschoben werden.
WAAGE
Innerlich völlig entspannt und offen für neue Impulse. Allein das trägt schon dazu bei, dass hitzige Diskussionen vermieden werden.
SKORPION
Haben Sie keine Angst vor Veränderungen, denn sie sind oftmals unumgänglich. Setzen Sie einfach mehr Vertrauen in Ihre Fähigkeiten.
SCHÜTZE
Größere Kontaktfreudigkeit bringt beruflich wie privat Vorteile. Planet Venus unterstützt Liebes- und Freundschaftsangelegenheiten.
STEINBOCK
Die Reaktion eines Mitmenschen scheint anders auszufallen, als Sie es sich erhofft haben. Jetzt gilt es, die Strategie zu wechseln.
WASSERMANN
Mit einer Entscheidung, die aus dem Bauch heraus getroffen wird, mögen Sie Ihr Umfeld überraschen, liegen damit aber genau richtig.
FISCHE
Sie werden eine Menge Geduld aufbringen müssen. Dennoch bloß nicht Trübsal blasen und schon gar keine finanziellen Spielchen wagen!
