Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.12.2025
WIDDER
Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft stärkt nicht nur die Muskulatur. Ausdauersport ist das Richtige für Körper und Geist.
STIER
Ein völlig unerwartetes Angebot sollten Sie annehmen. Sich daraus ergebende glückliche Stunden können zu einem Erlebnis werden.
ZWILLINGE
Falls es heute zu Problemen kommen sollte, könnten Freunde oder Verwandte sich glücklicherweise als Retter in der Not erweisen.
KREBS
Heute ist nicht der geeignete Tag, um über Geschäfte oder Verträge zu sprechen. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Freizeit.
LÖWE
Sie kommen in einer Angelegenheit nicht weiter? Bringen Sie das Thema in die große Runde und es kommt bestimmt zu einer Lösung.
JUNGFRAU
Geduld, Rücksichtnahme und ein wenig Zurückhaltung sind Ihnen jetzt dringend anzuraten. Dann könnten Wünsche in Erfüllung gehen.
WAAGE
Durch Eile und Flüchtigkeitsfehler könnte ein wichtiges Vorhaben in Verzug geraten. Erhöhte Konzentration und die Ruhe bewahren!
SKORPION
Etwas klappt, eine andere Sache geht genau daneben, damit müssen Sie fertigwerden. Für Sie bedeutet das eine große Geduldsprobe.
SCHÜTZE
Die Schütze-Geborenen sollten heute nicht jedes Wort oder jede Geste auf die Goldwaage legen. Auch Sie sind nicht immer in Topform.
STEINBOCK
Beide Seiten reden heute aneinander vorbei. Das bedeutet: Verträge lieber noch einmal prüfen und nicht vorschnell unterzeichnen.
WASSERMANN
Bitte mehr Toleranz und Nachgiebigkeit Ihrer Umwelt gegenüber! Das Leben wäre dann wesentlich erträglicher für alle Beteiligten.
FISCHE
Es fällt Ihnen heute sehr leicht, sich voll und ganz in ein Projekt hineinzuknien. Die Motivationskurve zeigt ein stabiles Hoch.
