Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

24. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Obwohl Sie gar nicht der Mensch sind, der dazu neigt, könnten heute Eifersuchtsgefühle aufkommen und den Beziehungshimmel trüben. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Lassen Sie nicht nur den Kopf die Entscheidungen treffen. Der Bauch liegt oftmals sehr viel genauer dran mit seinen Entschlüssen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. An Arbeit fehlt es nie, aber der Erfolg muss entsprechend erkämpft werden. Wie wäre es als Ausgleich mit einem gemütlichen Abend? Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Ziehen Sie eine Sache heute mit aller Konsequenz durch. Es bringt Ihnen wirklich nichts, auf halbem Wege immer wieder umzukehren. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Sie bekommen eine Glückssträhne zu fassen. Ihnen müsste vieles besser gelingen als je zuvor. Trauen Sie sich ruhig etwas mehr zu. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Bemühen Sie sich um etwas mehr Toleranz, vor allem gegenüber den Kollegen und Ihrer näheren Umgebung. Aktivieren Sie neue Hobbys. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Ein Vorwurf sollte Sie nicht aus der Bahn werfen, er ist nicht fair und trifft nicht zu. Die Sterne senden viel positive Energie. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Lassen Sie sich nicht entmutigen und von wesentlichen Dingen ablenken. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Energie. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Kommen Sie Ihren Pflichten nach, ohne sich dabei auf die Hilfe anderer zu verlassen. Einige Wünsche müssen Sie vorerst streichen. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Der Tag bringt günstige Nachrichten für Sie. Aber bevor Sie handeln, sollten Sie zuerst alle Angebote auf Herz und Nieren prüfen. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Jetzt müssen Sie Ihr Leben neu ausrichten, nachdem wesentliche Veränderungen eingetreten sind, die Sie nicht vorausahnen konnten. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Sie sollten in einer Sache nicht aufgeben und sich damit aus dem Rennen bringen. Ein weiterer Versuch könnte erfolgreicher enden.