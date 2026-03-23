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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Hüten Sie sich davor, Ihren Schatz zu überfordern. Ein größeres Ereignis wirft seine Schatten voraus! Man zählt auf Ihre Mitarbeit.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Nur zu leicht und auch sehr gerne lassen Sie sich von Ihrer Arbeit ablenken. Dabei wäre konzentriertes Arbeiten jetzt sehr wichtig.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es ist der Wunsch nach Veränderung, der sich immer mehr in den Vordergrund drängt. Vielleicht ist es an der Zeit, Neues zuzulassen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Es mangelt derzeit erheblich an Stabilität. Überstürzte Aktionen könnten dadurch Rückschläge auslösen und sollten vermieden werden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Die Ereignisse des Tages könnten Sie heute etwas überfordern. Da kann es schon einmal passieren, dass Sie sich eine Auszeit nehmen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie können selbst viel dazu beitragen, den Tag abwechslungsreich zu gestalten. Wie wäre es mit einem Spaziergang oder Tagesausflug?

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Gehen Sie keinesfalls auf etwas ein, das Ihnen im Unterbewusstsein nicht ganz geheuer ist. Überschlafen Sie es noch einmal in Ruhe.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Es bieten sich verlockende Möglichkeiten. Verlieren Sie nicht die Übersicht und wägen Sie zuerst sorgfältig jedes Für und Wider ab.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Es dürfte Ihnen nun gelingen, andere von Ihren tollen Ideen zu überzeugen. Es bieten sich ausgezeichnete Chancen für echte Erfolge.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Lange ein Problem zu umgehen, ist eine Möglichkeit. Überlegen Sie aber lieber, wie Sie es ohne Stress aus der Welt schaffen können.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Selbst wenn Sie jetzt die Wende zum Positiven noch nicht erkennen können, wird sie stattfinden. Bis dahin: Nicht den Mut verlieren!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Nehmen Sie einen gut gemeinten Rat dankbar an. Warum Lehrgeld bezahlen, wenn es vermeidbar ist? Jetzt bloß nicht auf stur schalten!

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