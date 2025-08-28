AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 28.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Sie wenden sich zu gerne den schönen Dingen des Lebens zu. Gut, dass Sie selbst einschätzen können, wo die Grenze ist.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Halten Sie ein gesundes Mittelmaß zwischen Emotionalität und Verstand. Sie sehen die Dinge dadurch viel realistischer.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Rechnen Sie mit dem Unerwarteten. Trotz einer sorgfältigen Planung kann so einiges Ihre Vorhaben durcheinanderbringen.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Von der Intensität der eigenen Gefühle überrascht, könnten Sie heute bei einer Begegnung etwas verunsichert reagieren.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Startprobleme, die sich heute ergeben könnten, sollten nicht zu stark gewichtet werden. Bald läuft es deutlich besser.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Auf Biegen und Brechen lässt sich ein Vorhaben nicht durchsetzen. Wenn die Zeit reif ist, werden Sie erfolgreich sein.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Es zeigen sich Lichtblicke für einen Neubeginn! Die Chancen liegen dabei in der richtigen Umsetzung von Informationen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Sie können sehr gut auf Menschen eingehen und finden für jeden die richtigen Worte. Jemand braucht Ihre Unterstützung.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Überflüssiges Machtgeplänkel kann nicht nur dazu führen, dass Ihnen wertvolle Zeit, sondern auch Energie verlorengeht.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Halten Sie Augen und Ohren offen. Beruflich könnte sich jetzt ein geheimer Wunsch erfüllen. Bereiten Sie sich gut vor.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Augenblicklich besteht für Sie die Gefahr, sich durch unvorsichtiges Verhalten in Schwierigkeiten hineinzumanövrieren.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Es könnte heute zu einem Gespräch mit einem Mitmenschen kommen, in dem Ihnen ein gutes Vorwärtskommen garantiert wird.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.