Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 22.12.2025
WIDDER
Der erste Eindruck darf auch gerne einmal revidiert werden. Geben Sie einem sympathischen Menschen ruhig eine zweite Chance.
STIER
Fehlt es an der beruflichen Motivation? Üben Sie sich in Geduld. Es ist nur eine Frage der Zeit, dann wird es wieder besser.
ZWILLINGE
Nichts dem puren Zufall und der Zeit überlassen. Ideen, die neue Aspekte beinhalten, sollte mehr Nachdruck verliehen werden.
KREBS
Viele werden in der zweiten Tageshälfte wohl oder übel beweisen müssen, wie ernst ihre guten Vorsätze wirklich gemeint sind.
LÖWE
Es ist an der Zeit, für ein bestimmtes Ziel wieder verstärkt Anstrengungen zu unternehmen. Ein Aufschub käme anderen zugute.
JUNGFRAU
Ein Missverständnis könnte in den frühen Morgenstunden für Unruhe sorgen. Versuchen Sie, in aller Ruhe die Fakten zu klären.
WAAGE
Trotz beruflicher Belastung sollten Sie dafür sorgen, dass nach Feierabend noch genügend Zeit für Hobby und Erholung bleibt.
SKORPION
Unerwartete Ereignisse werden sich positiv auf eine weitere Entwicklung im Arbeitsbereich auswirken. Verfolgen Sie Ihr Ziel.
SCHÜTZE
Ein vielversprechendes Vorhaben elektrisiert Sie und Ihre Umgebung. Gehen Sie die Sache in kleinen Schritten und in Ruhe an.
STEINBOCK
Im Lauf des Tages werden Sie sich auf eine neue Situation einstellen müssen. Erledigen Sie trotz alledem nur nichts in Eile.
WASSERMANN
Ein Angebot, das man Ihnen macht, birgt möglicherweise versteckte Fallen! Gehen Sie vorsichtshalber nicht gleich darauf ein.
FISCHE
Sie sollten den Blick lieber auf Ihre Arbeit als aus dem Fenster richten. Sie könnten sonst ernsthaft Zeitprobleme bekommen.
