Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.08.2025
WIDDER
Spielen Sie nur Ihren ganzen Charme und Ihre Verführungskünste aus, um in einer Herzenssache an Ihr Ziel zu gelangen.
STIER
Die Glückshormone machen Sie zeitweise kopflos. Ständig wird Wichtiges vergessen, mit der inneren Ruhe ist es vorbei.
ZWILLINGE
Schieben Sie Behördenangelegenheiten nicht länger auf und regeln Sie anstehende finanzielle Dinge möglichst umgehend.
KREBS
Eine Sorge hat sich als unberechtigt herausgestellt, sodass Sie auch wieder offen Ihre wahren Gefühle zeigen sollten.
LÖWE
Wenn Sie heute mit Ihrer Lage ein wenig unzufrieden sind, dann unternehmen Sie etwas. Von allein passiert gar nichts.
JUNGFRAU
In manchen Fällen lohnt es sich, Probleme erst einmal auf sich beruhen zu lassen. Vieles regelt sich von ganz allein.
WAAGE
Finden Sie Ihre innere Ruhe wieder, auch wenn Sie den Tag über unablässig in der Tretmühle waren. Gelassenheit zählt.
SKORPION
Es wird am Arbeitsplatz ein Ringen um Vorteile geben. Verhalten Sie sich klug, dann könnten Sie den Sieg davontragen.
SCHÜTZE
Entschlussfreudigkeit scheint heute eine Ihrer Stärken zu sein. Sie bringen ohne Umschweife eine Sache auf den Punkt.
STEINBOCK
Vermeiden Sie Tagträumereien. Heute heißt es: realistisch sein und die Erwartungen an andere nicht zu hoch schrauben.
WASSERMANN
Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben. Es bietet sich die Gelegenheit, eine Ungerechtigkeit wieder auszugleichen.
FISCHE
Haken Sie die Vergangenheit ab, Sie leben im Jetzt. Größere Veränderungen in Ihrem Leben sind schon bald zu erwarten.
