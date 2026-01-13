Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.01.2026
WIDDER
Vergessen Sie ruhig einmal Ihren Stolz und strecken Sie die Hand zur Versöhnung aus. Sie sollten Vergangenes endlich abhaken.
STIER
Eine unvorhergesehene Ausgabe wird Sie in Unbehagen versetzen. Regen Sie sich nicht auf. Bald haben sich die Wogen geglättet.
ZWILLINGE
Es macht Ihnen nichts aus, wenn ein anderer jetzt ein paar Ihrer Aufgaben übernimmt. Ihnen kommt Hilfe momentan sehr gelegen.
KREBS
Fragen Sie sich, wie bestimmte Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden sind. Für berufliche Spekulationen eine schlechte Zeit.
LÖWE
Obwohl Sie sehr selbstbewusst auftreten, bleibt dennoch spürbar, dass Sie von einer Sache selbst nicht so ganz überzeugt sind.
JUNGFRAU
Heute merkt jeder, wie wichtig Kommunikation und Teamfähigkeit wirklich sind. Die Zusammenarbeit funktioniert besser denn je.
WAAGE
Positives Denken hilft Ihnen, ein Motivationstief mit Leichtigkeit zu überwinden. Sie sind jetzt auch bereit, Neues anzugehen.
SKORPION
Auch einmal an sich selbst denken und etwas Gutes für das eigene Wohl tun: Dann haben Sie auch wieder Kraft für Ihren Partner.
SCHÜTZE
Sie dürften sich jetzt so wohlfühlen wie lange nicht mehr. Von Ihrem Elan wird Ihr gesamtes Umfeld angesteckt und mitgerissen.
STEINBOCK
Große Träume müssen noch warten. Ihnen stehen derzeit viele Türen und Herzen offen. Sie sind begehrt und werden sehr umworben.
WASSERMANN
Mit Gelassenheit erreichen Sie jetzt mehr als durch hektisches Agieren. Erst eine Sache beenden, bevor es an die nächste geht.
FISCHE
Jetzt scheint sich eine Sache endlich zum Positiven zu wenden. Es zeigt sich, dass Ihre Bedenken vollkommen unbegründet waren.
