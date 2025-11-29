Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 29.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

29. November 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Nicht zu voreilig urteilen! Überdenken Sie alles noch einmal in Ruhe, bevor Sie irgendwelche Türen für immer hinter sich zuschlagen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Sie verstehen es wirklich, mit Ihrer lockeren Art für gute Stimmung zu sorgen. So ausgelassen würden Sie am liebsten jeden Tag sein. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Ein gewagtes Vorhaben nicht allein anpacken! Je länger Sie allerdings zögern, desto schwieriger könnte sich die Umsetzung gestalten. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Sie können unbekümmert loslegen. Nur die in der ersten Sternzeichenhälfte Geborenen kommen heute etwas schwerer in Gang als gewohnt. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Stärker als sonst fühlen Sie sich jetzt von besonders charismatischen Menschen angezogen und sind für neue Begegnungen viel offener. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Vorausgesetzt, Sie nehmen rechtzeitig mit den zuständigen Leuten Kontakt auf, dürfte ein geplantes Projekt ein voller Erfolg werden. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Treffen Sie momentan keine bedeutsamen finanziellen Entscheidungen. Zunächst einmal gilt es, eine familiäre Angelegenheit zu klären. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Eine Nachricht könnte Ihnen im Handumdrehen ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Endlich wissen Sie, wofür sich die Mühen gelohnt haben! Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Nun wird im privaten Bereich auch wieder Frieden geschlossen. Arbeitsmäßig erwartet Sie ein sehr anstrengender, aber lukrativer Tag. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Die Karriere ruft. Sorgen Sie dafür, dass Sie topfit sind. Eine sich bietende Berufschance dürfen Sie jetzt keinesfalls verschlafen. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Eine recht günstige Zeit für Finanz- und auch Reisepläne. Bei einer echten Chance zugreifen, in der Liebe jedoch nichts überstürzen! Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Starten Sie jetzt voller Elan ein neues Vorhaben. Selbstvertrauen gewinnen Sie, je stärker Sie an sich und Ihre Fähigkeiten glauben.