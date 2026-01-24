AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Obwohl Sie gar nicht der Mensch sind, der dazu neigt, könnten heute Eifersuchtsgefühle aufkommen und den Beziehungshimmel trüben.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Lassen Sie nicht nur den Kopf die Entscheidungen treffen. Der Bauch liegt oftmals sehr viel genauer dran mit seinen Entschlüssen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

An Arbeit fehlt es nie, aber der Erfolg muss entsprechend erkämpft werden. Wie wäre es als Ausgleich mit einem gemütlichen Abend?

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Ziehen Sie eine Sache heute mit aller Konsequenz durch. Es bringt Ihnen wirklich nichts, auf halbem Wege immer wieder umzukehren.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Sie bekommen eine Glückssträhne zu fassen. Ihnen müsste vieles besser gelingen als je zuvor. Trauen Sie sich ruhig etwas mehr zu.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Bemühen Sie sich um etwas mehr Toleranz, vor allem gegenüber den Kollegen und Ihrer näheren Umgebung. Aktivieren Sie neue Hobbys.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Ein Vorwurf sollte Sie nicht aus der Bahn werfen, er ist nicht fair und trifft nicht zu. Die Sterne senden viel positive Energie.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Lassen Sie sich nicht entmutigen und von wesentlichen Dingen ablenken. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Energie.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Kommen Sie Ihren Pflichten nach, ohne sich dabei auf die Hilfe anderer zu verlassen. Einige Wünsche müssen Sie vorerst streichen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Der Tag bringt günstige Nachrichten für Sie. Aber bevor Sie handeln, sollten Sie zuerst alle Angebote auf Herz und Nieren prüfen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Jetzt müssen Sie Ihr Leben neu ausrichten, nachdem wesentliche Veränderungen eingetreten sind, die Sie nicht vorausahnen konnten.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Sie sollten in einer Sache nicht aufgeben und sich damit aus dem Rennen bringen. Ein weiterer Versuch könnte erfolgreicher enden.

