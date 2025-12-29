AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Regelmäßige Bewegung an der frischen Luft stärkt nicht nur die Muskulatur. Ausdauersport ist das Richtige für Körper und Geist.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Ein völlig unerwartetes Angebot sollten Sie annehmen. Sich daraus ergebende glückliche Stunden können zu einem Erlebnis werden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Falls es heute zu Problemen kommen sollte, könnten Freunde oder Verwandte sich glücklicherweise als Retter in der Not erweisen.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Heute ist nicht der geeignete Tag, um über Geschäfte oder Verträge zu sprechen. Konzentrieren Sie sich lieber auf die Freizeit.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Sie kommen in einer Angelegenheit nicht weiter? Bringen Sie das Thema in die große Runde und es kommt bestimmt zu einer Lösung.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Geduld, Rücksichtnahme und ein wenig Zurückhaltung sind Ihnen jetzt dringend anzuraten. Dann könnten Wünsche in Erfüllung gehen.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Durch Eile und Flüchtigkeitsfehler könnte ein wichtiges Vorhaben in Verzug geraten. Erhöhte Konzentration und die Ruhe bewahren!

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Etwas klappt, eine andere Sache geht genau daneben, damit müssen Sie fertigwerden. Für Sie bedeutet das eine große Geduldsprobe.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Die Schütze-Geborenen sollten heute nicht jedes Wort oder jede Geste auf die Goldwaage legen. Auch Sie sind nicht immer in Topform.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Beide Seiten reden heute aneinander vorbei. Das bedeutet: Verträge lieber noch einmal prüfen und nicht vorschnell unterzeichnen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Bitte mehr Toleranz und Nachgiebigkeit Ihrer Umwelt gegenüber! Das Leben wäre dann wesentlich erträglicher für alle Beteiligten.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Es fällt Ihnen heute sehr leicht, sich voll und ganz in ein Projekt hineinzuknien. Die Motivationskurve zeigt ein stabiles Hoch.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.