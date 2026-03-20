Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

20. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Das Strahlen Ihrer Augen spricht Bände: Man sieht es Ihnen an, dass Sie mit Ihrem Leben momentan auf allen Ebenen zufrieden sind. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Dank positiver Planetenkonstellation lassen sich Konflikte schnell aus der Welt schaffen. Das gefällt allen Beteiligten sehr gut. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Halten Sie sich mit festen Zusagen lieber zurück. Schnell kommt jetzt eines zum anderen und Sie könnten ein Zeitproblem bekommen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie meistern viel, kommen heute jedoch an Ihre Grenzen. Neinsagen will gelernt sein. Fangen Sie am besten sofort mit dem Üben an. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Die Konflikte lassen sich mit einem Friedensangebot leicht entschärfen. So kommen Sie deutlich weiter und die Lage beruhigt sich. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Ihr diplomatisches Geschick lässt Sie ein Problem schnell lösen. Ein ausgiebiger Spaziergang an der Luft würde Ihnen sehr guttun. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Bei der Arbeit beeindrucken Sie durch Ihre vorbildliche Haltung. Sie haben wirklich keinen Grund zu übertriebener Bescheidenheit. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Eine Geldangelegenheit sollten Sie jetzt unbedingt in Angriff nehmen. Ihre heftigen Zweifel erweisen sich als völlig unbegründet. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Pflegen Sie den Kontakt zu Menschen, die Ihnen wichtig sind. Das Gefühl, dass da etwas ist, das verbindet, schafft Zufriedenheit. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ein derzeitiger Aufwärtstrend begünstigt alle Aktivitäten. Mit großer Einsatzfreude und Mut zum Risiko lässt sich viel erreichen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Der Tag trägt keinerlei Störfaktoren in sich. Wenn es erforderlich sein sollte, stellen Sie sich auf unverhoffte Situationen ein. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Die besten Einfälle kommen heute gerade dann, wenn Sie am wenigsten damit rechnen. Setzen Sie sich also nicht selbst unter Druck.