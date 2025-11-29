Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.11.2025
WIDDER
Nicht zu voreilig urteilen! Überdenken Sie alles noch einmal in Ruhe, bevor Sie irgendwelche Türen für immer hinter sich zuschlagen.
STIER
Sie verstehen es wirklich, mit Ihrer lockeren Art für gute Stimmung zu sorgen. So ausgelassen würden Sie am liebsten jeden Tag sein.
ZWILLINGE
Ein gewagtes Vorhaben nicht allein anpacken! Je länger Sie allerdings zögern, desto schwieriger könnte sich die Umsetzung gestalten.
KREBS
Sie können unbekümmert loslegen. Nur die in der ersten Sternzeichenhälfte Geborenen kommen heute etwas schwerer in Gang als gewohnt.
LÖWE
Stärker als sonst fühlen Sie sich jetzt von besonders charismatischen Menschen angezogen und sind für neue Begegnungen viel offener.
JUNGFRAU
Vorausgesetzt, Sie nehmen rechtzeitig mit den zuständigen Leuten Kontakt auf, dürfte ein geplantes Projekt ein voller Erfolg werden.
WAAGE
Treffen Sie momentan keine bedeutsamen finanziellen Entscheidungen. Zunächst einmal gilt es, eine familiäre Angelegenheit zu klären.
SKORPION
Eine Nachricht könnte Ihnen im Handumdrehen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Endlich wissen Sie, wofür sich die Mühen gelohnt haben!
SCHÜTZE
Nun wird im privaten Bereich auch wieder Frieden geschlossen. Arbeitsmäßig erwartet Sie ein sehr anstrengender, aber lukrativer Tag.
STEINBOCK
Die Karriere ruft. Sorgen Sie dafür, dass Sie topfit sind. Eine sich bietende Berufschance dürfen Sie jetzt keinesfalls verschlafen.
WASSERMANN
Eine recht günstige Zeit für Finanz- und auch Reisepläne. Bei einer echten Chance zugreifen, in der Liebe jedoch nichts überstürzen!
FISCHE
Starten Sie jetzt voller Elan ein neues Vorhaben. Selbstvertrauen gewinnen Sie, je stärker Sie an sich und Ihre Fähigkeiten glauben.
