Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 03.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

03. März 2026 - 00:01 Uhr

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Mit etwas Abstand betrachtet, wirkt ein Problem gar nicht mehr so beängstigend. Sie können sich also wieder entspannen. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Eine Nachricht, die Sie erreichen wird, hat längst nicht die Wirkung, die Sie noch vor einigen Tagen befürchtet hatten. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Lockern Sie jetzt ein paar Einstellungen, um jemandem zu zeigen, dass man wirklich gut mit Ihnen über alles reden kann. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Gut möglich, dass selbst kleine Problemchen heute ein wenig aufgebauscht werden. Prüfen Sie selbst, was dahintersteckt. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Erschöpfung könnte sich momentan auch als Überempfindlichkeit bemerkbar machen. Gönnen Sie sich heute unbedingt Pausen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. In einer besonders kniffeligen Sache werden Sie nun Erfolge verbuchen können. Sie sollten stolz auf das Erreichte sein. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Sie hängen Ihren Gedanken nach und schwelgen in Erinnerungen. Genießen Sie die Ruhe. Es gibt ohnehin nicht viel zu tun. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Obwohl Sie es sich anders wünschen, müssen Sie nun damit zurechtkommen, dass nicht jeder von Ihren Ideen begeistert ist. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Der heutige Tag kann den Durchbruch bringen, auf den Sie gehofft haben. Unterstützung kommt von ganz unerwarteter Seite. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Fortuna hält ein Auge auf die Vertreter dieses Zeichens. Jeder Handgriff sitzt perfekt. Das sollten Sie am Abend feiern. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Ob der Tag so verläuft, wie Sie es erwarten, wird eine Frage geschickter Organisation sein. Vorsicht bei Finanzaktionen! Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Unruhe wird auch eine gewisse Unsicherheit hervorrufen. Sie sollten bei allem besonders sorgsam abwägen, was zu tun ist.