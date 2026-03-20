Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.03.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Das Strahlen Ihrer Augen spricht Bände: Man sieht es Ihnen an, dass Sie mit Ihrem Leben momentan auf allen Ebenen zufrieden sind.
STIER
Dank positiver Planetenkonstellation lassen sich Konflikte schnell aus der Welt schaffen. Das gefällt allen Beteiligten sehr gut.
ZWILLINGE
Halten Sie sich mit festen Zusagen lieber zurück. Schnell kommt jetzt eines zum anderen und Sie könnten ein Zeitproblem bekommen.
KREBS
Sie meistern viel, kommen heute jedoch an Ihre Grenzen. Neinsagen will gelernt sein. Fangen Sie am besten sofort mit dem Üben an.
LÖWE
Die Konflikte lassen sich mit einem Friedensangebot leicht entschärfen. So kommen Sie deutlich weiter und die Lage beruhigt sich.
JUNGFRAU
Ihr diplomatisches Geschick lässt Sie ein Problem schnell lösen. Ein ausgiebiger Spaziergang an der Luft würde Ihnen sehr guttun.
WAAGE
Bei der Arbeit beeindrucken Sie durch Ihre vorbildliche Haltung. Sie haben wirklich keinen Grund zu übertriebener Bescheidenheit.
SKORPION
Eine Geldangelegenheit sollten Sie jetzt unbedingt in Angriff nehmen. Ihre heftigen Zweifel erweisen sich als völlig unbegründet.
SCHÜTZE
Pflegen Sie den Kontakt zu Menschen, die Ihnen wichtig sind. Das Gefühl, dass da etwas ist, das verbindet, schafft Zufriedenheit.
STEINBOCK
Ein derzeitiger Aufwärtstrend begünstigt alle Aktivitäten. Mit großer Einsatzfreude und Mut zum Risiko lässt sich viel erreichen.
WASSERMANN
Der Tag trägt keinerlei Störfaktoren in sich. Wenn es erforderlich sein sollte, stellen Sie sich auf unverhoffte Situationen ein.
FISCHE
Die besten Einfälle kommen heute gerade dann, wenn Sie am wenigsten damit rechnen. Setzen Sie sich also nicht selbst unter Druck.
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