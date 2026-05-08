Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.05.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ein sehr kreativer Tag. Lassen Sie Ihre guten Ideen Wirklichkeit werden. Halten Sie aber bei größeren Plänen Rücksprachen.
STIER
Klammern Sie sich nicht an das Gewesene. Vor allem am Nachmittag ist es wichtig, dass Sie optimistisch nach vorne blicken.
ZWILLINGE
Ein endgültiges Urteil dürfte Ihnen momentan nicht ganz leichtfallen, denn alle Möglichkeiten klingen nach guten Erfolgen.
KREBS
Eingefahrene Denkmuster machen es Ihnen schwer, von Ihrer Meinung abzurücken. Dabei wäre Veränderung gar nicht so schlimm.
LÖWE
Stecken Sie kein Geld in zweifelhafte Geschäfte. Der Tag ist für Finanzierungsangelegenheiten nicht gerade der allerbeste.
JUNGFRAU
Es wird schwierig, eine angefangene Sache allein zum guten Ende zu bringen. Schlagen Sie daher angebotene Hilfe nicht aus.
WAAGE
Das Festhalten an Prinzipien verschafft Ihnen zwar Genugtuung, erschwert jedoch eine Anpassung an Ihr persönliches Umfeld.
SKORPION
Der steile Anstieg der Motivationskurve bedeutet vor allem eines: Sie sind Ihrem Ziel sehr nahe und wollen Erfolge feiern.
SCHÜTZE
Die Besserwisserei eines Kollegen könnte heute als sehr anstrengend empfunden werden. Ziehen Sie sich lieber etwas zurück.
STEINBOCK
Wenn Wunsch und Wirklichkeit auch weit auseinanderklaffen, sollten Sie jetzt doch mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben.
WASSERMANN
Wieder einmal wollen Sie mehr, als Sie erreichen können. Gehen Sie etwas verständnisvoller mit schwierigen Mitmenschen um.
FISCHE
Mit Ihrer Intelligenz und Weitsicht trauen Sie sich an eine schwierige Aufgabe heran. Sie lösen Probleme scheinbar mühelos.
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