Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.12.2025
WIDDER
Es wäre ratsam, wichtige Gespräche auf einen anderen Tag zu verlegen. Vieles käme vielleicht gar nicht an die Oberfläche.
STIER
Diesmal müssen Sie schon aus Ihrem Schneckenhaus kommen. Von Ihrem Gegenüber ist nun einmal keine Initiative zu erwarten.
ZWILLINGE
Wenn es um eine neue Aufgabe geht, sollten Sie sich ruhig etwas mehr zutrauen. Ihre Zurückhaltung ist völlig unbegründet.
KREBS
Heute können Sie sich selbst zu famosen Leistungen motivieren. Nutzen Sie diesen Aufwind und setzen Sie ihn in Erfolg um.
LÖWE
Scheinbar haben Sie eine Achterbahnbeziehung: mal himmelhoch jauchzend, mal zu Tode betrübt. Die Stimmungslage ist labil.
JUNGFRAU
Sie könnten zurzeit vor der Wahl stehen: Zurückhaltung oder den ersten Schritt wagen? Keine Angst, beides führt zum Ziel!
WAAGE
Der Tag wird nicht ganz ohne Tücken ablaufen! Bleiben Sie gerade dann, wenn es um feste Zusagen gehen sollte, vorsichtig.
SKORPION
Loyalität und Hilfsbereitschaft zahlen sich aus. Jemand wird Ihnen deutlich zu verstehen geben, wie dankbar er Ihnen ist.
SCHÜTZE
Sie sollten besonders wachsam vorgehen. Vermeiden Sie unbedachte Äußerungen, die sich schwer wieder zurechtrücken lassen.
STEINBOCK
Werden Sie sich darüber klar, was Sie augenblicklich in Angriff nehmen wollen und was Sie doch lieber sein lassen sollten.
WASSERMANN
Es geht nicht nur darum, die Lorbeeren zu ernten. Guter Tag, um sich erkenntlich zu zeigen. Greifen Sie zum Telefonhörer.
FISCHE
Kein leichter Tag! Stellen Sie sich auf kleine Hürden und anstrengende Mitmenschen ein. So werden Sie besser damit fertig.
