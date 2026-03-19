Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 19.03.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Eine Neuerung in Ihrem Umfeld sorgt vorübergehend für Unruhe, aber es wird danach viel leichter sein, eine Aufgabe zu bewältigen.
STIER
Kein Hindernis vermag Sie derzeit zu bremsen. Ihre Lebensfreude wächst durch Lob und Anerkennung für Ihre erbrachten Leistungen.
ZWILLINGE
Nutzen Sie den Tag, um Ihre Ideen in Ruhe auf Herz und Nieren zu überprüfen. Ein kleiner Feinschliff könnte große Wirkung zeigen.
KREBS
Erledigen Sie wichtige Dinge schon am Vormittag. Lehnen Sie eine Bitte um Hilfe nicht ab, es entsteht Ihnen kein Nachteil daraus.
LÖWE
Ihrem Tatendrang fehlt es momentan ein wenig an klaren Zielen. Denken Sie an die Gesundheit, finden Sie bei allem das rechte Maß.
JUNGFRAU
Lassen Sie sich nicht von Nebensächlichkeiten ablenken, dann läuft alles. Risiken meiden und Ihre Familie stets im Auge behalten!
WAAGE
Auch wenn es schwerfällt: Halten Sie zu Menschen, die Ihnen nicht guttun, etwas mehr Abstand, dann geht es Ihnen deutlich besser.
SKORPION
Die Lösung eines Problems dürfte Sie verblüffen. Der Tag klingt mit Harmonie und dem wunderbaren Gefühl tiefer Verbundenheit aus.
SCHÜTZE
Heute haben Sie den nötigen Schwung und die Ausdauer, um eine Sache, die Ihnen am Herzen liegt, ohne Wenn und Aber durchzustehen.
STEINBOCK
Schließen Sie die Augen und wünschen Sie sich etwas. Gerade stehen die Chancen gut, dass sich ein kleiner Wunsch erfüllen könnte.
WASSERMANN
Die Wassermann-Geborenen sollten heute nicht jedes Wort oder jede Geste auf die Goldwaage legen. Auch Sie sind nicht immer in Topform.
FISCHE
Mehr Flexibilität kann nicht schaden. Sonst könnte es passieren, dass Sie sich an den kleinen Hürden des Tages zu sehr aufreiben.
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