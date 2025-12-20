Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.12.2025
WIDDER
Schnelle Entschlüsse könnten zwar Vorteile bringen, nur sollten die Ergebnisse später noch einmal genau beleuchtet werden.
STIER
Durch neue Kontakte ergeben sich auch neue Chancen. Das gilt sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Bereich.
ZWILLINGE
Die Sterne stärken das Selbstbewusstsein und lassen Sie Entscheidungen treffen, vor denen Sie sonst zurückgeschreckt wären.
KREBS
Sicher ist sicher! Wer jetzt keine Bauchlandung erleben will, lässt sich größere Anschaffungen von einem Experten absegnen.
LÖWE
Kleine Pannen sollten Sie heute nicht aus der Bahn werfen. Im Großen und Ganzen haben Sie Ihre Projekte wunderbar im Griff.
JUNGFRAU
Schaden kann Ihnen eine Sache kaum, sofern Sie nicht empfindlich reagieren. Ein Ortswechsel könnte ins Auge gefasst werden.
WAAGE
Bei Verhandlungen oder einer wichtigen Entscheidung wird nur mithilfe von Hartnäckigkeit etwas Konkretes zu erreichen sein.
SKORPION
Jemand bietet Ihnen ganz unvermittelt Hilfe an. Seien Sie nicht so misstrauisch, die Geste ist tatsächlich ehrlich gemeint.
SCHÜTZE
Greifen Sie zum Hörer. Der Tag eignet sich hervorragend, um Kontakte zu pflegen und sich auf den neuesten Stand zu bringen.
STEINBOCK
Die heftige Reaktion eines Mitmenschen sollte Sie nicht weiter verwundern. Eigentlich haben Sie doch damit gerechnet, oder?
WASSERMANN
Zeigen Sie sich ruhig etwas aufgeschlossener. Mit etwas Glück kommt es heute zu einer wirklich interessanten Bekanntschaft.
FISCHE
Offen, charmant und kommunikativ: Damit sind die besten Voraussetzungen gegeben, jede Menge netter Menschen kennenzulernen.
