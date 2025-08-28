Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.08.2025

28. August 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Sie wenden sich zu gerne den schönen Dingen des Lebens zu. Gut, dass Sie selbst einschätzen können, wo die Grenze ist. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Halten Sie ein gesundes Mittelmaß zwischen Emotionalität und Verstand. Sie sehen die Dinge dadurch viel realistischer. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Rechnen Sie mit dem Unerwarteten. Trotz einer sorgfältigen Planung kann so einiges Ihre Vorhaben durcheinanderbringen. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Von der Intensität der eigenen Gefühle überrascht, könnten Sie heute bei einer Begegnung etwas verunsichert reagieren. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Startprobleme, die sich heute ergeben könnten, sollten nicht zu stark gewichtet werden. Bald läuft es deutlich besser. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Auf Biegen und Brechen lässt sich ein Vorhaben nicht durchsetzen. Wenn die Zeit reif ist, werden Sie erfolgreich sein. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Es zeigen sich Lichtblicke für einen Neubeginn! Die Chancen liegen dabei in der richtigen Umsetzung von Informationen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Sie können sehr gut auf Menschen eingehen und finden für jeden die richtigen Worte. Jemand braucht Ihre Unterstützung. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Überflüssiges Machtgeplänkel kann nicht nur dazu führen, dass Ihnen wertvolle Zeit, sondern auch Energie verlorengeht. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Halten Sie Augen und Ohren offen. Beruflich könnte sich jetzt ein geheimer Wunsch erfüllen. Bereiten Sie sich gut vor. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Augenblicklich besteht für Sie die Gefahr, sich durch unvorsichtiges Verhalten in Schwierigkeiten hineinzumanövrieren. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Es könnte heute zu einem Gespräch mit einem Mitmenschen kommen, in dem Ihnen ein gutes Vorwärtskommen garantiert wird.