Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03.–20.04.

Gehen Sie beharrlich den eingeschlagenen Kurs weiter, er führt Sie nämlich langsam, aber ganz sicher zum ersehnten Ziel.

Element: Erde

STIER

21.04.–20.05.

Unruhe wird auch eine gewisse Unsicherheit hervorrufen. Sie sollten bei allem besonders sorgsam abwägen, was zu tun ist.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05.–21.06.

Ob der Tag so verläuft, wie Sie es erwarten, wird eine Frage geschickter Organisation sein. Vorsicht bei Finanzaktionen!

Element: Wasser

KREBS

22.06.–22.07.

Bei dem, was heute alles auf Sie einstürmt, sollten Sie sich nicht wundern, dass Sie kaum den Kopf richtig freibekommen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07.–23.08.

Nutzen Sie ein Hoch auf der Motivationskurve, um sich um eine Weiterbildungsmöglichkeit oder ein neues Hobby zu kümmern.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08.–23.09.

Nur wer jetzt nicht versucht, gegen den Strom zu schwimmen, hat beruflich und auch privat etwas Produktives zu erwarten.

Element: Luft

WAAGE

24.09.–23.10.

Den Ausgang einer Verhandlung haben Sie sich heute vielleicht etwas anders vorgestellt. Kein Grund, sich zurückzuziehen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10.–22.11.

Private Angelegenheiten drängen sich in den Vordergrund. Ein kleiner finanzieller Engpass ist von vorübergehender Natur.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11.–21.12.

Passen Sie auf, die Konkurrenz hat es auf Sie abgesehen. Jetzt heißt es: Zähne zusammenbeißen und vollen Einsatz zeigen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12.–20.01.

Für den Fall, dass Ihr Chef die Anforderungen deutlich erhöht, sollten Sie gemeinsam überlegen, wie das zu schaffen ist.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01.–19.02.

Jetzt bieten sich ausgezeichnete Voraussetzungen, reinen Tisch zu machen und Ordnung in Ihre Angelegenheiten zu bringen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02.–20.03.

Das Grobe ist erledigt, jetzt kommt es auf die Feinabstimmung an. Achten Sie darauf, konzentriert bei der Sache zu sein.

