Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.03.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Passen Sie auf, die Konkurrenz hat es auf Sie abgesehen. Jetzt heißt es: Zähne zusammenbeißen und vollen Einsatz zeigen.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Bei dem, was heute alles auf Sie einstürmt, sollten Sie sich nicht wundern, dass Sie kaum den Kopf richtig freibekommen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Kein Tag für romantische Träumereien. Im Gegenteil, es ist heute besonders wichtig, dass Sie einen kühlen Kopf bewahren!

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie wissen genau, worauf es ankommt und verschwenden heute keine Sekunde an eine Diskussion, die Sie nicht weiterbringt.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Private Angelegenheiten drängen sich in den Vordergrund. Ein kleiner finanzieller Engpass ist von vorübergehender Natur.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Das Grobe ist erledigt, jetzt kommt es auf die Feinabstimmung an. Achten Sie darauf, konzentriert bei der Sache zu sein.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Jetzt bieten sich ausgezeichnete Voraussetzungen, reinen Tisch zu machen und Ordnung in Ihre Angelegenheiten zu bringen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Teilen Sie sich Ihre Aufgaben ein, wenn Sie sich viel vorgenommen haben. Mit kleinen Schritten kommen Sie auch ans Ziel.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Wenn Belastendes auf die Seele drückt, dann sollten Sie das Gespräch suchen. Anschließend geht es Ihnen deutlich besser.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Um den Verlauf eines schwierigen Gesprächs zu steuern, brauchen Sie eine große Portion Einfühlungsvermögen und Toleranz.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Die Planeten wecken Seiten in Ihnen, von denen Sie noch nichts geahnt haben. Eine Aufbruchstimmung ist deutlich spürbar.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Höchstleistung haben Sie heute wirklich nicht im Sinn. Lassen Sie sich die fehlende Motivation aber bloß nicht anmerken.

