Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Dies ist ein Tag, an dem es eigentlich nur Angenehmes gibt. Öffnen Sie Ihre Augen dafür, es ist nicht alles selbstverständlich.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Das, was Ihnen anfangs aussichtslos erschien, entwickelt sich in eine überraschende Richtung. Damit hätten Sie nicht gerechnet!

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Es herrscht eine angenehme Grundstimmung vor, da Sie nun deutlich mehr Kooperationsbereitschaft und Einfühlungsvermögen zeigen.

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Im Job dürfte sich ein gemeinsamer Nenner finden lassen. Eine ärgerliche Sache müsste nun endlich so gut wie ausgestanden sein.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Die eigenen Stärken erkennen? Manchmal einfacher gesagt als getan. Wie gut, dass jemand Sie dabei heute tatkräftig unterstützt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Schlechtwetterdepressionen? Nicht mit Ihnen, Sie nutzen diese Momente zum Beispiel mit einem guten Buch und Ihrem Lieblingstee.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Sie scheinen mit dem Schicksal zu hadern: Einerseits sehnen Sie sich nach Abwechslung, andererseits schätzen Sie das Vertraute.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Nichts und niemand scheint Sie von einem Vorhaben abbringen zu können. Man erlebt Sie derzeit sehr zielorientiert und bestimmt.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Reize von außen wirken als Verstärker einer ohnehin schon nervösen Grundstimmung. Das könnte auch zu Missverständnissen führen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Es ist die Macht der Gewohnheit, von der die guten Vorsätze heute ausgetrickst werden könnten. Behalten Sie Ihr Ziel vor Augen!

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Geplante Veränderungen sollten Sie jetzt rasch in die Tat umsetzen. Verfolgen Sie mit Schwung und Ausdauer intensiv Ihre Ziele.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Gehen Sie etwas mutiger an Veränderungen heran. Sie haben gar keine so schlechten Karten. Die Sterne sind ganz auf Ihrer Seite.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.