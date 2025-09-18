AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen  AZ bei Google News
Carbonatix Pre-Player Loader

Audio von Carbonatix

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Ganz wichtig ist für Sie, dass Sie heute keine großen Entscheidungen treffen, bei denen Sie sich verbindlich festlegen würden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Akzeptieren Sie die Dinge, die Sie beim besten Willen nicht ändern können. Sie werden sehen, es geht Ihnen gleich viel besser.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Gut möglich, dass sachliche Argumente allein nicht ausreichen, um jemanden von der Notwendigkeit eines Projekts zu überzeugen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Ein Anruf genügt, um ein klärendes Gespräch in die Wege zu leiten. Es fällt Ihnen heute leicht, die richtigen Worte zu finden.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie sollten ab und zu eine kleine Pause einlegen, und zwar bevor es so weit ist, dass der Körper erste Schwächesymptome zeigt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Heute geht es darum, neue Ideen zu empfangen und auszusenden. Wer mit geschärften Sinnen in den Tag geht, wird sicher staunen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Einkaufsbummel dürfen sein. Achten Sie darauf, das Konto nicht allzu sehr zu strapazieren. Bald sieht alles wieder besser aus.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Je unübersichtlicher sich Ihnen heute eine Sache präsentiert, desto wichtiger ist es, systematisch und mit Bedacht vorzugehen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Kleine Aufmerksamkeiten bestärken das gute Arbeitsklima, das gilt gerade für diese Zeit. Es müssen ja keine großen Dinge sein!

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Das, was man Ihnen heute anvertraut, sollten Sie auf jeden Fall für sich behalten. Alles andere wäre ein Vertrauensmissbrauch.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Sie geben sich nicht so leicht geschlagen und gehen einem Problem gewissenhaft auf den Grund. Ihr Chef schätzt Ihr Engagement.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Eine unbedachte Äußerung könnte heute für reichlich Wirbel sorgen. Keine Angst, Sie behalten das Hintertürchen stets im Blick.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.