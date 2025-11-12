AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.11.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Sie sollten Ihre sensible Seite jetzt nicht so hartnäckig hinter der rauen Schale verstecken und die Gefühle einmal herauslassen!

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Beruflich kommen Sie gut voran, wenn Sie die zeitweise aufkommende Nervosität gelegentlich in gesteigerte Konzentration umwandeln.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Die Dinge nicht so sehr an sich herankommen zu lassen, ist vielleicht einfacher gesagt als getan. Sie sind heute sehr empfindlich.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Sie möchten sich ein wenig intensiver um einen ganz bestimmten Menschen kümmern? Nur zu! Ihre Hilfsbereitschaft kommt wie gerufen.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

„Verständnis“, so lautet das Zauberwort, mit dem sich selbst festgefahrene Diskussionen entschärfen lassen. Bleiben Sie entspannt.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Einen Tag wie den heutigen sollten Sie voller Tatendrang angehen. Was Sie jetzt beginnen, wird sich eines Tages für Sie auszahlen.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Seien Sie an diesem Tag nicht so ungeduldig, es geht auch mit weitaus weniger Hektik. Tun Sie etwas Gutes für sich zum Entspannen.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie bleiben lieber im Hintergrund und lassen anderen den Vortritt. Das könnte Ihnen allerdings auch schnell ein Dorn im Auge sein.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Auf Enttäuschungen reagieren Sie gereizt. Damit machen Sie nicht nur Ihren Mitmenschen, sondern auch sich selbst das Leben schwer.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Stimmungsschwankungen werden Ihnen zu schaffen machen und eine ungeklärte Geldangelegenheit wirft noch immer ihre Schatten voraus.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Einige kleinere Misserfolge sollten Sie nicht enttäuschen. Bedenken Sie: Auf jedes Tief folgt auch wieder ein Hoch. Also, nur Mut!

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Kurze Perioden der Unsicherheit sind kein Grund zur Aufregung. Nach einer gewissen Zeit klären sich offene Fragen ganz von selbst.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.