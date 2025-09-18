Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 18.09.2025

18. September 2025 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Ganz wichtig ist für Sie, dass Sie heute keine großen Entscheidungen treffen, bei denen Sie sich verbindlich festlegen würden. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Akzeptieren Sie die Dinge, die Sie beim besten Willen nicht ändern können. Sie werden sehen, es geht Ihnen gleich viel besser. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Gut möglich, dass sachliche Argumente allein nicht ausreichen, um jemanden von der Notwendigkeit eines Projekts zu überzeugen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Ein Anruf genügt, um ein klärendes Gespräch in die Wege zu leiten. Es fällt Ihnen heute leicht, die richtigen Worte zu finden. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie sollten ab und zu eine kleine Pause einlegen, und zwar bevor es so weit ist, dass der Körper erste Schwächesymptome zeigt. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Heute geht es darum, neue Ideen zu empfangen und auszusenden. Wer mit geschärften Sinnen in den Tag geht, wird sicher staunen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Einkaufsbummel dürfen sein. Achten Sie darauf, das Konto nicht allzu sehr zu strapazieren. Bald sieht alles wieder besser aus. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Je unübersichtlicher sich Ihnen heute eine Sache präsentiert, desto wichtiger ist es, systematisch und mit Bedacht vorzugehen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Kleine Aufmerksamkeiten bestärken das gute Arbeitsklima, das gilt gerade für diese Zeit. Es müssen ja keine großen Dinge sein! Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Das, was man Ihnen heute anvertraut, sollten Sie auf jeden Fall für sich behalten. Alles andere wäre ein Vertrauensmissbrauch. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie geben sich nicht so leicht geschlagen und gehen einem Problem gewissenhaft auf den Grund. Ihr Chef schätzt Ihr Engagement. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Eine unbedachte Äußerung könnte heute für reichlich Wirbel sorgen. Keine Angst, Sie behalten das Hintertürchen stets im Blick.