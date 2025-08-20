Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.08.2025

20. August 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Spielen Sie nur Ihren ganzen Charme und Ihre Verführungskünste aus, um in einer Herzenssache an Ihr Ziel zu gelangen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Die Glückshormone machen Sie zeitweise kopflos. Ständig wird Wichtiges vergessen, mit der inneren Ruhe ist es vorbei. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Schieben Sie Behördenangelegenheiten nicht länger auf und regeln Sie anstehende finanzielle Dinge möglichst umgehend. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Eine Sorge hat sich als unberechtigt herausgestellt, sodass Sie auch wieder offen Ihre wahren Gefühle zeigen sollten. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Wenn Sie heute mit Ihrer Lage ein wenig unzufrieden sind, dann unternehmen Sie etwas. Von allein passiert gar nichts. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. In manchen Fällen lohnt es sich, Probleme erst einmal auf sich beruhen zu lassen. Vieles regelt sich von ganz allein. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Finden Sie Ihre innere Ruhe wieder, auch wenn Sie den Tag über unablässig in der Tretmühle waren. Gelassenheit zählt. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Es wird am Arbeitsplatz ein Ringen um Vorteile geben. Verhalten Sie sich klug, dann könnten Sie den Sieg davontragen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Entschlussfreudigkeit scheint heute eine Ihrer Stärken zu sein. Sie bringen ohne Umschweife eine Sache auf den Punkt. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Vermeiden Sie Tagträumereien. Heute heißt es: realistisch sein und die Erwartungen an andere nicht zu hoch schrauben. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Lassen Sie sich nicht in die Enge treiben. Es bietet sich die Gelegenheit, eine Ungerechtigkeit wieder auszugleichen. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Haken Sie die Vergangenheit ab, Sie leben im Jetzt. Größere Veränderungen in Ihrem Leben sind schon bald zu erwarten.