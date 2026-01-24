Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.01.2026
WIDDER
Obwohl Sie gar nicht der Mensch sind, der dazu neigt, könnten heute Eifersuchtsgefühle aufkommen und den Beziehungshimmel trüben.
STIER
Lassen Sie nicht nur den Kopf die Entscheidungen treffen. Der Bauch liegt oftmals sehr viel genauer dran mit seinen Entschlüssen.
ZWILLINGE
An Arbeit fehlt es nie, aber der Erfolg muss entsprechend erkämpft werden. Wie wäre es als Ausgleich mit einem gemütlichen Abend?
KREBS
Ziehen Sie eine Sache heute mit aller Konsequenz durch. Es bringt Ihnen wirklich nichts, auf halbem Wege immer wieder umzukehren.
LÖWE
Sie bekommen eine Glückssträhne zu fassen. Ihnen müsste vieles besser gelingen als je zuvor. Trauen Sie sich ruhig etwas mehr zu.
JUNGFRAU
Bemühen Sie sich um etwas mehr Toleranz, vor allem gegenüber den Kollegen und Ihrer näheren Umgebung. Aktivieren Sie neue Hobbys.
WAAGE
Ein Vorwurf sollte Sie nicht aus der Bahn werfen, er ist nicht fair und trifft nicht zu. Die Sterne senden viel positive Energie.
SKORPION
Lassen Sie sich nicht entmutigen und von wesentlichen Dingen ablenken. Das kostet nicht nur wertvolle Zeit, sondern auch Energie.
SCHÜTZE
Kommen Sie Ihren Pflichten nach, ohne sich dabei auf die Hilfe anderer zu verlassen. Einige Wünsche müssen Sie vorerst streichen.
STEINBOCK
Der Tag bringt günstige Nachrichten für Sie. Aber bevor Sie handeln, sollten Sie zuerst alle Angebote auf Herz und Nieren prüfen.
WASSERMANN
Jetzt müssen Sie Ihr Leben neu ausrichten, nachdem wesentliche Veränderungen eingetreten sind, die Sie nicht vorausahnen konnten.
FISCHE
Sie sollten in einer Sache nicht aufgeben und sich damit aus dem Rennen bringen. Ein weiterer Versuch könnte erfolgreicher enden.
