Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Kleine finanzielle Schwierigkeiten werden nun zu überwinden sein. Im Privatleben könnten Sie ein wenig in Bedrängnis geraten.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Ein guter Zeitpunkt, um Verträge abzuschließen, sich auf Prüfungen vorzubereiten oder Liegengebliebenes einmal aufzuarbeiten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Nur nicht lockerlassen! Durch Verhandlungen, Gespräche oder bei einem wichtigen Besuch wird Entscheidendes zu erreichen sein.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Erfreuliches auf beruflicher Ebene! Geben Sie sich entschlossen und zielstrebig, das wird den entsprechenden Eindruck machen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Hören Sie einfach nicht hin, wenn jemand ständig alles besser wissen will. Ihre persönliche Meinung steht ohnehin schon fest.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Schnäppchensucher sollten unbedingt Augen und Ohren offen halten. Sie könnten fündig werden. Ihr Konto wird es sicher freuen.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Innere Gelassenheit hilft Ihnen, auch dann noch einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn es heute etwas hektischer zugehen sollte.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Gerade wenn alles um Sie herum hektisch wird, sollten Sie einen Ort der Ruhe suchen, um die Zeit der Zweisamkeit zu genießen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Sie finden für Ihr Anliegen Gehör. Wenn Sie zusätzliche Aufgaben übernehmen, kann ein neuer Vertrag Ihre Hoffnungen erfüllen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Die Sterne stehen günstig für eine positive Veränderung. Ganz egal, ob auf beruflicher oder privater Ebene. Packen Sie es an.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

In einer fast schon euphorischen Stimmung könnten Sie heute etwas zusagen, was Sie morgen vielleicht gar nicht halten können.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Starten Sie mit sanftem Bauchmuskeltraining in den Tag. Danach fühlen Sie sich topfit und können ohne Gewissensbisse naschen.

