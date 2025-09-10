AZ-Plus

Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.
Liebe,
Partnerschaft
Freunde,
Soziales
Glücklich,
Happy
Finanzen,
Geld
Gesundheit,
Sport
Spannung,
Blitz
Element: Feuer

WIDDER

21.03. - 20.04.

Kommt eines zum anderen, könnten Sie heute schnell den Überblick verlieren. Umso wichtiger: eine gute Arbeitsorganisation.

Element: Erde

STIER

21.04. - 20.05.

Der heutige Tag verlangt viel diplomatisches Geschick von Ihnen. Seien Sie bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen.

Element: Luft

ZWILLINGE

21.05. - 21.06.

Sie sind in bester Laune und bringen jeden in Ihrer Umgebung in Hochstimmung. Das wird nicht ohne positive Folgen bleiben.

Element: Wasser

KREBS

22.06. - 22.07.

Gut möglich, dass Sie sich heute fragen müssen, was Ihnen wichtiger ist: das persönliche Glück oder der berufliche Erfolg.

Element: Feuer

LÖWE

23.07. - 23.08.

Es ist an der Zeit, das Energiereservoir zu füllen. Versuchen Sie, kleine Entspannungseinheiten in den Tag zu integrieren.

Element: Erde

JUNGFRAU

24.08. - 23.09.

Jemand hegt bestimmte Absichten mit Ihnen. Es könnte sich da etwas entwickeln, das für Ihre Zukunft äußerst bedeutsam ist.

Element: Luft

WAAGE

24.09. - 23.10.

Klammern Sie sich nicht an das Gewesene. Vor allem am Nachmittag ist es wichtig, dass Sie optimistisch nach vorne blicken.

Element: Wasser

SKORPION

24.10. - 22.11.

Sie werden heute feststellen, dass es Dinge gibt, die sich auch ohne Ihren Einsatz regeln. Warten Sie einfach geduldig ab.

Element: Feuer

SCHÜTZE

23.11. - 21.12.

Für Verträge und besondere Anschaffungen ist dieser Zeitpunkt ausgesprochen günstig. Im Job läuft alles zufriedenstellend.

Element: Erde

STEINBOCK

22.12. - 20.01.

Es wird schwierig, eine angefangene Sache allein zum guten Ende zu bringen. Schlagen Sie daher angebotene Hilfe nicht aus.

Element: Luft

WASSERMANN

21.01. - 19.02.

Echte Bewunderung oder doch eher Neid? Sie sind sich nicht ganz sicher, wie Sie die Geste eines Kollegen verstehen sollen.

Element: Wasser

FISCHE

20.02. - 20.03.

Zu hohe Erwartungen führen unweigerlich zu Enttäuschungen. Vor allem mit Ihren Lieben sollten Sie jetzt mehr Geduld haben.

Sie haben den Inhalt der Merkliste hinzugefügt.