Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 17.01.2026
WIDDER
Dies ist ein Tag, an dem es eigentlich nur Angenehmes gibt. Öffnen Sie Ihre Augen dafür, es ist nicht alles selbstverständlich.
STIER
Das, was Ihnen anfangs aussichtslos erschien, entwickelt sich in eine überraschende Richtung. Damit hätten Sie nicht gerechnet!
ZWILLINGE
Es herrscht eine angenehme Grundstimmung vor, da Sie nun deutlich mehr Kooperationsbereitschaft und Einfühlungsvermögen zeigen.
KREBS
Im Job dürfte sich ein gemeinsamer Nenner finden lassen. Eine ärgerliche Sache müsste nun endlich so gut wie ausgestanden sein.
LÖWE
Die eigenen Stärken erkennen? Manchmal einfacher gesagt als getan. Wie gut, dass jemand Sie dabei heute tatkräftig unterstützt.
JUNGFRAU
Schlechtwetterdepressionen? Nicht mit Ihnen, Sie nutzen diese Momente zum Beispiel mit einem guten Buch und Ihrem Lieblingstee.
WAAGE
Sie scheinen mit dem Schicksal zu hadern: Einerseits sehnen Sie sich nach Abwechslung, andererseits schätzen Sie das Vertraute.
SKORPION
Nichts und niemand scheint Sie von einem Vorhaben abbringen zu können. Man erlebt Sie derzeit sehr zielorientiert und bestimmt.
SCHÜTZE
Reize von außen wirken als Verstärker einer ohnehin schon nervösen Grundstimmung. Das könnte auch zu Missverständnissen führen.
STEINBOCK
Es ist die Macht der Gewohnheit, von der die guten Vorsätze heute ausgetrickst werden könnten. Behalten Sie Ihr Ziel vor Augen!
WASSERMANN
Geplante Veränderungen sollten Sie jetzt rasch in die Tat umsetzen. Verfolgen Sie mit Schwung und Ausdauer intensiv Ihre Ziele.
FISCHE
Gehen Sie etwas mutiger an Veränderungen heran. Sie haben gar keine so schlechten Karten. Die Sterne sind ganz auf Ihrer Seite.
