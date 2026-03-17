Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.03.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Sie kommen in einer Angelegenheit nicht weiter? Bringen Sie das Thema in die große Runde und es kommt bestimmt zu einer Lösung.
STIER
Durch Eile und Flüchtigkeitsfehler könnte ein wichtiges Vorhaben in Verzug geraten. Erhöhte Konzentration und die Ruhe bewahren!
ZWILLINGE
Gehen Sie etwas mehr unter Menschen! Nette Bekanntschaften und interessante Kontakte werden wieder Schwung in Ihr Leben bringen.
KREBS
Etwas klappt, eine andere Sache geht genau daneben, damit müssen Sie fertigwerden. Für Sie bedeutet das eine große Geduldsprobe.
LÖWE
Ihr Elan wächst. Sie setzen sich voll für Ihre Ziele ein und schaffen damit schneller als sonst, was Sie sich vorgenommen haben.
JUNGFRAU
Es gelingt Ihnen recht gut, selbst unterschiedlichste Meinungen unter ein Dach zu bringen. Man schätzt Ihr Kommunikationstalent.
WAAGE
Bleiben Sie bei der Sache! Was Sie anfangen, muss zu Ende geführt werden. Zum Glück verfügen Sie über viel Kraft und gute Laune.
SKORPION
Rund um die Liebe wird es interessant und abwechslungsreich. Gemeinsame Unternehmungen geben einer Partnerschaft erneut Schwung.
SCHÜTZE
Alles, was mit einem Risiko verbunden wäre, sollte heute vermieden werden. Sie neigen vermehrt dazu, sehr impulsiv zu reagieren.
STEINBOCK
Eine alte Angelegenheit ist nicht geklärt, Sie sollten ein Problem angehen. Eine Änderung in Ihrem Umfeld wird Sie beeindrucken.
WASSERMANN
Auch wenn der Alltag Sie einmal nervt, Sie können mit dem Erreichten stolz sein. Bleiben Sie bei Ihrer Linie, es zahlt sich aus!
FISCHE
Jetzt sollten Sie neue Pläne schmieden oder die alten noch einmal überdenken. Der Tag ist wie geschaffen für neue Zielsetzungen.
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