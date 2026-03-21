Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

21. März 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Vieles entwickelt sich heute zu Ihrer vollsten Zufriedenheit, und das ganz ohne großes Zutun Ihrerseits. Sie sind ein Glückspilz. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Terminplanung vernünftig dosieren und sich von niemandem hetzen lassen! Schöne Stunden zu zweit zeigen eine entspannende Wirkung. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es sollte genügend Zeit für persönliche Angelegenheiten eingeplant werden. In puncto Liebe sieht es derzeit vielversprechend aus. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ein bisschen mehr Diplomatie im Umgang mit anderen, auch wenn Karriere und Privatleben jetzt erhöhte Anforderungen an Sie stellen! Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Eine Entscheidung, vor die man Sie stellt, sollte reiflich durchdacht werden. Suchen Sie, soweit möglich, nach einem Patentrezept. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Einige kleinere Misserfolge sollten Sie nicht enttäuschen. Bedenken Sie: Auf jedes Tief folgt auch wieder ein Hoch. Also, nur Mut! Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Die Fürsorge, die Sie heute an den Tag legen, geht schon über das Durchschnittliche hinaus. Denken Sie auch einmal an sich selbst! Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Stimmungsschwankungen werden Ihnen zu schaffen machen und eine ungeklärte Geldangelegenheit wirft noch immer ihre Schatten voraus. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Kurze Perioden der Unsicherheit sind kein Grund zur Aufregung. Nach einer gewissen Zeit klären sich offene Fragen ganz von selbst. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Ihre Bemühungen sind gut, bringen Sie aber nicht an das ersehnte Ziel. Sie müssen sich noch überlegter einsetzen und Geduld haben. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Keiner erwartet von Ihnen eine völlige Aufgabe Ihres Standpunktes, aber etwas mehr Kompromissbereitschaft dürfen Sie schon zeigen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Sie haben recht gute Einfälle, die sich schnell verwirklichen lassen. Auch wenn es Sie reizt, sollten Sie aber nichts überstürzen.