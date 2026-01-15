Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 15.01.2026
WIDDER
Nicht vorschnell urteilen, heute alles besonders gründlich überdenken! Schlagen Sie keine Türen zu, die man für Sie offenhält.
STIER
Setzen Sie nicht nur auf Ihren Verstand. Zurzeit ist Instinkt gefragt. Der ist Ihr bester Ratgeber in schwierigen Situationen.
ZWILLINGE
Eine kleine Kursänderung kann Ihr Vorhaben garantiert vertragen. Sie sitzen fest im Sattel und haben zum Glück alles im Griff.
KREBS
Der heutige Tag wird nicht so geradlinig verlaufen, wie Sie es sich vielleicht wünschen. Sie sollten mit Kompromissen rechnen.
LÖWE
Sie haben den Bogen heraus, wenn es darum geht, eigene Ideen in die Tat umzusetzen. Ein Förderer könnte nun Ihre Wege kreuzen.
JUNGFRAU
Suchen Sie beruflich nach neuen Wegen. Steuern Sie ein Ziel konsequent an und lassen Sie sich von Besserwissern nicht beirren.
WAAGE
Kleine Wünsche, große Wünsche. Es sieht ganz danach aus, als kämen Sie dem, was Sie erhoffen, heute ein gutes Stückchen näher.
SKORPION
Mögen andere konfliktscheu sein, Sie sind es nicht! Das macht das Leben für Sie am heutigen Tag aber nicht unbedingt leichter.
SCHÜTZE
Das, was Ihnen vorschwebt, wird nicht von heute auf morgen zu realisieren sein. Nutzen Sie den Tag, um sich beraten zu lassen.
STEINBOCK
Sie müssen sich Ihrer Ziele und Wünsche nur klar werden und wirklich sicher sein, dann können Sie Ihre Kräfte besser einsetzen.
WASSERMANN
Auf eine hitzige Diskussion sollten Sie sich momentan nicht einlassen. Sie laufen dabei nämlich Gefahr, den Kürzeren zu ziehen.
FISCHE
Ihr Arbeitseifer trägt jetzt Früchte. Eine Entscheidung fällt zu Ihren Gunsten aus. Möglich, dass das Neider auf den Plan ruft.
