Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 30.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe
Partnerschaft
Freunde
Soziales
Glücklich
Happy
Finanzen
Geld
Gesundheit
Sport
Spannung
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Alles, was mit einem Risiko verbunden wäre, sollte heute vermieden werden. Sie neigen vermehrt dazu, sehr impulsiv zu reagieren.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Eine alte Angelegenheit ist nicht geklärt, Sie sollten ein Problem angehen. Eine Änderung in Ihrem Umfeld wird Sie beeindrucken.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Eine Sehnsucht füllt Sie heute aus, die Sie selbst erstaunt. Telefonische Neuigkeiten? Behalten Sie diese aber vorerst für sich.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Auch wenn der Alltag Sie einmal nervt, Sie können mit dem Erreichten stolz sein. Bleiben Sie bei Ihrer Linie, es zahlt sich aus!

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Jetzt sollten Sie neue Pläne schmieden oder die alten noch einmal überdenken. Der Tag ist wie geschaffen für neue Zielsetzungen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Nicht kleinlich sein, wenn sich jemand nicht sofort erkenntlich zeigt. Hohe Erwartungen bergen das Risiko, enttäuscht zu werden.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Halten Sie die Augen und Ohren offen. Merkur hat Sie auf der Liste, es kommt heute zu schönen Möglichkeiten und Chancen für Sie.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Nutzen Sie diesen Tag unbedingt zur mittelfristigen Planung Ihrer wirtschaftlichen Verhältnisse. Sie liegen tendenziell richtig.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Gehen Sie mit frischem Mut an eine Sache heran, von der Sie momentan mit Recht sehr überzeugt sind. Sie werden sich durchsetzen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Knapp vorbei ist auch daneben. Da haben Sie wohl ein paar wichtige Details vergessen. Keine Bange, es lässt sich wieder richten!

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Üben Sie Kritik nur, wenn diese angebracht ist. Momentan neigen viele Menschen dazu, das berühmte „Haar in der Suppe“ zu suchen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Ihre Verhandlungsführung ist jetzt derart geschickt, dass Sie imstande sind, aus jeder Situation den maximalen Nutzen zu ziehen.

