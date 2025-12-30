Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.12.2025
WIDDER
Alles, was mit einem Risiko verbunden wäre, sollte heute vermieden werden. Sie neigen vermehrt dazu, sehr impulsiv zu reagieren.
STIER
Eine alte Angelegenheit ist nicht geklärt, Sie sollten ein Problem angehen. Eine Änderung in Ihrem Umfeld wird Sie beeindrucken.
ZWILLINGE
Eine Sehnsucht füllt Sie heute aus, die Sie selbst erstaunt. Telefonische Neuigkeiten? Behalten Sie diese aber vorerst für sich.
KREBS
Auch wenn der Alltag Sie einmal nervt, Sie können mit dem Erreichten stolz sein. Bleiben Sie bei Ihrer Linie, es zahlt sich aus!
LÖWE
Jetzt sollten Sie neue Pläne schmieden oder die alten noch einmal überdenken. Der Tag ist wie geschaffen für neue Zielsetzungen.
JUNGFRAU
Nicht kleinlich sein, wenn sich jemand nicht sofort erkenntlich zeigt. Hohe Erwartungen bergen das Risiko, enttäuscht zu werden.
WAAGE
Halten Sie die Augen und Ohren offen. Merkur hat Sie auf der Liste, es kommt heute zu schönen Möglichkeiten und Chancen für Sie.
SKORPION
Nutzen Sie diesen Tag unbedingt zur mittelfristigen Planung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie liegen tendenziell richtig.
SCHÜTZE
Gehen Sie mit frischem Mut an eine Sache heran, von der Sie momentan mit Recht sehr überzeugt sind. Sie werden sich durchsetzen.
STEINBOCK
Knapp vorbei ist auch daneben. Da haben Sie wohl ein paar wichtige Details vergessen. Keine Bange, es lässt sich wieder richten!
WASSERMANN
Üben Sie Kritik nur, wenn diese angebracht ist. Momentan neigen viele Menschen dazu, das berühmte „Haar in der Suppe“ zu suchen.
FISCHE
Ihre Verhandlungsführung ist jetzt derart geschickt, dass Sie imstande sind, aus jeder Situation den maximalen Nutzen zu ziehen.
