Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.12.2025
WIDDER
Kleine finanzielle Schwierigkeiten werden nun zu überwinden sein. Im Privatleben könnten Sie ein wenig in Bedrängnis geraten.
STIER
Ein guter Zeitpunkt, um Verträge abzuschließen, sich auf Prüfungen vorzubereiten oder Liegengebliebenes einmal aufzuarbeiten.
ZWILLINGE
Nur nicht lockerlassen! Durch Verhandlungen, Gespräche oder bei einem wichtigen Besuch wird Entscheidendes zu erreichen sein.
KREBS
Erfreuliches auf beruflicher Ebene! Geben Sie sich entschlossen und zielstrebig, das wird den entsprechenden Eindruck machen.
LÖWE
Hören Sie einfach nicht hin, wenn jemand ständig alles besser wissen will. Ihre persönliche Meinung steht ohnehin schon fest.
JUNGFRAU
Schnäppchensucher sollten unbedingt Augen und Ohren offen halten. Sie könnten fündig werden. Ihr Konto wird es sicher freuen.
WAAGE
Innere Gelassenheit hilft Ihnen, auch dann noch einen kühlen Kopf zu bewahren, wenn es heute etwas hektischer zugehen sollte.
SKORPION
Gerade wenn alles um Sie herum hektisch wird, sollten Sie einen Ort der Ruhe suchen, um die Zeit der Zweisamkeit zu genießen.
SCHÜTZE
Sie finden für Ihr Anliegen Gehör. Wenn Sie zusätzliche Aufgaben übernehmen, kann ein neuer Vertrag Ihre Hoffnungen erfüllen.
STEINBOCK
Die Sterne stehen günstig für eine positive Veränderung. Ganz egal, ob auf beruflicher oder privater Ebene. Packen Sie es an.
WASSERMANN
In einer fast schon euphorischen Stimmung könnten Sie heute etwas zusagen, was Sie morgen vielleicht gar nicht halten können.
FISCHE
Starten Sie mit sanftem Bauchmuskeltraining in den Tag. Danach fühlen Sie sich topfit und können ohne Gewissensbisse naschen.
