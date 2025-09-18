Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.09.2025
Audio von Carbonatix
Bedeutung der Icons
WIDDER
Ganz wichtig ist für Sie, dass Sie heute keine großen Entscheidungen treffen, bei denen Sie sich verbindlich festlegen würden.
STIER
Akzeptieren Sie die Dinge, die Sie beim besten Willen nicht ändern können. Sie werden sehen, es geht Ihnen gleich viel besser.
ZWILLINGE
Gut möglich, dass sachliche Argumente allein nicht ausreichen, um jemanden von der Notwendigkeit eines Projekts zu überzeugen.
KREBS
Ein Anruf genügt, um ein klärendes Gespräch in die Wege zu leiten. Es fällt Ihnen heute leicht, die richtigen Worte zu finden.
LÖWE
Sie sollten ab und zu eine kleine Pause einlegen, und zwar bevor es so weit ist, dass der Körper erste Schwächesymptome zeigt.
JUNGFRAU
Heute geht es darum, neue Ideen zu empfangen und auszusenden. Wer mit geschärften Sinnen in den Tag geht, wird sicher staunen.
WAAGE
Einkaufsbummel dürfen sein. Achten Sie darauf, das Konto nicht allzu sehr zu strapazieren. Bald sieht alles wieder besser aus.
SKORPION
Je unübersichtlicher sich Ihnen heute eine Sache präsentiert, desto wichtiger ist es, systematisch und mit Bedacht vorzugehen.
SCHÜTZE
Kleine Aufmerksamkeiten bestärken das gute Arbeitsklima, das gilt gerade für diese Zeit. Es müssen ja keine großen Dinge sein!
STEINBOCK
Das, was man Ihnen heute anvertraut, sollten Sie auf jeden Fall für sich behalten. Alles andere wäre ein Vertrauensmissbrauch.
WASSERMANN
Sie geben sich nicht so leicht geschlagen und gehen einem Problem gewissenhaft auf den Grund. Ihr Chef schätzt Ihr Engagement.
FISCHE
Eine unbedachte Äußerung könnte heute für reichlich Wirbel sorgen. Keine Angst, Sie behalten das Hintertürchen stets im Blick.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen