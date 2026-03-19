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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Eine Neuerung in Ihrem Umfeld sorgt vorübergehend für Unruhe, aber es wird danach viel leichter sein, eine Aufgabe zu bewältigen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Kein Hindernis vermag Sie derzeit zu bremsen. Ihre Lebensfreude wächst durch Lob und Anerkennung für Ihre erbrachten Leistungen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Nutzen Sie den Tag, um Ihre Ideen in Ruhe auf Herz und Nieren zu überprüfen. Ein kleiner Feinschliff könnte große Wirkung zeigen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Erledigen Sie wichtige Dinge schon am Vormittag. Lehnen Sie eine Bitte um Hilfe nicht ab, es entsteht Ihnen kein Nachteil daraus.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Ihrem Tatendrang fehlt es momentan ein wenig an klaren Zielen. Denken Sie an die Gesundheit, finden Sie bei allem das rechte Maß.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Lassen Sie sich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken, dann läuft alles. Risiken meiden und Ihre Familie stets im Auge behalten!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Auch wenn es schwerfällt: Halten Sie zu Menschen, die Ihnen nicht guttun, etwas mehr Abstand, dann geht es Ihnen deutlich besser.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Die Lösung eines Problems dürfte Sie verblüffen. Der Tag klingt mit Harmonie und dem wunderbaren Gefühl tiefer Verbundenheit aus.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Heute haben Sie den nötigen Schwung und die Ausdauer, um eine Sache, die Ihnen am Herzen liegt, ohne Wenn und Aber durchzustehen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Schließen Sie die Augen und wünschen Sie sich etwas. Gerade stehen die Chancen gut, dass sich ein kleiner Wunsch erfüllen könnte.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Die Wassermann-Geborenen sollten heute nicht jedes Wort oder jede Geste auf die Goldwaage legen. Auch Sie sind nicht immer in Topform.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Mehr Flexibilität kann nicht schaden. Sonst könnte es passieren, dass Sie sich an den kleinen Hürden des Tages zu sehr aufreiben.

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