Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 14.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

14. November 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. In einer Sache stoßen Sie auf Widerstände. Vielleicht haben Sie doch ein kleines Detail übersehen, das berücksichtigt werden muss? Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Es können Spannungen auftreten, die Sie stressen oder gar unter Druck setzen könnten. Lassen Sie nicht alles zu nah an sich heran. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Falls Sie sich gesundheitlich nicht überfordern, kommen Sie bestens über die Runden. Alles Vorrangige möglichst schnell erledigen! Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sich immer und überall auf Vernunft, kühlen Verstand und logisches Denken zu verlassen, ist ganz gewiss nicht das richtige Rezept. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Sie dürften klar erkennen, wo Ihre Vorteile zu finden sind. Mit ungewöhnlich viel Energie verfolgen Sie auch heute all Ihre Ziele. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Wo ein Wille ist, da findet sich auch ein Weg. Sie beweisen, dass Resignieren und Aufgeben rein gar nicht in Ihr Programm gehören. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Im Tagesverlauf wird Sie einiges verwirren. Eventuell kommen Sie in eine Situation, die eine blitzschnelle Entscheidung erfordert. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Es könnte durchaus etwas mehr Zeit in Anspruch nehmen, sich mit einer Sache vertraut zu machen. Setzen Sie sich nicht unter Druck. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Der Stress der letzten Tage hat vermutlich einige Spuren hinterlassen. Langsam, aber sicher stellt sich die Normalität wieder ein. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Das Alltagsgeschehen erfordert volle Aufmerksamkeit von Ihnen! Mit stärkerer Eigeninitiative könnten Sie erheblich mehr erreichen. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Wenn Sie feststellen, dass die eingeschlagene Richtung nicht die richtige ist, wäre jetzt der Zeitpunkt gekommen, etwas zu ändern. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Der Karriere zuliebe sollten Sie sich jetzt einen kräftigen Ruck geben. Gute Chancen spendiert der Kosmos nämlich nicht alle Tage.