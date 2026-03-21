Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.03.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Vieles entwickelt sich heute zu Ihrer vollsten Zufriedenheit, und das ganz ohne großes Zutun Ihrerseits. Sie sind ein Glückspilz.
STIER
Terminplanung vernünftig dosieren und sich von niemandem hetzen lassen! Schöne Stunden zu zweit zeigen eine entspannende Wirkung.
ZWILLINGE
Es sollte genügend Zeit für persönliche Angelegenheiten eingeplant werden. In puncto Liebe sieht es derzeit vielversprechend aus.
KREBS
Ein bisschen mehr Diplomatie im Umgang mit anderen, auch wenn Karriere und Privatleben jetzt erhöhte Anforderungen an Sie stellen!
LÖWE
Eine Entscheidung, vor die man Sie stellt, sollte reiflich durchdacht werden. Suchen Sie, soweit möglich, nach einem Patentrezept.
JUNGFRAU
Einige kleinere Misserfolge sollten Sie nicht enttäuschen. Bedenken Sie: Auf jedes Tief folgt auch wieder ein Hoch. Also, nur Mut!
WAAGE
Die Fürsorge, die Sie heute an den Tag legen, geht schon über das Durchschnittliche hinaus. Denken Sie auch einmal an sich selbst!
SKORPION
Stimmungsschwankungen werden Ihnen zu schaffen machen und eine ungeklärte Geldangelegenheit wirft noch immer ihre Schatten voraus.
SCHÜTZE
Kurze Perioden der Unsicherheit sind kein Grund zur Aufregung. Nach einer gewissen Zeit klären sich offene Fragen ganz von selbst.
STEINBOCK
Ihre Bemühungen sind gut, bringen Sie aber nicht an das ersehnte Ziel. Sie müssen sich noch überlegter einsetzen und Geduld haben.
WASSERMANN
Keiner erwartet von Ihnen eine völlige Aufgabe Ihres Standpunktes, aber etwas mehr Kompromissbereitschaft dürfen Sie schon zeigen.
FISCHE
Sie haben recht gute Einfälle, die sich schnell verwirklichen lassen. Auch wenn es Sie reizt, sollten Sie aber nichts überstürzen.
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