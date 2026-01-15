Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

15. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Nicht vorschnell urteilen, heute alles besonders gründlich überdenken! Schlagen Sie keine Türen zu, die man für Sie offenhält. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Setzen Sie nicht nur auf Ihren Verstand. Zurzeit ist Instinkt gefragt. Der ist Ihr bester Ratgeber in schwierigen Situationen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Eine kleine Kursänderung kann Ihr Vorhaben garantiert vertragen. Sie sitzen fest im Sattel und haben zum Glück alles im Griff. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Der heutige Tag wird nicht so geradlinig verlaufen, wie Sie es sich vielleicht wünschen. Sie sollten mit Kompromissen rechnen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie haben den Bogen heraus, wenn es darum geht, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Förderer könnte nun Ihre Wege kreuzen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Suchen Sie beruflich nach neuen Wegen. Steuern Sie ein Ziel konsequent an und lassen Sie sich von Besserwissern nicht beirren. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Kleine Wünsche, große Wünsche. Es sieht ganz danach aus, als kämen Sie dem, was Sie erhoffen, heute ein gutes Stückchen näher. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Mögen andere konfliktscheu sein, Sie sind es nicht! Das macht das Leben für Sie am heutigen Tag aber nicht unbedingt leichter. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Das, was Ihnen vorschwebt, wird nicht von heute auf morgen zu realisieren sein. Nutzen Sie den Tag, um sich beraten zu lassen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Sie müssen sich Ihrer Ziele und Wünsche nur klar werden und wirklich sicher sein, dann können Sie Ihre Kräfte besser einsetzen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Auf eine hitzige Diskussion sollten Sie sich momentan nicht einlassen. Sie laufen dabei nämlich Gefahr, den Kürzeren zu ziehen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Ihr Arbeitseifer trägt jetzt Früchte. Eine Entscheidung fällt zu Ihren Gunsten aus. Möglich, dass das Neider auf den Plan ruft.