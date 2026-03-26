AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie stecken voller Abenteuerlust, Engagement und Risikobereitschaft. In dieser Phase könnten Sie geradezu Unglaubliches vollbringen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ihre Ideen sind überzeugend. Nur die Gelegenheit zur Umsetzung fehlt noch. Wenn sich nichts bewegt, sollten Sie selbst aktiv werden.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Der heutige Tag beginnt besonders aufregend und hält noch einige Überraschungen für Sie bereit. Was Sie anpacken, wird Erfolg haben.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie sind in Partylaune und die Aussichten sind günstig. Greifen Sie doch einfach jede Gelegenheit beim Schopf und seien Sie spontan.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Einige finanzielle Probleme der vergangenen Tage werden Sie nun mit Leichtigkeit lösen können. Ihre Stimmung bessert sich zusehends.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Eine leicht undurchschaubare Angelegenheit kann endlich aufgeklärt werden. Sie spüren deutlich, dass es stimmungsmäßig aufwärtsgeht.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Trotz aller Aktivität sollten Sie sich genug Freiraum für Privates lassen. Einem belanglosen Flirt dennoch lieber aus dem Weg gehen!

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Eine frische Brise weht durch Ihren Arbeitsbereich und bringt neuen Schwung in alle Abteilungen. Das kann nur positive Folgen haben.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Wer sich jetzt ernsthaft um die Erweiterung eines Aufgabenbereiches bemüht, erhält ein paar tolle Chancen, beruflich weiterzukommen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Die Erwartungen, die Sie insgeheim hegen, werden nicht ganz erfüllt. Am Abend gilt es, eine belanglose Sache nicht zu dramatisieren.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihren Partner. Die traute Zweisamkeit sollte auf keinen Fall zu kurz kommen. Eine Überraschung wartet.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Man kann das Leben auch komplizierter gestalten, als es eigentlich ist. Nicht jedes Problem muss bis ins Kleinste analysiert werden.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.