Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.09.2025
WIDDER
Kommt eines zum anderen, könnten Sie heute schnell den Überblick verlieren. Umso wichtiger: eine gute Arbeitsorganisation.
STIER
Der heutige Tag verlangt viel diplomatisches Geschick von Ihnen. Seien Sie bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen.
ZWILLINGE
Sie sind in bester Laune und bringen jeden in Ihrer Umgebung in Hochstimmung. Das wird nicht ohne positive Folgen bleiben.
KREBS
Gut möglich, dass Sie sich heute fragen müssen, was Ihnen wichtiger ist: das persönliche Glück oder der berufliche Erfolg.
LÖWE
Es ist an der Zeit, das Energiereservoir zu füllen. Versuchen Sie, kleine Entspannungseinheiten in den Tag zu integrieren.
JUNGFRAU
Jemand hegt bestimmte Absichten mit Ihnen. Es könnte sich da etwas entwickeln, das für Ihre Zukunft äußerst bedeutsam ist.
WAAGE
Klammern Sie sich nicht an das Gewesene. Vor allem am Nachmittag ist es wichtig, dass Sie optimistisch nach vorne blicken.
SKORPION
Sie werden heute feststellen, dass es Dinge gibt, die sich auch ohne Ihren Einsatz regeln. Warten Sie einfach geduldig ab.
SCHÜTZE
Für Verträge und besondere Anschaffungen ist dieser Zeitpunkt ausgesprochen günstig. Im Job läuft alles zufriedenstellend.
STEINBOCK
Es wird schwierig, eine angefangene Sache allein zum guten Ende zu bringen. Schlagen Sie daher angebotene Hilfe nicht aus.
WASSERMANN
Echte Bewunderung oder doch eher Neid? Sie sind sich nicht ganz sicher, wie Sie die Geste eines Kollegen verstehen sollen.
FISCHE
Zu hohe Erwartungen führen unweigerlich zu Enttäuschungen. Vor allem mit Ihren Lieben sollten Sie jetzt mehr Geduld haben.
