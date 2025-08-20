AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.08.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Spielen Sie nur Ihren ganzen Charme und Ihre Verführungskünste aus, um in einer Herzenssache an Ihr Ziel zu gelangen.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Die Glückshormone machen Sie zeitweise kopflos. Ständig wird Wichtiges vergessen, mit der inneren Ruhe ist es vorbei.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Schieben Sie Behördenangelegenheiten nicht länger auf und regeln Sie anstehende finanzielle Dinge möglichst umgehend.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Eine Sorge hat sich als unberechtigt herausgestellt, sodass Sie auch wieder offen Ihre wahren Gefühle zeigen sollten.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Wenn Sie heute mit Ihrer Lage ein wenig unzufrieden sind, dann unternehmen Sie etwas. Von allein passiert gar nichts.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

In manchen Fällen lohnt es sich, Probleme erst einmal auf sich beruhen zu lassen. Vieles regelt sich von ganz allein.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Finden Sie Ihre innere Ruhe wieder, auch wenn Sie den Tag über unablässig in der Tretmühle waren. Gelassenheit zählt.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Es wird am Arbeitsplatz ein Ringen um Vorteile geben. Verhalten Sie sich klug, dann könnten Sie den Sieg davontragen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Entschlussfreudigkeit scheint heute eine Ihrer Stärken zu sein. Sie bringen ohne Umschweife eine Sache auf den Punkt.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Vermeiden Sie Tagträumereien. Heute heißt es: realistisch sein und die Erwartungen an andere nicht zu hoch schrauben.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben. Es bietet sich die Gelegenheit, eine Ungerechtigkeit wieder auszugleichen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Haken Sie die Vergangenheit ab, Sie leben im Jetzt. Größere Veränderungen in Ihrem Leben sind schon bald zu erwarten.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.