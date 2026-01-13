Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 13.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

13. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Vergessen Sie ruhig einmal Ihren Stolz und strecken Sie die Hand zur Versöhnung aus. Sie sollten Vergangenes endlich abhaken. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Eine unvorhergesehene Ausgabe wird Sie in Unbehagen versetzen. Regen Sie sich nicht auf. Bald haben sich die Wogen geglättet. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es macht Ihnen nichts aus, wenn ein anderer jetzt ein paar Ihrer Aufgaben übernimmt. Ihnen kommt Hilfe momentan sehr gelegen. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Fragen Sie sich, wie bestimmte Schwierigkeiten in Zukunft zu vermeiden sind. Für berufliche Spekulationen eine schlechte Zeit. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Obwohl Sie sehr selbstbewusst auftreten, bleibt dennoch spürbar, dass Sie von einer Sache selbst nicht so ganz überzeugt sind. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Heute merkt jeder, wie wichtig Kommunikation und Teamfähigkeit wirklich sind. Die Zusammenarbeit funktioniert besser denn je. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Positives Denken hilft Ihnen, ein Motivationstief mit Leichtigkeit zu überwinden. Sie sind jetzt auch bereit, Neues anzugehen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Auch einmal an sich selbst denken und etwas Gutes für das eigene Wohl tun: Dann haben Sie auch wieder Kraft für Ihren Partner. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Sie dürften sich jetzt so wohlfühlen wie lange nicht mehr. Von Ihrem Elan wird Ihr gesamtes Umfeld angesteckt und mitgerissen. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Große Träume müssen noch warten. Ihnen stehen derzeit viele Türen und Herzen offen. Sie sind begehrt und werden sehr umworben. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Mit Gelassenheit erreichen Sie jetzt mehr als durch hektisches Agieren. Erst eine Sache beenden, bevor es an die nächste geht. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Jetzt scheint sich eine Sache endlich zum Positiven zu wenden. Es zeigt sich, dass Ihre Bedenken vollkommen unbegründet waren.