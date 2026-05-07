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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 07.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Auch wenn Sie zurzeit nicht ständig im siebten Himmel schweben, überwiegen doch Gemeinsamkeiten und nicht die Gegensätze.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Ihre Wunschvorstellung trifft auf die harte Realität. Es könnte durchaus sein, dass Sie so manches neu überdenken müssen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Bringen Sie mehr Ruhe in Ihr Leben! Die halbe Kraft genügt eigentlich schon, um ausgesprochen gute Ergebnisse zu erzielen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ein ruhiges Gespräch unter vier Augen wird dafür sorgen, dass Differenzen mit einem Vorgesetzten wieder ausgeräumt werden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Jetzt wäre ein guter Zeitpunkt für spontane Unternehmungen. Bei Ihren Plänen sind Sorgfalt und Sicherheitsdenken angesagt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie sind in bester Laune und bringen jeden in Ihrer Umgebung in Hochstimmung. Das wird nicht ohne positive Folgen bleiben.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Sie leiden nicht unter mangelndem Durchsetzungsvermögen, sollten aber nicht ohne jegliche Rücksicht auf Verluste vorgehen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Wer sein Wort gegeben hat, sollte es unbedingt halten. Sonst könnte jemand enttäuscht sein. Auf Sie ist wie immer Verlass.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Gestehen Sie einen Irrtum ein, bevor sich ein ernsthafter Streit daraus entwickelt. Das tut Ihrem Image keinerlei Abbruch.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Eine Situation ist gar nicht so ausweglos, wie sie im ersten Moment erscheint. Die Lösung stellt sich fast von allein ein.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Dank innerer Gelassenheit können Ihnen Hektik und Stressfallen nichts anhaben. Und das sollten Sie am Abend auch genießen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Eine Veränderung bahnt sich an. Was aber nichts Schlechtes bedeuten muss, denn es ergibt sich eine interessante Begegnung.

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