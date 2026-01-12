Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 12.01.2026

12. Januar 2026

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Zeigen Sie sich von Ihrer toleranten Seite. Auch mit einem weniger sympathischen Mitmenschen muss man im Leben zurechtkommen. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Sie sollten einem Menschen zeigen, dass Sie Sympathie für ihn empfinden, sonst laufen Sie am Ende noch an Ihrem Glück vorbei. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Ihre Impulsivität hält sich heute in Grenzen und Sie beweisen das nötige Fingerspitzengefühl, um den richtigen Weg zu finden. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Verzichten Sie heute lieber auf Süßes und Fettes. Raffen Sie sich zu einer Joggingrunde auf. Das kurbelt den Stoffwechsel an. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. Sie könnten einen Fehler vermeiden, wenn Sie bereit wären, einen Rat anzunehmen. Vertrauen Sie auf Ihre persönlichen Stärken. Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Eine gebotene Möglichkeit zur Fortbildung sollten Sie unbedingt nutzen. Das kann Ihnen langfristig nur zum Vorteil gereichen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Unter dem Einfluss der Sterne fällt es Ihnen heute besonders leicht, anderen entgegenzukommen. Das sorgt für Sympathiepunkte. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Schonen Sie Ihre Kräfte! Je sorgsamer mit ihnen umgegangen wird, desto besser. Der heutige Abend wird noch anstrengend genug. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Sie blicken auf vieles viel zu kritisch. Das könnte schnell zu Missverständnissen führen. Etwas mehr Toleranz wäre hilfreich. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. Um zur Lösung eines Problems zu kommen, sollten Sie versuchen, ein bestehendes Hemmnis von einer anderen Seite zu betrachten. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Eine zweite Meinung kann ein wichtiges Entscheidungskriterium zutage fördern. Es ist sehr gut, dass Sie andere zurate ziehen. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Die Durchführung eines Projekts erfordert Umsicht. Es ist möglich, dass Sie einen Plan an die neue Situation anpassen müssen.