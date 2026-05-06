Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 06.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Die Liebe zum Detail ist für Sie heute mehr als hilfreich. Durch Präzision verschaffen Sie sich einen deutlichen Vorteil.
STIER
Ihre Bescheidenheit mag ja sympathisch sein, doch wenn Sie etwas bewirken wollen, sollten Sie offensiver für sich werben.
ZWILLINGE
Kann es sein, dass Sie es sich mit einer Entscheidung sehr einfach machen? Da gäbe es noch so einiges zu berücksichtigen.
KREBS
Kontakte zu verschiedenen staatlichen Stellen erweisen sich jetzt als äußerst günstig, nehmen Sie diese Gelegenheit wahr.
LÖWE
Ein Missverständnis könnte heute Staub aufwirbeln und kurzfristig für Streit sorgen. Gegen Mittag glätten sich die Wogen.
JUNGFRAU
Heute können Sie sich selbst zu famosen Leistungen motivieren. Nutzen Sie diesen Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um.
WAAGE
Bereiten Sie ein wichtiges Projekt schon jetzt vor, um später schneller voranzukommen. Das vermeidet aufkommenden Stress.
SKORPION
Unruhige Sterne sorgen zwischendurch für leichtes Konzentrationschaos. Halten Sie sich deshalb lieber an Routinearbeiten.
SCHÜTZE
Egal welche Form der Abhängigkeit Sie heute spüren, Sie gehen innerlich sofort auf Abwehr und verteidigen Ihren Freiraum.
STEINBOCK
Nun können Sie es anpacken! Vielleicht ein längst fälliges Gespräch im Freundeskreis oder eine Aussprache in der Familie?
WASSERMANN
Gehen Sie gelegentlich auf Distanz, um den Überblick zu bewahren und Informationen möglichst objektiv bewerten zu können.
FISCHE
Achten Sie auf die Aktivitäten in Ihrer Umgebung, es könnte jemanden geben, der versucht, Ihre Absichten zu durchkreuzen.
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