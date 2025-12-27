Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

27. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Ärger lässt sich momentan wohl nicht ganz vermeiden. Versuchen Sie, die Dinge gar nicht so nahe an sich herankommen zu lassen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Nicht überall Schwierigkeiten sehen! Eine Reise kann beruhigt angetreten werden. Sie bringt die Abwechslung, die Sie brauchen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Manche Ihrer Ideen lassen sich nun realisieren. Sie verfügen über die nötige Energie. Dennoch bitte auf die Gesundheit achten. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Es könnte wieder einmal alles so richtig drunter und drüber gehen. Aber Sie entwickeln im rechten Augenblick ungeahnte Kräfte. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Dass man Ihnen mehr Verantwortung überträgt, dürfen Sie als Auszeichnung betrachten. Folgen Sie heute einem gut gemeinten Rat! Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Ihr Erfolgsgeheimnis: Sie machen sich nichts aus übertriebener Imagepflege. Genau das ist es, was bei den Kollegen gut ankommt. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Ein flüchtiger Moment kann heute Ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Egal, was auf Sie zukommt, handeln Sie nicht unbedacht. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Sie brauchen sich nicht zu beeilen, um ans Ziel zu kommen. Lassen Sie die Selbstkontrolle fallen und schon geht es zügig voran. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Die Ereignisse der letzten Tage scheinen Ihnen doch so einiges an Energie geraubt zu haben. Lieber alles etwas ruhiger angehen! Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Dank neuer Ideen haben Sie endlich wieder viel Spaß an Ihrem Beruf. Das haben auch schon Ihre Kolleginnen und Kollegen bemerkt. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Zugeständnisse sind die idealen Bausteine, um ein Projekt ins Rollen zu bringen. Hören Sie sich die Vorschläge Ihrer Lieben an. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Gibt es Probleme? Schweigen bringt Sie in diesem Fall kein Stückchen weiter. Das Wort zu ergreifen, wäre eine gute Alternative.