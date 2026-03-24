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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 24.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Auch wenn es vielleicht schmerzt, werden Sie einige Dinge im privaten Bereich so hinnehmen müssen, wie sie sich Ihnen präsentieren.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Eine Information könnte Sie zwischenzeitlich ein wenig aus dem Gleichgewicht bringen. Freuen Sie sich über den völlig neuen Impuls.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Zug bekommen? Rücken und Nacken reagieren zurzeit besonders empfindlich. Gezieltes Muskeltraining unterstützt den Bewegungsapparat.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Behalten Sie Ihre Einnahmen und das, was vom Konto abgebucht wird, gut im Auge. Spontankäufe sollten heute lieber vermieden werden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie erkennen sofort, worauf es ankommt. Gerade jetzt wird es sich garantiert für Sie lohnen, aktiver zu sein. Sie sind in Hochform.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es ist nicht ausgeschlossen, dass ein wichtiger Termin platzt. Die Enttäuschung darüber dürfte sich dennoch schnell wieder abbauen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Ein kleines Ärgernis wird schnell wieder vergessen sein, wenn Ihnen eine Entschuldigung überbracht worden ist. Niemand ist perfekt.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Mit Ungeduld und Eigensinn werden Sie nichts erreichen. Unliebsame Überraschungen lassen sich durch vorsichtiges Handeln vermeiden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie sollten jetzt das in Angriff nehmen, was Ihnen persönlich am meisten liegt und Freude macht, private Aktivitäten miteinbezogen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Nicht alles persönlich nehmen! Wer sich etwas mehr Gelassenheit im Umgang mit schwierigen Menschen zulegt, kommt gut durch den Tag.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Es wird keinen Sinn haben, dass Sie gegen alles und jeden protestieren. Sie machen sich und Ihren Mitmenschen nur das Leben schwer.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Übertriebene Skepsis ist nicht immer und in jedem Fall angebracht. Versuchen Sie stattdessen, etwas offener an Neues heranzutreten.

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