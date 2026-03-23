Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 23.03.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Hüten Sie sich davor, Ihren Schatz zu überfordern. Ein größeres Ereignis wirft seine Schatten voraus! Man zählt auf Ihre Mitarbeit.
STIER
Nur zu leicht und auch sehr gerne lassen Sie sich von Ihrer Arbeit ablenken. Dabei wäre konzentriertes Arbeiten jetzt sehr wichtig.
ZWILLINGE
Es ist der Wunsch nach Veränderung, der sich immer mehr in den Vordergrund drängt. Vielleicht ist es an der Zeit, Neues zuzulassen.
KREBS
Es mangelt derzeit erheblich an Stabilität. Überstürzte Aktionen könnten dadurch Rückschläge auslösen und sollten vermieden werden.
LÖWE
Die Ereignisse des Tages könnten Sie heute etwas überfordern. Da kann es schon einmal passieren, dass Sie sich eine Auszeit nehmen.
JUNGFRAU
Sie können selbst viel dazu beitragen, den Tag abwechslungsreich zu gestalten. Wie wäre es mit einem Spaziergang oder Tagesausflug?
WAAGE
Gehen Sie keinesfalls auf etwas ein, das Ihnen im Unterbewusstsein nicht ganz geheuer ist. Überschlafen Sie es noch einmal in Ruhe.
SKORPION
Es bieten sich verlockende Möglichkeiten. Verlieren Sie nicht die Übersicht und wägen Sie zuerst sorgfältig jedes Für und Wider ab.
SCHÜTZE
Es dürfte Ihnen nun gelingen, andere von Ihren tollen Ideen zu überzeugen. Es bieten sich ausgezeichnete Chancen für echte Erfolge.
STEINBOCK
Lange ein Problem zu umgehen, ist eine Möglichkeit. Überlegen Sie aber lieber, wie Sie es ohne Stress aus der Welt schaffen können.
WASSERMANN
Selbst wenn Sie jetzt die Wende zum Positiven noch nicht erkennen können, wird sie stattfinden. Bis dahin: Nicht den Mut verlieren!
FISCHE
Nehmen Sie einen gut gemeinten Rat dankbar an. Warum Lehrgeld bezahlen, wenn es vermeidbar ist? Jetzt bloß nicht auf stur schalten!
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