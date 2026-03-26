Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 26.03.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie stecken voller Abenteuerlust, Engagement und Risikobereitschaft. In dieser Phase könnten Sie geradezu Unglaubliches vollbringen.
STIER
Ihre Ideen sind überzeugend. Nur die Gelegenheit zur Umsetzung fehlt noch. Wenn sich nichts bewegt, sollten Sie selbst aktiv werden.
ZWILLINGE
Der heutige Tag beginnt besonders aufregend und hält noch einige Überraschungen für Sie bereit. Was Sie anpacken, wird Erfolg haben.
KREBS
Sie sind in Partylaune und die Aussichten sind günstig. Greifen Sie doch einfach jede Gelegenheit beim Schopf und seien Sie spontan.
LÖWE
Einige finanzielle Probleme der vergangenen Tage werden Sie nun mit Leichtigkeit lösen können. Ihre Stimmung bessert sich zusehends.
JUNGFRAU
Eine leicht undurchschaubare Angelegenheit kann endlich aufgeklärt werden. Sie spüren deutlich, dass es stimmungsmäßig aufwärtsgeht.
WAAGE
Trotz aller Aktivität sollten Sie sich genug Freiraum für Privates lassen. Einem belanglosen Flirt dennoch lieber aus dem Weg gehen!
SKORPION
Eine frische Brise weht durch Ihren Arbeitsbereich und bringt neuen Schwung in alle Abteilungen. Das kann nur positive Folgen haben.
SCHÜTZE
Wer sich jetzt ernsthaft um die Erweiterung eines Aufgabenbereiches bemüht, erhält ein paar tolle Chancen, beruflich weiterzukommen.
STEINBOCK
Die Erwartungen, die Sie insgeheim hegen, werden nicht ganz erfüllt. Am Abend gilt es, eine belanglose Sache nicht zu dramatisieren.
WASSERMANN
Nehmen Sie sich mehr Zeit für Ihren Partner. Die traute Zweisamkeit sollte auf keinen Fall zu kurz kommen. Eine Überraschung wartet.
FISCHE
Man kann das Leben auch komplizierter gestalten, als es eigentlich ist. Nicht jedes Problem muss bis ins Kleinste analysiert werden.
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