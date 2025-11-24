Jahreshoroskop 2026 für Fische-Mann

Hier finden Sie das Horoskop vom Fische-Mann für 2026. Im Ozean der Möglichkeiten bestimmen tiefe Wasser und zarte Wellen das Jahr.

24. November 2025 - 06:37 Uhr

2026 ist für ihn ein Jahr, das wie ein weiter, endloser Ozean im Morgenlicht glitzert. Die Himmelskörper formen sanfte und stürmische Wellen, die ihm Fahrtwind geben, aber auch sein Urteilsvermögen auf die Probe stellen. Unter der Führung von Neptun, seinem ewigen Begleiter, schärfen sich seine Antennen für das Unsichtbare, während Jupiter großzügig neue Chancen am Horizont auftürmt. Saturn schenkt Struktur, wenn die Träume zu weit schweben, Uranus aber sorgt für inspirierende Geistesblitze. Besonders rund um den Frühlingsbeginn und zur Zeit der Sommersonnenwende öffnen sich neue Wege. Er darf mutig neue Ufer ansteuern.

Horoskop für Fische-Mann: Liebe, Flirt, Partnerschaft

Das Liebesjahr 2026 beginnt mit prickelnder Erotik: Im Januar und Februar liegt der Zauber des Neubeginns in der Luft, Venus und Mars schenken ihm eine unwiderstehliche Ausstrahlung. Ob in einer festen Partnerschaft oder im Flirt – Nähe und Geborgenheit werden wichtig. Im Mai und Juni regt Venus das Herz an, unerwartete Begegnungen sind möglich. Im Juli und August braucht es Fingerspitzengefühl, um Missverständnisse zu vermeiden. Spätestens im Herbst klären sich Spannungen, und er findet zu einer neuen Tiefe. Wer offen bleibt und sich seinen Gefühlen stellt, erlebt ein Jahr voller Überraschungen und sanfter Glücksmomente.

Erfolg und Finanzen für Fische-Mann

Beruflich kann er in diesem Jahr seinen Einfluss ausweiten. Besonders ab Februar, wenn Merkur ihn mit Eloquenz und Feingefühl unterstützt, kann er mit kreativen Ideen glänzen. Jupiter bringt bis zum Sommer günstige Chancen, aber es gilt, sie mutig zu ergreifen! Der Frühling und der Herbst stehen unter einem guten Stern für Neuerungen, die Finanzen entwickeln sich stabil. Vor allem im Spätsommer kann es zu überraschenden Wendungen kommen. Klare Kommunikation hilft ihm, Missverständnisse zu vermeiden. Wer bereit ist, Altes loszulassen, kann im November und Dezember einige Erfolge feiern, die aus innerer Klarheit wachsen.

So steht es um die Gesundheit und Fitness vom Fische-Mann

Das Jahr beginnt kraftvoll, doch sollte er auf die Zeichen seines Körpers achten. Im März und April schenken Mars und Venus Energie und Lebenslust – ideal, um Sport und Bewegung in den Alltag zu bringen. Im Sommer droht mitunter Überforderung, Stress und Unruhe; regelmäßige Auszeiten, Spaziergänge am Wasser und kreative Hobbys helfen, im Gleichgewicht zu bleiben. Meditative Praktiken oder bewusste Atempausen stärken seine innere Balance. Spätestens zum Jahresausklang findet er zur seelischen Ausgeglichenheit zurück, wenn er sich selbst mit Nachsicht begegnet, auf ausreichend Schlaf achtet und alte Lasten loslässt.

Große Stärken und kleine Schwächen

Wenn er sich selbst annimmt, wachsen aus seinen Schwächen Kräfte

Er ist ein Suchender, der in den Tiefen des Lebens nach Bedeutung taucht. Sanftmütig, mitfühlend und voller Fantasie ist er ein leiser Träumer, der durch Mitgefühl und eine tiefe Sehnsucht nach Harmonie gezeichnet ist. Sein Herz schlägt für das Verborgene und Schöne, sein Geist baut Luftschlösser, in denen andere Trost finden. Zuweilen verliert er sich in Grübeleien, wird flatterhaft, wenn der Wind des Lebens weht. Seine Empfindsamkeit ist Feder und Schild zugleich: Sie macht ihn liebenswert, aber auch verletzlich, denn zu viele Reize verwirren ihn. Wenn er sich selbst erkennt und seine Stärken annimmt, wachsen ihm auch aus den kleinen Schwächen neue Kräfte.

Was ihn stark macht:

Schon zu Jahresbeginn tanzen Venus und Mars mit der Sonne und fluten ihn mit Lebensfreude, Kreativität und Charme. Im Februar und März spürt er, wie Anerkennung und Inspiration ihn beflügeln. Die Gunst von Jupiter unterstützt seine Vorhaben, insbesondere wenn es um Herzenswünsche und

Visionen geht. Saturn hält ihm dabei den Rücken frei, sodass seine Träume greifbarer werden. Neue Freundschaften und kreative Projekte bekommen in den Frühlingsmonaten neue Impulse. Wer jetzt mutig losgeht, kann erstaunliche Fortschritte machen. Besonders im Spätsommer schenkt Uranus frische Ideen – jetzt darf er neue Wege probieren, der Erfolg lächelt ihm zu.

Was ihn schwach macht:

Nicht alles läuft glatt im Kosmos: In den Sommermonaten und zum Jahresende hin können alte Zweifel und Unsicherheiten aufflammen. Der Einfluss von Mars und Uranus sorgt mitunter für emotionale Turbulenzen und er spürt das Ziehen und Zerren der Zeit. Zweifel an den eigenen Fähigkeiten, das Gefühl, auf der Stelle zu treten oder ein Zuviel an Verantwortung können ihn belasten. Rückschläge im Beruf oder kleine Missverständnisse in Beziehungen sind möglich. Jetzt hilft es, tief durchzuatmen und sich nicht in Dramen zu verlieren. Klare Absprachen, kleine Auszeiten und das Vertrauen in die eigene Intuition helfen ihm, Stürme zu überstehen und gestärkt daraus hervorzugehen.

Welches Sternzeichen passt zum Fische-Mann?

Die besten Chancen im Jahr 2026 haben Krebs, Schütze, Steinbock und Wassermann.

Fische-Widder

Ihr Temperament begeistert ihn und er ist ihrer Ausstrahlung schutzlos ausgeliefert. Auf Dauer wird ihn das überfordern.

Fische-Stier

Mit ihrem Charme gewinnt sie sein Vertrauen und wickelt ihn um den Finger. Dennoch bleiben in seinem Inneren Zweifel.

Fische-Zwilling

Locker und verspielt nimmt keiner von beiden die Sache zu ernst. Mit einem Augenzwinkern verleben sie fröhliche Stunden.

Fische-Krebs

Hier entwickelt sich eine tiefgehende Leidenschaft. Von ihr kann er lernen, Ordnung und Struktur in sein Leben zu bringen.

Fische-Löwe

Obwohl Sie sein Interesse im Nu weckt, sorgt ihr Bedürfnis nach Bewunderung und Auftreten bei ihm bald für Irritation.

Fische-Jungfrau

Dass sie mit Geld umgehen kann, bringt ihr bei ihm einen klaren Pluspunkt. Ihrem Sinn für Ordnung sollte er nacheifern.

Fische-Waage

Auch wenn er tief ins Portemonnaie greifen muss, um ihr ihre Wünsche zu erfüllen, fühlt er sich geborgen und wohl.

Fische-Skorpion

Ihre scharfe Beobachtungsgabe fasziniert ihn, ihr selbstbewusstes Auftreten reißt ihn mit. Doch schnell ist er beleidigt.

Fische-Schütze

Ihre ausgelassene Lebensfreude ist ansteckend und die Leichtigkeit in ihrer Zweisamkeit gefällt ihm sichtlich.

Fische-Steinbock

Bei ihr findet er Sicherheit und Halt. Schnell wächst sein Vertrauen, denn er ahnt, dass sie es ehrlich und gut mit ihm meint.

Fische-Wassermann

Er bewundert ihr lebensfrohes Wesen aus der Distanz, doch bald sucht er angezogen von ihrer Andersartigkeit den Kontakt.

Fische-Fische

Sie verlieren sich zu zweit gerne in Träumen – und lassen dabei die Realität ein wenig zu sehr aus den Augen.