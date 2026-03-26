Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

26. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie stecken voller Abenteuerlust, Engagement und Risikobereitschaft. In dieser Phase könnten Sie geradezu Unglaubliches vollbringen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ihre Ideen sind überzeugend. Nur die Gelegenheit zur Umsetzung fehlt noch. Wenn sich nichts bewegt, sollten Sie selbst aktiv werden. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Der heutige Tag beginnt besonders aufregend und hält noch einige Überraschungen für Sie bereit. Was Sie anpacken, wird Erfolg haben. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie sind in Partylaune und die Aussichten sind günstig. Greifen Sie doch einfach jede Gelegenheit beim Schopf und seien Sie spontan. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Einige finanzielle Probleme der vergangenen Tage werden Sie nun mit Leichtigkeit lösen können. Ihre Stimmung bessert sich zusehends. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Eine leicht undurchschaubare Angelegenheit kann endlich aufgeklärt werden. Sie spüren deutlich, dass es stimmungsmäßig aufwärtsgeht. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Trotz aller Aktivität sollten Sie sich genug Freiraum für Privates lassen. Einem belanglosen Flirt dennoch lieber aus dem Weg gehen! Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Eine frische Brise weht durch Ihren Arbeitsbereich und bringt neuen Schwung in alle Abteilungen. Das kann nur positive Folgen haben. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Wer sich jetzt ernsthaft um die Erweiterung eines Aufgabenbereiches bemüht, erhält ein paar tolle Chancen, beruflich weiterzukommen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Die Erwartungen, die Sie insgeheim hegen, werden nicht ganz erfüllt. Am Abend gilt es, eine belanglose Sache nicht zu dramatisieren. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihren Partner. Die traute Zweisamkeit sollte auf keinen Fall zu kurz kommen. Eine Überraschung wartet. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Man kann das Leben auch komplizierter gestalten, als es eigentlich ist. Nicht jedes Problem muss bis ins Kleinste analysiert werden.