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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Über einen Mangel an Abwechslung werden Sie sich nicht beklagen können. Erst in einigen Tagen erleben Sie ruhigere Stunden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Vor einer Bewährungsprobe sollten Sie keine Angst haben. Sie wissen doch, was in Ihnen steckt und dass Verlass auf Sie ist.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

In Ihrem Herzen haben Sie die Entscheidung bereits gefällt. Ihr Verstand braucht hingegen noch ein wenig Eingewöhnungszeit.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Rüsten Sie in Sachen Hintergrundinformationen ein wenig auf. Sie haben noch nicht alle Details zusammen, die Sie benötigen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Jemand reagiert Ihnen gegenüber etwas empfindlich, besonders wenn es um die Arbeit geht. Provokationen unbedingt vermeiden.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Jemand bietet Ihnen ganz unvermittelt Hilfe an. Seien Sie nicht so misstrauisch, die Geste ist tatsächlich ehrlich gemeint.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Versuchen Sie, Ihr Betätigungsfeld etwas attraktiver zu gestalten. Sie haben doch gute Ideen, verwirklichen Sie diese auch.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Was bringt Sie schneller auf Trab als ein maßgeschneidertes Fitnessprogramm? Sie müssen sich nur noch zum Start überwinden.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie warten nicht lange, bis jemand aus dem Kollegenkreis reagiert – wenn Hilfe benötigt wird, sind Sie umgehend zur Stelle.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Es muss mit kleinen Hindernissen gerechnet werden. Die Reaktion eines Kollegen fällt anders aus, als Sie es erwartet haben.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Bestehende Bindungen dürften sich harmonisch und angenehm gestalten. In einer Angelegenheit sichert Ihr Ehrgeiz den Erfolg.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Eine spontane Bemerkung könnte heute für ziemlich viel Wirbel sorgen. Achten Sie auch dem Partner gegenüber auf Ihre Worte.

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