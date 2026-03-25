Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 25.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

25. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie sollten verstärkt Ausschau halten und nach neuen Möglichkeiten suchen! Achten Sie dabei auf Hinweise aus Ihrem direkten Umfeld. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Sie laufen Gefahr, sich in einigen Bereichen zu verplanen. Bei einer Sache gehen Sie härter mit sich ins Gericht, als es nötig ist. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. An Finanzierungsgeschäfte aller Art mit Fingerspitzengefühl herangehen! Große Versprechungen mit Skepsis und Besonnenheit bewerten. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Das Ergebnis wird Sie nun für all die Entbehrungen und Aufwendungen entschädigen. Es wird deutlich, dass dies der richtige Weg ist. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie machen es heute komplizierter als nötig. Nehmen Sie unbedingt Vorschläge an, die Ihnen die Arbeit ein wenig erleichtern können. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Unter Beibehaltung von Fleiß und Ausdauer lassen sich weiterhin wirtschaftliche Gewinne erzielen. Erfreuliches auch im Privatleben. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es kommt ganz auf die Wahl Ihrer Worte an. Damit Kritik nicht falsch verstanden wird, sollten Sie den Zeitpunkt mit Bedacht wählen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Mit kleineren Störfaktoren, die sich hauptsächlich auf dem beruflichen bzw. finanziellen Sektor abspielen, sollte gerechnet werden. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie handeln verantwortungsbewusst, man profitiert von Ihrem guten Timing. Sie steigen langsam, aber sicher die Erfolgsleiter empor. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es ist heute gar nicht so leicht hinzunehmen, dass ein Wunsch nicht in Erfüllung geht. Versuchen Sie es mit Kompromissbereitschaft. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Gute Aussichten werden Ihren Tatendrang beflügeln. Es kündigt sich auch eine besondere Überraschung an. Sie werden sich sehr freuen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Was Sie brauchen, ist ein treuer und zuverlässiger Partner. Das würde Ihnen jetzt den Rückhalt geben, den Sie so dringend benötigen.