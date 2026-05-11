Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Packen Sie den Stier bei den Hörnern, bevor es ein anderer tut! Bei einem riskanten Geschäft schneiden Sie hervorragend ab.
STIER
Ein Gespräch verunsichert Sie. Plötzlich haben Sie das Gefühl, dass sich alles gegen Sie verschworen hat. Entspannt bleiben!
ZWILLINGE
Es ist an der Zeit, für ein bestimmtes Ziel wieder verstärkt Anstrengungen zu unternehmen. Ein Aufschub käme anderen zugute.
KREBS
Es könnte nun leicht passieren, dass sich aus einer Mücke ein Elefant entwickelt, wenn zwei ihren Willen durchsetzen wollen.
LÖWE
So einfach und unkompliziert, wie Sie sich den Verlauf einer Sache vorstellen, wird diese leider nicht über die Bühne gehen.
JUNGFRAU
Keine Hektik, wenn es nicht unbedingt sein muss! Sie setzen auf Kompetenz und Willenskraft anstatt auf die Ellenbogentaktik.
WAAGE
Es mangelt garantiert nicht an Lob oder Komplimenten. Sie haben nur etwas Mühe, diese positiven Aufmerksamkeiten anzunehmen.
SKORPION
Sie sind jetzt von mancherlei Belastungen frei und können sich die Zeit nehmen, Ihrer Familie mehr Aufmerksamkeit zu widmen.
SCHÜTZE
Finanziell ergibt sich nun eine Verbesserung. Werden Sie aber nicht gleich leichtsinnig. Ihr Konto bedarf noch der Erholung.
STEINBOCK
Es könnte sich rächen, dass Wichtiges auf die lange Bank geschoben wurde. Nutzen Sie die Zeit, um einiges wieder aufzuholen.
WASSERMANN
Ihre finanzielle Lage erfordert möglicherweise äußerste Sparsamkeit. Überlegen Sie, was Sie wirklich brauchen und was nicht.
FISCHE
Sie laufen regelrecht zur Hochform auf! Nur Sie selbst könnten heute sich und einem erfreulichen Tagesablauf im Wege stehen.
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