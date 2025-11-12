Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

12. November 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Sie sollten Ihre sensible Seite jetzt nicht so hartnäckig hinter der rauen Schale verstecken und die Gefühle einmal herauslassen! Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Beruflich kommen Sie gut voran, wenn Sie die zeitweise aufkommende Nervosität gelegentlich in gesteigerte Konzentration umwandeln. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Die Dinge nicht so sehr an sich herankommen zu lassen, ist vielleicht einfacher gesagt als getan. Sie sind heute sehr empfindlich. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Sie möchten sich ein wenig intensiver um einen ganz bestimmten Menschen kümmern? Nur zu! Ihre Hilfsbereitschaft kommt wie gerufen. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. „Verständnis“, so lautet das Zauberwort, mit dem sich selbst festgefahrene Diskussionen entschärfen lassen. Bleiben Sie entspannt. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Einen Tag wie den heutigen sollten Sie voller Tatendrang angehen. Was Sie jetzt beginnen, wird sich eines Tages für Sie auszahlen. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Seien Sie an diesem Tag nicht so ungeduldig, es geht auch mit weitaus weniger Hektik. Tun Sie etwas Gutes für sich zum Entspannen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie bleiben lieber im Hintergrund und lassen anderen den Vortritt. Das könnte Ihnen allerdings auch schnell ein Dorn im Auge sein. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Auf Enttäuschungen reagieren Sie gereizt. Damit machen Sie nicht nur Ihren Mitmenschen, sondern auch sich selbst das Leben schwer. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Stimmungsschwankungen werden Ihnen zu schaffen machen und eine ungeklärte Geldangelegenheit wirft noch immer ihre Schatten voraus. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Einige kleinere Misserfolge sollten Sie nicht enttäuschen. Bedenken Sie: Auf jedes Tief folgt auch wieder ein Hoch. Also, nur Mut! Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Kurze Perioden der Unsicherheit sind kein Grund zur Aufregung. Nach einer gewissen Zeit klären sich offene Fragen ganz von selbst.