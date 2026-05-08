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Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 08.05.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
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Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ein sehr kreativer Tag. Lassen Sie Ihre guten Ideen Wirklichkeit werden. Halten Sie aber bei größeren Plänen Rücksprachen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Klammern Sie sich nicht an das Gewesene. Vor allem am Nachmittag ist es wichtig, dass Sie optimistisch nach vorne blicken.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Ein endgültiges Urteil dürfte Ihnen momentan nicht ganz leichtfallen, denn alle Möglichkeiten klingen nach guten Erfolgen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Eingefahrene Denkmuster machen es Ihnen schwer, von Ihrer Meinung abzurücken. Dabei wäre Veränderung gar nicht so schlimm.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Stecken Sie kein Geld in zweifelhafte Geschäfte. Der Tag ist für Finanzierungsangelegenheiten nicht gerade der allerbeste.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Es wird schwierig, eine angefangene Sache allein zum guten Ende zu bringen. Schlagen Sie daher angebotene Hilfe nicht aus.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Das Festhalten an Prinzipien verschafft Ihnen zwar Genugtuung, erschwert jedoch eine Anpassung an Ihr persönliches Umfeld.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Der steile Anstieg der Motivationskurve bedeutet vor allem eines: Sie sind Ihrem Ziel sehr nahe und wollen Erfolge feiern.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Die Besserwisserei eines Kollegen könnte heute als sehr anstrengend empfunden werden. Ziehen Sie sich lieber etwas zurück.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Wenn Wunsch und Wirklichkeit auch weit auseinanderklaffen, sollten Sie jetzt doch mit beiden Beinen auf dem Boden bleiben.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Wieder einmal wollen Sie mehr, als Sie erreichen können. Gehen Sie etwas verständnisvoller mit schwierigen Mitmenschen um.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Mit Ihrer Intelligenz und Weitsicht trauen Sie sich an eine schwierige Aufgabe heran. Sie lösen Probleme scheinbar mühelos.

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