Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Der erste Eindruck darf auch gerne einmal revidiert werden. Geben Sie einem sympathischen Menschen ruhig eine zweite Chance.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Fehlt es an der beruflichen Motivation? Üben Sie sich in Geduld. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird es wieder besser.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Nichts dem puren Zufall und der Zeit überlassen. Ideen, die neue Aspekte beinhalten, sollte mehr Nachdruck verliehen werden.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Viele werden in der zweiten Tageshälfte wohl oder übel beweisen müssen, wie ernst ihre guten Vorsätze wirklich gemeint sind.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Es ist an der Zeit, für ein bestimmtes Ziel wieder verstärkt Anstrengungen zu unternehmen. Ein Aufschub käme anderen zugute.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Ein Missverständnis könnte in den frühen Morgenstunden für Unruhe sorgen. Versuchen Sie, in aller Ruhe die Fakten zu klären.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Trotz beruflicher Belastung sollten Sie dafür sorgen, dass nach Feierabend noch genügend Zeit für Hobby und Erholung bleibt.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Unerwartete Ereignisse werden sich positiv auf eine weitere Entwicklung im Arbeitsbereich auswirken. Verfolgen Sie Ihr Ziel.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Ein vielversprechendes Vorhaben elektrisiert Sie und Ihre Umgebung. Gehen Sie die Sache in kleinen Schritten und in Ruhe an.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Im Lauf des Tages werden Sie sich auf eine neue Situation einstellen müssen. Erledigen Sie trotz alledem nur nichts in Eile.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Ein Angebot, das man Ihnen macht, birgt möglicherweise versteckte Fallen! Gehen Sie vorsichtshalber nicht gleich darauf ein.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Sie sollten den Blick lieber auf Ihre Arbeit als aus dem Fenster richten. Sie könnten sonst ernsthaft Zeitprobleme bekommen.

