Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

09. Mai 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Über einen Mangel an Abwechslung werden Sie sich nicht beklagen können. Erst in einigen Tagen erleben Sie ruhigere Stunden. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Vor einer Bewährungsprobe sollten Sie keine Angst haben. Sie wissen doch, was in Ihnen steckt und dass Verlass auf Sie ist. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. In Ihrem Herzen haben Sie die Entscheidung bereits gefällt. Ihr Verstand braucht hingegen noch ein wenig Eingewöhnungszeit. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Rüsten Sie in Sachen Hintergrundinformationen ein wenig auf. Sie haben noch nicht alle Details zusammen, die Sie benötigen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Jemand reagiert Ihnen gegenüber etwas empfindlich, besonders wenn es um die Arbeit geht. Provokationen unbedingt vermeiden. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Jemand bietet Ihnen ganz unvermittelt Hilfe an. Seien Sie nicht so misstrauisch, die Geste ist tatsächlich ehrlich gemeint. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Versuchen Sie, Ihr Betätigungsfeld etwas attraktiver zu gestalten. Sie haben doch gute Ideen, verwirklichen Sie diese auch. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Was bringt Sie schneller auf Trab als ein maßgeschneidertes Fitnessprogramm? Sie müssen sich nur noch zum Start überwinden. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie warten nicht lange, bis jemand aus dem Kollegenkreis reagiert – wenn Hilfe benötigt wird, sind Sie umgehend zur Stelle. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es muss mit kleinen Hindernissen gerechnet werden. Die Reaktion eines Kollegen fällt anders aus, als Sie es erwartet haben. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Bestehende Bindungen dürften sich harmonisch und angenehm gestalten. In einer Angelegenheit sichert Ihr Ehrgeiz den Erfolg. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Eine spontane Bemerkung könnte heute für ziemlich viel Wirbel sorgen. Achten Sie auch dem Partner gegenüber auf Ihre Worte.