Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 27.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Ärger lässt sich momentan wohl nicht ganz vermeiden. Versuchen Sie, die Dinge gar nicht so nahe an sich herankommen zu lassen.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Nicht überall Schwierigkeiten sehen! Eine Reise kann beruhigt angetreten werden. Sie bringt die Abwechslung, die Sie brauchen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Manche Ihrer Ideen lassen sich nun realisieren. Sie verfügen über die nötige Energie. Dennoch bitte auf die Gesundheit achten.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Es könnte wieder einmal alles so richtig drunter und drüber gehen. Aber Sie entwickeln im rechten Augenblick ungeahnte Kräfte.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Dass man Ihnen mehr Verantwortung überträgt, dürfen Sie als Auszeichnung betrachten. Folgen Sie heute einem gut gemeinten Rat!

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Ihr Erfolgsgeheimnis: Sie machen sich nichts aus übertriebener Imagepflege. Genau das ist es, was bei den Kollegen gut ankommt.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Ein flüchtiger Moment kann heute Ihr ganzes Leben auf den Kopf stellen. Egal, was auf Sie zukommt, handeln Sie nicht unbedacht.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Sie brauchen sich nicht zu beeilen, um ans Ziel zu kommen. Lassen Sie die Selbstkontrolle fallen und schon geht es zügig voran.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Die Ereignisse der letzten Tage scheinen Ihnen doch so einiges an Energie geraubt zu haben. Lieber alles etwas ruhiger angehen!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Dank neuer Ideen haben Sie endlich wieder viel Spaß an Ihrem Beruf. Das haben auch schon Ihre Kolleginnen und Kollegen bemerkt.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Zugeständnisse sind die idealen Bausteine, um ein Projekt ins Rollen zu bringen. Hören Sie sich die Vorschläge Ihrer Lieben an.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Gibt es Probleme? Schweigen bringt Sie in diesem Fall kein Stückchen weiter. Das Wort zu ergreifen, wäre eine gute Alternative.

