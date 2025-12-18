AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.12.2025

Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Es wäre ratsam, wichtige Gespräche auf einen anderen Tag zu verlegen. Vieles käme vielleicht gar nicht an die Oberfläche.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Diesmal müssen Sie schon aus Ihrem Schneckenhaus kommen. Von Ihrem Gegenüber ist nun einmal keine Initiative zu erwarten.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Wenn es um eine neue Aufgabe geht, sollten Sie sich ruhig etwas mehr zutrauen. Ihre Zurückhaltung ist völlig unbegründet.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Heute können Sie sich selbst zu famosen Leistungen motivieren. Nutzen Sie diesen Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Scheinbar haben Sie eine Achterbahnbeziehung: mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Die Stimmungslage ist labil.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Sie könnten zurzeit vor der Wahl stehen: Zurückhaltung oder den ersten Schritt wagen? Keine Angst, beides führt zum Ziel!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Der Tag wird nicht ganz ohne Tücken ablaufen! Bleiben Sie gerade dann, wenn es um feste Zusagen gehen sollte, vorsichtig.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Loyalität und Hilfsbereitschaft zahlen sich aus. Jemand wird Ihnen deutlich zu verstehen geben, wie dankbar er Ihnen ist.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Sie sollten besonders wachsam vorgehen. Vermeiden Sie unbedachte Äußerungen, die sich schwer wieder zurechtrücken lassen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Werden Sie sich darüber klar, was Sie augenblicklich in Angriff nehmen wollen und was Sie doch lieber sein lassen sollten.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Es geht nicht nur darum, die Lorbeeren zu ernten. Guter Tag, um sich erkenntlich zu zeigen. Greifen Sie zum Telefonhörer.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Kein leichter Tag! Stellen Sie sich auf kleine Hürden und anstrengende Mitmenschen ein. So werden Sie besser damit fertig.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.