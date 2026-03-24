Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.03.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Auch wenn es vielleicht schmerzt, werden Sie einige Dinge im privaten Bereich so hinnehmen müssen, wie sie sich Ihnen präsentieren.
STIER
Eine Information könnte Sie zwischenzeitlich ein wenig aus dem Gleichgewicht bringen. Freuen Sie sich über den völlig neuen Impuls.
ZWILLINGE
Zug bekommen? Rücken und Nacken reagieren zurzeit besonders empfindlich. Gezieltes Muskeltraining unterstützt den Bewegungsapparat.
KREBS
Behalten Sie Ihre Einnahmen und das, was vom Konto abgebucht wird, gut im Auge. Spontankäufe sollten heute lieber vermieden werden.
LÖWE
Sie erkennen sofort, worauf es ankommt. Gerade jetzt wird es sich garantiert für Sie lohnen, aktiver zu sein. Sie sind in Hochform.
JUNGFRAU
Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein wichtiger Termin platzt. Die Enttäuschung darüber dürfte sich dennoch schnell wieder abbauen.
WAAGE
Ein kleines Ärgernis wird schnell wieder vergessen sein, wenn Ihnen eine Entschuldigung überbracht worden ist. Niemand ist perfekt.
SKORPION
Mit Ungeduld und Eigensinn werden Sie nichts erreichen. Unliebsame Überraschungen lassen sich durch vorsichtiges Handeln vermeiden.
SCHÜTZE
Sie sollten jetzt das in Angriff nehmen, was Ihnen persönlich am meisten liegt und Freude macht, private Aktivitäten miteinbezogen.
STEINBOCK
Nicht alles persönlich nehmen! Wer sich etwas mehr Gelassenheit im Umgang mit schwierigen Menschen zulegt, kommt gut durch den Tag.
WASSERMANN
Es wird keinen Sinn haben, dass Sie gegen alles und jeden protestieren. Sie machen sich und Ihren Mitmenschen nur das Leben schwer.
FISCHE
Übertriebene Skepsis ist nicht immer und in jedem Fall angebracht. Versuchen Sie stattdessen, etwas offener an Neues heranzutreten.
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