Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

07. Mai 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Auch wenn Sie zurzeit nicht ständig im siebten Himmel schweben, überwiegen doch Gemeinsamkeiten und nicht die Gegensätze. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ihre Wunschvorstellung trifft auf die harte Realität. Es könnte durchaus sein, dass Sie so manches neu überdenken müssen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Bringen Sie mehr Ruhe in Ihr Leben! Die halbe Kraft genügt eigentlich schon, um ausgesprochen gute Ergebnisse zu erzielen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ein ruhiges Gespräch unter vier Augen wird dafür sorgen, dass Differenzen mit einem Vorgesetzten wieder ausgeräumt werden. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für spontane Unternehmungen. Bei Ihren Plänen sind Sorgfalt und Sicherheitsdenken angesagt. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie sind in bester Laune und bringen jeden in Ihrer Umgebung in Hochstimmung. Das wird nicht ohne positive Folgen bleiben. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie leiden nicht unter mangelndem Durchsetzungsvermögen, sollten aber nicht ohne jegliche Rücksicht auf Verluste vorgehen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Wer sein Wort gegeben hat, sollte es unbedingt halten. Sonst könnte jemand enttäuscht sein. Auf Sie ist wie immer Verlass. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Gestehen Sie einen Irrtum ein, bevor sich ein ernsthafter Streit daraus entwickelt. Das tut Ihrem Image keinerlei Abbruch. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Eine Situation ist gar nicht so ausweglos, wie sie im ersten Moment erscheint. Die Lösung stellt sich fast von allein ein. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Dank innerer Gelassenheit können Ihnen Hektik und Stressfallen nichts anhaben. Und das sollten Sie am Abend auch genießen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Eine Veränderung bahnt sich an. Was aber nichts Schlechtes bedeuten muss, denn es ergibt sich eine interessante Begegnung.