Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 04.03.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Passen Sie auf, die Konkurrenz hat es auf Sie abgesehen. Jetzt heißt es: Zähne zusammenbeißen und vollen Einsatz zeigen.
STIER
Bei dem, was heute alles auf Sie einstürmt, sollten Sie sich nicht wundern, dass Sie kaum den Kopf richtig freibekommen.
ZWILLINGE
Kein Tag für romantische Träumereien. Im Gegenteil, es ist heute besonders wichtig, dass Sie einen kühlen Kopf bewahren!
KREBS
Sie wissen genau, worauf es ankommt und verschwenden heute keine Sekunde an eine Diskussion, die Sie nicht weiterbringt.
LÖWE
Private Angelegenheiten drängen sich in den Vordergrund. Ein kleiner finanzieller Engpass ist von vorübergehender Natur.
JUNGFRAU
Das Grobe ist erledigt, jetzt kommt es auf die Feinabstimmung an. Achten Sie darauf, konzentriert bei der Sache zu sein.
WAAGE
Jetzt bieten sich ausgezeichnete Voraussetzungen, reinen Tisch zu machen und Ordnung in Ihre Angelegenheiten zu bringen.
SKORPION
Teilen Sie sich Ihre Aufgaben ein, wenn Sie sich viel vorgenommen haben. Mit kleinen Schritten kommen Sie auch ans Ziel.
SCHÜTZE
Wenn Belastendes auf die Seele drückt, dann sollten Sie das Gespräch suchen. Anschließend geht es Ihnen deutlich besser.
STEINBOCK
Um den Verlauf eines schwierigen Gesprächs zu steuern, brauchen Sie eine große Portion Einfühlungsvermögen und Toleranz.
WASSERMANN
Die Planeten wecken Seiten in Ihnen, von denen Sie noch nichts geahnt haben. Eine Aufbruchstimmung ist deutlich spürbar.
FISCHE
Höchstleistung haben Sie heute wirklich nicht im Sinn. Lassen Sie sich die fehlende Motivation aber bloß nicht anmerken.
