Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Auch wenn Sie zurzeit nicht ständig im siebten Himmel schweben, überwiegen doch Gemeinsamkeiten und nicht die Gegensätze.
STIER
Ihre Wunschvorstellung trifft auf die harte Realität. Es könnte durchaus sein, dass Sie so manches neu überdenken müssen.
ZWILLINGE
Bringen Sie mehr Ruhe in Ihr Leben! Die halbe Kraft genügt eigentlich schon, um ausgesprochen gute Ergebnisse zu erzielen.
KREBS
Ein ruhiges Gespräch unter vier Augen wird dafür sorgen, dass Differenzen mit einem Vorgesetzten wieder ausgeräumt werden.
LÖWE
Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für spontane Unternehmungen. Bei Ihren Plänen sind Sorgfalt und Sicherheitsdenken angesagt.
JUNGFRAU
Sie sind in bester Laune und bringen jeden in Ihrer Umgebung in Hochstimmung. Das wird nicht ohne positive Folgen bleiben.
WAAGE
Sie leiden nicht unter mangelndem Durchsetzungsvermögen, sollten aber nicht ohne jegliche Rücksicht auf Verluste vorgehen.
SKORPION
Wer sein Wort gegeben hat, sollte es unbedingt halten. Sonst könnte jemand enttäuscht sein. Auf Sie ist wie immer Verlass.
SCHÜTZE
Gestehen Sie einen Irrtum ein, bevor sich ein ernsthafter Streit daraus entwickelt. Das tut Ihrem Image keinerlei Abbruch.
STEINBOCK
Eine Situation ist gar nicht so ausweglos, wie sie im ersten Moment erscheint. Die Lösung stellt sich fast von allein ein.
WASSERMANN
Dank innerer Gelassenheit können Ihnen Hektik und Stressfallen nichts anhaben. Und das sollten Sie am Abend auch genießen.
FISCHE
Eine Veränderung bahnt sich an. Was aber nichts Schlechtes bedeuten muss, denn es ergibt sich eine interessante Begegnung.
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