Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.12.2025
WIDDER
Ärger lässt sich momentan wohl nicht ganz vermeiden. Versuchen Sie, die Dinge gar nicht so nahe an sich herankommen zu lassen.
STIER
Nicht überall Schwierigkeiten sehen! Eine Reise kann beruhigt angetreten werden. Sie bringt die Abwechslung, die Sie brauchen.
ZWILLINGE
Manche Ihrer Ideen lassen sich nun realisieren. Sie verfügen über die nötige Energie. Dennoch bitte auf die Gesundheit achten.
KREBS
Es könnte wieder einmal alles so richtig drunter und drüber gehen. Aber Sie entwickeln im rechten Augenblick ungeahnte Kräfte.
LÖWE
Dass man Ihnen mehr Verantwortung überträgt, dürfen Sie als Auszeichnung betrachten. Folgen Sie heute einem gut gemeinten Rat!
JUNGFRAU
Ihr Erfolgsgeheimnis: Sie machen sich nichts aus übertriebener Imagepflege. Genau das ist es, was bei den Kollegen gut ankommt.
WAAGE
Ein flüchtiger Moment kann heute Ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Egal, was auf Sie zukommt, handeln Sie nicht unbedacht.
SKORPION
Sie brauchen sich nicht zu beeilen, um ans Ziel zu kommen. Lassen Sie die Selbstkontrolle fallen und schon geht es zügig voran.
SCHÜTZE
Die Ereignisse der letzten Tage scheinen Ihnen doch so einiges an Energie geraubt zu haben. Lieber alles etwas ruhiger angehen!
STEINBOCK
Dank neuer Ideen haben Sie endlich wieder viel Spaß an Ihrem Beruf. Das haben auch schon Ihre Kolleginnen und Kollegen bemerkt.
WASSERMANN
Zugeständnisse sind die idealen Bausteine, um ein Projekt ins Rollen zu bringen. Hören Sie sich die Vorschläge Ihrer Lieben an.
FISCHE
Gibt es Probleme? Schweigen bringt Sie in diesem Fall kein Stückchen weiter. Das Wort zu ergreifen, wäre eine gute Alternative.
