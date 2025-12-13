Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

13. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Heute ist ein ausgesprochen günstiger Tag, um endlich das umzusetzen, was Sie sich schon seit Langem vorgenommen haben. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Finden Sie heraus, was genau Sie wollen. Sie werden sehen: Mithilfe von Saturn und Pluto klappt es dann wie von selbst. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Ihre Unsicherheit ist völlig unbegründet. Auch wenn ein Aufgabenbereich für Sie neu ist, werden Sie ihm gewachsen sein. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Sie haben Glück, ein Gewinn wartet darauf, dass Sie ihn einkassieren. Sie können sich dadurch von einer Sorge befreien. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Es lohnt sich, eine getroffene Entscheidung noch einmal zu überdenken. Das könnte Ihnen am Arbeitsplatz Ärger ersparen. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Die Planeten machen es Ihnen heute ganz und gar nicht leicht. Sie werden nicht umhinkommen, einen Fehler einzugestehen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Alle Projekte, die Einfallsreichtum, Energie und Ausdauer erfordern, dürfen derzeit getrost in Angriff genommen werden. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Deutlich macht sich eine Positivphase bemerkbar. Sie können erreichen, was Ihnen das Schicksal bisher vorenthalten hat. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Ihr Temperament versetzt Ihr Umfeld heute ganz sicher ins Staunen! Sie verfügen jetzt über eine besondere Ausstrahlung. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Gute Gespräche eröffnen Ihnen neue Möglichkeiten. Sie sollten jetzt aber nicht zu lange abwarten, sondern auch handeln. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Die Lust an der Arbeit hält sich heute wahrscheinlich in Grenzen. Alles läuft aber ganz entspannt in geregelten Bahnen. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Achten Sie darauf, nicht zu selbstsicher zu werden – schnell schleichen sich sonst Fehler ein, die Konsequenzen hätten.