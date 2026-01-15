AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
X
Sie haben den Artikel der Merkliste hinzugefügt.
zur Merkliste
Merken 0  Kommentare
lädt ... nicht eingeloggt
Teilen

Bedeutung der Icons

Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Nicht vorschnell urteilen, heute alles besonders gründlich überdenken! Schlagen Sie keine Türen zu, die man für Sie offenhält.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Setzen Sie nicht nur auf Ihren Verstand. Zurzeit ist Instinkt gefragt. Der ist Ihr bester Ratgeber in schwierigen Situationen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Eine kleine Kursänderung kann Ihr Vorhaben garantiert vertragen. Sie sitzen fest im Sattel und haben zum Glück alles im Griff.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Der heutige Tag wird nicht so geradlinig verlaufen, wie Sie es sich vielleicht wünschen. Sie sollten mit Kompromissen rechnen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Sie haben den Bogen heraus, wenn es darum geht, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Förderer könnte nun Ihre Wege kreuzen.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Suchen Sie beruflich nach neuen Wegen. Steuern Sie ein Ziel konsequent an und lassen Sie sich von Besserwissern nicht beirren.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Kleine Wünsche, große Wünsche. Es sieht ganz danach aus, als kämen Sie dem, was Sie erhoffen, heute ein gutes Stückchen näher.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Mögen andere konfliktscheu sein, Sie sind es nicht! Das macht das Leben für Sie am heutigen Tag aber nicht unbedingt leichter.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Das, was Ihnen vorschwebt, wird nicht von heute auf morgen zu realisieren sein. Nutzen Sie den Tag, um sich beraten zu lassen.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Sie müssen sich Ihrer Ziele und Wünsche nur klar werden und wirklich sicher sein, dann können Sie Ihre Kräfte besser einsetzen.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Auf eine hitzige Diskussion sollten Sie sich momentan nicht einlassen. Sie laufen dabei nämlich Gefahr, den Kürzeren zu ziehen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Ihr Arbeitseifer trägt jetzt Früchte. Eine Entscheidung fällt zu Ihren Gunsten aus. Möglich, dass das Neider auf den Plan ruft.

  • Themen:
Lädt
Anmelden oder registrieren

Zum Login
Zu meinen Themen hinzufügen

Hinzufügen
Sie haben bereits von 15 Themen gewählt

Bearbeiten
Sie verfolgen dieses Thema bereits

Entfernen
Um "Meine AZ" nutzen zu können, müssen Sie der Datenspeicherung zustimmen.

Zustimmen
 
0 Kommentare
Artikel kommentieren
Noch keine Kommentare vorhanden.
merken
Nicht mehr merken
X

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.