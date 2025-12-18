Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

18. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Es wäre ratsam, wichtige Gespräche auf einen anderen Tag zu verlegen. Vieles käme vielleicht gar nicht an die Oberfläche. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Diesmal müssen Sie schon aus Ihrem Schneckenhaus kommen. Von Ihrem Gegenüber ist nun einmal keine Initiative zu erwarten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Wenn es um eine neue Aufgabe geht, sollten Sie sich ruhig etwas mehr zutrauen. Ihre Zurückhaltung ist völlig unbegründet. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Heute können Sie sich selbst zu famosen Leistungen motivieren. Nutzen Sie diesen Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Scheinbar haben Sie eine Achterbahnbeziehung: mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Die Stimmungslage ist labil. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Sie könnten zurzeit vor der Wahl stehen: Zurückhaltung oder den ersten Schritt wagen? Keine Angst, beides führt zum Ziel! Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Der Tag wird nicht ganz ohne Tücken ablaufen! Bleiben Sie gerade dann, wenn es um feste Zusagen gehen sollte, vorsichtig. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Loyalität und Hilfsbereitschaft zahlen sich aus. Jemand wird Ihnen deutlich zu verstehen geben, wie dankbar er Ihnen ist. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie sollten besonders wachsam vorgehen. Vermeiden Sie unbedachte Äußerungen, die sich schwer wieder zurechtrücken lassen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Werden Sie sich darüber klar, was Sie augenblicklich in Angriff nehmen wollen und was Sie doch lieber sein lassen sollten. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Es geht nicht nur darum, die Lorbeeren zu ernten. Guter Tag, um sich erkenntlich zu zeigen. Greifen Sie zum Telefonhörer. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Kein leichter Tag! Stellen Sie sich auf kleine Hürden und anstrengende Mitmenschen ein. So werden Sie besser damit fertig.