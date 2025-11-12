Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.11.2025
WIDDER
Sie sollten Ihre sensible Seite jetzt nicht so hartnäckig hinter der rauen Schale verstecken und die Gefühle einmal herauslassen!
STIER
Beruflich kommen Sie gut voran, wenn Sie die zeitweise aufkommende Nervosität gelegentlich in gesteigerte Konzentration umwandeln.
ZWILLINGE
Die Dinge nicht so sehr an sich herankommen zu lassen, ist vielleicht einfacher gesagt als getan. Sie sind heute sehr empfindlich.
KREBS
Sie möchten sich ein wenig intensiver um einen ganz bestimmten Menschen kümmern? Nur zu! Ihre Hilfsbereitschaft kommt wie gerufen.
LÖWE
„Verständnis“, so lautet das Zauberwort, mit dem sich selbst festgefahrene Diskussionen entschärfen lassen. Bleiben Sie entspannt.
JUNGFRAU
Einen Tag wie den heutigen sollten Sie voller Tatendrang angehen. Was Sie jetzt beginnen, wird sich eines Tages für Sie auszahlen.
WAAGE
Seien Sie an diesem Tag nicht so ungeduldig, es geht auch mit weitaus weniger Hektik. Tun Sie etwas Gutes für sich zum Entspannen.
SKORPION
Sie bleiben lieber im Hintergrund und lassen anderen den Vortritt. Das könnte Ihnen allerdings auch schnell ein Dorn im Auge sein.
SCHÜTZE
Auf Enttäuschungen reagieren Sie gereizt. Damit machen Sie nicht nur Ihren Mitmenschen, sondern auch sich selbst das Leben schwer.
STEINBOCK
Stimmungsschwankungen werden Ihnen zu schaffen machen und eine ungeklärte Geldangelegenheit wirft noch immer ihre Schatten voraus.
WASSERMANN
Einige kleinere Misserfolge sollten Sie nicht enttäuschen. Bedenken Sie: Auf jedes Tief folgt auch wieder ein Hoch. Also, nur Mut!
FISCHE
Kurze Perioden der Unsicherheit sind kein Grund zur Aufregung. Nach einer gewissen Zeit klären sich offene Fragen ganz von selbst.
