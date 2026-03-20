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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 20.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Das Strahlen Ihrer Augen spricht Bände: Man sieht es Ihnen an, dass Sie mit Ihrem Leben momentan auf allen Ebenen zufrieden sind.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Dank positiver Planetenkonstellation lassen sich Konflikte schnell aus der Welt schaffen. Das gefällt allen Beteiligten sehr gut.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Halten Sie sich mit festen Zusagen lieber zurück. Schnell kommt jetzt eines zum anderen und Sie könnten ein Zeitproblem bekommen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie meistern viel, kommen heute jedoch an Ihre Grenzen. Neinsagen will gelernt sein. Fangen Sie am besten sofort mit dem Üben an.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Die Konflikte lassen sich mit einem Friedensangebot leicht entschärfen. So kommen Sie deutlich weiter und die Lage beruhigt sich.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Ihr diplomatisches Geschick lässt Sie ein Problem schnell lösen. Ein ausgiebiger Spaziergang an der Luft würde Ihnen sehr guttun.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Bei der Arbeit beeindrucken Sie durch Ihre vorbildliche Haltung. Sie haben wirklich keinen Grund zu übertriebener Bescheidenheit.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Eine Geldangelegenheit sollten Sie jetzt unbedingt in Angriff nehmen. Ihre heftigen Zweifel erweisen sich als völlig unbegründet.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Pflegen Sie den Kontakt zu Menschen, die Ihnen wichtig sind. Das Gefühl, dass da etwas ist, das verbindet, schafft Zufriedenheit.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Ein derzeitiger Aufwärtstrend begünstigt alle Aktivitäten. Mit großer Einsatzfreude und Mut zum Risiko lässt sich viel erreichen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Der Tag trägt keinerlei Störfaktoren in sich. Wenn es erforderlich sein sollte, stellen Sie sich auf unverhoffte Situationen ein.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Die besten Einfälle kommen heute gerade dann, wenn Sie am wenigsten damit rechnen. Setzen Sie sich also nicht selbst unter Druck.

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