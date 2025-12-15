Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.12.2025
WIDDER
Gehen Sie beharrlich den eingeschlagenen Kurs weiter, er führt Sie nämlich langsam, aber ganz sicher zum ersehnten Ziel.
STIER
Unruhe wird auch eine gewisse Unsicherheit hervorrufen. Sie sollten bei allem besonders sorgsam abwägen, was zu tun ist.
ZWILLINGE
Ob der Tag so verläuft, wie Sie es erwarten, wird eine Frage geschickter Organisation sein. Vorsicht bei Finanzaktionen!
KREBS
Bei dem, was heute alles auf Sie einstürmt, sollten Sie sich nicht wundern, dass Sie kaum den Kopf richtig freibekommen.
LÖWE
Nutzen Sie ein Hoch auf der Motivationskurve, um sich um eine Weiterbildungsmöglichkeit oder ein neues Hobby zu kümmern.
JUNGFRAU
Nur wer jetzt nicht versucht, gegen den Strom zu schwimmen, hat beruflich und auch privat etwas Produktives zu erwarten.
WAAGE
Den Ausgang einer Verhandlung haben Sie sich heute vielleicht etwas anders vorgestellt. Kein Grund, sich zurückzuziehen.
SKORPION
Private Angelegenheiten drängen sich in den Vordergrund. Ein kleiner finanzieller Engpass ist von vorübergehender Natur.
SCHÜTZE
Passen Sie auf, die Konkurrenz hat es auf Sie abgesehen. Jetzt heißt es: Zähne zusammenbeißen und vollen Einsatz zeigen.
STEINBOCK
Für den Fall, dass Ihr Chef die Anforderungen deutlich erhöht, sollten Sie gemeinsam überlegen, wie das zu schaffen ist.
WASSERMANN
Jetzt bieten sich ausgezeichnete Voraussetzungen, reinen Tisch zu machen und Ordnung in Ihre Angelegenheiten zu bringen.
FISCHE
Das Grobe ist erledigt, jetzt kommt es auf die Feinabstimmung an. Achten Sie darauf, konzentriert bei der Sache zu sein.
