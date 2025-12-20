AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Schnelle Entschlüsse könnten zwar Vorteile bringen, nur sollten die Ergebnisse später noch einmal genau beleuchtet werden.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Durch neue Kontakte ergeben sich auch neue Chancen. Das gilt sowohl für den beruflichen als auch für den privaten Bereich.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Die Sterne stärken das Selbstbewusstsein und lassen Sie Entscheidungen treffen, vor denen Sie sonst zurückgeschreckt wären.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Sicher ist sicher! Wer jetzt keine Bauchlandung erleben will, lässt sich größere Anschaffungen von einem Experten absegnen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Kleine Pannen sollten Sie heute nicht aus der Bahn werfen. Im Großen und Ganzen haben Sie Ihre Projekte wunderbar im Griff.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Schaden kann Ihnen eine Sache kaum, sofern Sie nicht empfindlich reagieren. Ein Ortswechsel könnte ins Auge gefasst werden.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Bei Verhandlungen oder einer wichtigen Entscheidung wird nur mithilfe von Hartnäckigkeit etwas Konkretes zu erreichen sein.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Jemand bietet Ihnen ganz unvermittelt Hilfe an. Seien Sie nicht so misstrauisch, die Geste ist tatsächlich ehrlich gemeint.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Greifen Sie zum Hörer. Der Tag eignet sich hervorragend, um Kontakte zu pflegen und sich auf den neuesten Stand zu bringen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Die heftige Reaktion eines Mitmenschen sollte Sie nicht weiter verwundern. Eigentlich haben Sie doch damit gerechnet, oder?

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Zeigen Sie sich ruhig etwas aufgeschlossener. Mit etwas Glück kommt es heute zu einer wirklich interessanten Bekanntschaft.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Offen, charmant und kommunikativ: Damit sind die besten Voraussetzungen gegeben, jede Menge netter Menschen kennenzulernen.

