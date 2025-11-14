Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.11.2025
WIDDER
In einer Sache stoßen Sie auf Widerstände. Vielleicht haben Sie doch ein kleines Detail übersehen, das berücksichtigt werden muss?
STIER
Es können Spannungen auftreten, die Sie stressen oder gar unter Druck setzen könnten. Lassen Sie nicht alles zu nah an sich heran.
ZWILLINGE
Falls Sie sich gesundheitlich nicht überfordern, kommen Sie bestens über die Runden. Alles Vorrangige möglichst schnell erledigen!
KREBS
Sich immer und überall auf Vernunft, kühlen Verstand und logisches Denken zu verlassen, ist ganz gewiss nicht das richtige Rezept.
LÖWE
Sie dürften klar erkennen, wo Ihre Vorteile zu finden sind. Mit ungewöhnlich viel Energie verfolgen Sie auch heute all Ihre Ziele.
JUNGFRAU
Wo ein Wille ist, da findet sich auch ein Weg. Sie beweisen, dass Resignieren und Aufgeben rein gar nicht in Ihr Programm gehören.
WAAGE
Im Tagesverlauf wird Sie einiges verwirren. Eventuell kommen Sie in eine Situation, die eine blitzschnelle Entscheidung erfordert.
SKORPION
Es könnte durchaus etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, sich mit einer Sache vertraut zu machen. Setzen Sie sich nicht unter Druck.
SCHÜTZE
Der Stress der letzten Tage hat vermutlich einige Spuren hinterlassen. Langsam, aber sicher stellt sich die Normalität wieder ein.
STEINBOCK
Das Alltagsgeschehen erfordert volle Aufmerksamkeit von Ihnen! Mit stärkerer Eigeninitiative könnten Sie erheblich mehr erreichen.
WASSERMANN
Wenn Sie feststellen, dass die eingeschlagene Richtung nicht die richtige ist, wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, etwas zu ändern.
FISCHE
Der Karriere zuliebe sollten Sie sich jetzt einen kräftigen Ruck geben. Gute Chancen spendiert der Kosmos nämlich nicht alle Tage.
