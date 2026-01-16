AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 16.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Die Zeit ist gekommen: Das, was Sie sich schon länger vorgenommen haben, hat nun gute Chancen, erfolgreich umgesetzt zu werden.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Es bestehen Chancen, die bisherige Berufslage zu verbessern. Vorausgesetzt, Sie zögern eine Entscheidung nicht zu lange hinaus.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Es dürfte heute lebhaft zugehen und Sie könnten dabei in Zeitdruck geraten. Nervosität kann leider manchen Plan zunichtemachen.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Stellen Sie jemanden zur Rede, wenn dafür ein guter Grund vorliegt. Je schneller die Angelegenheit vom Tisch ist, desto besser.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Vorschnelle Entschlüsse mögen zwar mit einer Zeitersparnis verbunden sein, bringen aber langfristig nicht den erhofften Erfolg.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Hören Sie nicht immer nur auf Ihren Verstand, sondern auch auf Ihren Bauch. Bei einer Verhandlung keinesfalls zu defensiv sein!

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Der Tag dürfte für einen Neuanfang wie geschaffen sein. Folgen Sie in Finanzangelegenheiten dem Rat eines erfahrenen Bekannten.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Ihre Bemühungen, Verbindungen aufzubauen, tragen jetzt Früchte. Sie können sich auf jeden Einzelnen hundertprozentig verlassen.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Jetzt ist die richtige Zeit, sich konkreter mit einem Vorhaben zu befassen und durch Beharrlichkeit ein Projekt voranzutreiben.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Es läuft nicht alles so, wie Sie es sich erhofft haben. Aber im Großen und Ganzen ist es gar nicht so schlecht, wie es scheint.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Obwohl Ihnen das Abwarten und geduldige Zuhören schwerfällt, wird der Beruf es von Ihnen einfordern. Kein leichter Tag für Sie!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Sie sind auf der Suche nach Beständigkeit in unserer schnelllebigen Zeit und treffen dabei auf Menschen, denen es genauso geht.

