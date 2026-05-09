Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Über einen Mangel an Abwechslung werden Sie sich nicht beklagen können. Erst in einigen Tagen erleben Sie ruhigere Stunden.
STIER
Vor einer Bewährungsprobe sollten Sie keine Angst haben. Sie wissen doch, was in Ihnen steckt und dass Verlass auf Sie ist.
ZWILLINGE
In Ihrem Herzen haben Sie die Entscheidung bereits gefällt. Ihr Verstand braucht hingegen noch ein wenig Eingewöhnungszeit.
KREBS
Rüsten Sie in Sachen Hintergrundinformationen ein wenig auf. Sie haben noch nicht alle Details zusammen, die Sie benötigen.
LÖWE
Jemand reagiert Ihnen gegenüber etwas empfindlich, besonders wenn es um die Arbeit geht. Provokationen unbedingt vermeiden.
JUNGFRAU
Jemand bietet Ihnen ganz unvermittelt Hilfe an. Seien Sie nicht so misstrauisch, die Geste ist tatsächlich ehrlich gemeint.
WAAGE
Versuchen Sie, Ihr Betätigungsfeld etwas attraktiver zu gestalten. Sie haben doch gute Ideen, verwirklichen Sie diese auch.
SKORPION
Was bringt Sie schneller auf Trab als ein maßgeschneidertes Fitnessprogramm? Sie müssen sich nur noch zum Start überwinden.
SCHÜTZE
Sie warten nicht lange, bis jemand aus dem Kollegenkreis reagiert – wenn Hilfe benötigt wird, sind Sie umgehend zur Stelle.
STEINBOCK
Es muss mit kleinen Hindernissen gerechnet werden. Die Reaktion eines Kollegen fällt anders aus, als Sie es erwartet haben.
WASSERMANN
Bestehende Bindungen dürften sich harmonisch und angenehm gestalten. In einer Angelegenheit sichert Ihr Ehrgeiz den Erfolg.
FISCHE
Eine spontane Bemerkung könnte heute für ziemlich viel Wirbel sorgen. Achten Sie auch dem Partner gegenüber auf Ihre Worte.
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