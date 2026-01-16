Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.01.2026
WIDDER
Die Zeit ist gekommen: Das, was Sie sich schon länger vorgenommen haben, hat nun gute Chancen, erfolgreich umgesetzt zu werden.
STIER
Es bestehen Chancen, die bisherige Berufslage zu verbessern. Vorausgesetzt, Sie zögern eine Entscheidung nicht zu lange hinaus.
ZWILLINGE
Es dürfte heute lebhaft zugehen und Sie könnten dabei in Zeitdruck geraten. Nervosität kann leider manchen Plan zunichtemachen.
KREBS
Stellen Sie jemanden zur Rede, wenn dafür ein guter Grund vorliegt. Je schneller die Angelegenheit vom Tisch ist, desto besser.
LÖWE
Vorschnelle Entschlüsse mögen zwar mit einer Zeitersparnis verbunden sein, bringen aber langfristig nicht den erhofften Erfolg.
JUNGFRAU
Hören Sie nicht immer nur auf Ihren Verstand, sondern auch auf Ihren Bauch. Bei einer Verhandlung keinesfalls zu defensiv sein!
WAAGE
Der Tag dürfte für einen Neuanfang wie geschaffen sein. Folgen Sie in Finanzangelegenheiten dem Rat eines erfahrenen Bekannten.
SKORPION
Ihre Bemühungen, Verbindungen aufzubauen, tragen jetzt Früchte. Sie können sich auf jeden Einzelnen hundertprozentig verlassen.
SCHÜTZE
Jetzt ist die richtige Zeit, sich konkreter mit einem Vorhaben zu befassen und durch Beharrlichkeit ein Projekt voranzutreiben.
STEINBOCK
Es läuft nicht alles so, wie Sie es sich erhofft haben. Aber im Großen und Ganzen ist es gar nicht so schlecht, wie es scheint.
WASSERMANN
Obwohl Ihnen das Abwarten und geduldige Zuhören schwerfällt, wird der Beruf es von Ihnen einfordern. Kein leichter Tag für Sie!
FISCHE
Sie sind auf der Suche nach Beständigkeit in unserer schnelllebigen Zeit und treffen dabei auf Menschen, denen es genauso geht.
