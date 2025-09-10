Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 10.09.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

10. September 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Kommt eines zum anderen, könnten Sie heute schnell den Überblick verlieren. Umso wichtiger: eine gute Arbeitsorganisation. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Der heutige Tag verlangt viel diplomatisches Geschick von Ihnen. Seien Sie bereit, auch andere Meinungen gelten zu lassen. Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Sie sind in bester Laune und bringen jeden in Ihrer Umgebung in Hochstimmung. Das wird nicht ohne positive Folgen bleiben. Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Gut möglich, dass Sie sich heute fragen müssen, was Ihnen wichtiger ist: das persönliche Glück oder der berufliche Erfolg. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Es ist an der Zeit, das Energiereservoir zu füllen. Versuchen Sie, kleine Entspannungseinheiten in den Tag zu integrieren. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Jemand hegt bestimmte Absichten mit Ihnen. Es könnte sich da etwas entwickeln, das für Ihre Zukunft äußerst bedeutsam ist. Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Klammern Sie sich nicht an das Gewesene. Vor allem am Nachmittag ist es wichtig, dass Sie optimistisch nach vorne blicken. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Sie werden heute feststellen, dass es Dinge gibt, die sich auch ohne Ihren Einsatz regeln. Warten Sie einfach geduldig ab. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Für Verträge und besondere Anschaffungen ist dieser Zeitpunkt ausgesprochen günstig. Im Job läuft alles zufriedenstellend. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Es wird schwierig, eine angefangene Sache allein zum guten Ende zu bringen. Schlagen Sie daher angebotene Hilfe nicht aus. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Echte Bewunderung oder doch eher Neid? Sie sind sich nicht ganz sicher, wie Sie die Geste eines Kollegen verstehen sollen. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Zu hohe Erwartungen führen unweigerlich zu Enttäuschungen. Vor allem mit Ihren Lieben sollten Sie jetzt mehr Geduld haben.