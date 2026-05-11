Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 11.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

11. Mai 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Packen Sie den Stier bei den Hörnern, bevor es ein anderer tut! Bei einem riskanten Geschäft schneiden Sie hervorragend ab. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Ein Gespräch verunsichert Sie. Plötzlich haben Sie das Gefühl, dass sich alles gegen Sie verschworen hat. Entspannt bleiben! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es ist an der Zeit, für ein bestimmtes Ziel wieder verstärkt Anstrengungen zu unternehmen. Ein Aufschub käme anderen zugute. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Es könnte nun leicht passieren, dass sich aus einer Mücke ein Elefant entwickelt, wenn zwei ihren Willen durchsetzen wollen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. So einfach und unkompliziert, wie Sie sich den Verlauf einer Sache vorstellen, wird diese leider nicht über die Bühne gehen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Keine Hektik, wenn es nicht unbedingt sein muss! Sie setzen auf Kompetenz und Willenskraft anstatt auf die Ellenbogentaktik. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Es mangelt garantiert nicht an Lob oder Komplimenten. Sie haben nur etwas Mühe, diese positiven Aufmerksamkeiten anzunehmen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie sind jetzt von mancherlei Belastungen frei und können sich die Zeit nehmen, Ihrer Familie mehr Aufmerksamkeit zu widmen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Finanziell ergibt sich nun eine Verbesserung. Werden Sie aber nicht gleich leichtsinnig. Ihr Konto bedarf noch der Erholung. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es könnte sich rächen, dass Wichtiges auf die lange Bank geschoben wurde. Nutzen Sie die Zeit, um einiges wieder aufzuholen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ihre finanzielle Lage erfordert möglicherweise äußerste Sparsamkeit. Überlegen Sie, was Sie wirklich brauchen und was nicht. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie laufen regelrecht zur Hochform auf! Nur Sie selbst könnten heute sich und einem erfreulichen Tagesablauf im Wege stehen.