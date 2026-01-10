Horoskop: Das Tageshoroskop vom 10.01.2026

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

10. Januar 2026 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03.–20.04. Gang heraus und sich einfach treiben lassen; das gilt auch für Pflichtbewusste! Auch Sie müssen schließlich Kräfte sammeln. Element: Erde STIER 21.04.–20.05. Jemand aus Ihrem Kollegenkreis hat ein Auge auf Ihre Leistungen. Betrachten Sie diese Art der Aufmerksamkeit als Kompliment. Element: Luft ZWILLINGE 21.05.–21.06. Dies könnte ein sehr guter Tag werden, vorausgesetzt, dass Sie einen Irrtum ganz schnell bereinigen. Die Zeit ist gut dafür. Element: Wasser KREBS 22.06.–22.07. Das, was Ihnen zu Ohren kommt, könnte Sie nachdenklich machen und vielleicht sogar dazu bringen, eine Zusage zurückzunehmen. Element: Feuer LÖWE 23.07.–23.08. In Diskussionen sollte Wert auf ein faires Miteinander gelegt werden. Unsachlichkeit bringt Sie jetzt keinen Schritt weiter! Element: Erde JUNGFRAU 24.08.–23.09. Der Umgang mit anderen ist jetzt Ihre starke Seite. Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Gut für Kontaktaufnahmen. Element: Luft WAAGE 24.09.–23.10. Ihre Zurückhaltung könnte als stillschweigende Zustimmung verstanden werden. Besser wäre es, Ihre Meinung deutlich zu sagen. Element: Wasser SKORPION 24.10.–22.11. Keine Hektik, wenn es nicht unbedingt sein muss! Sie setzen auf Kompetenz und Willenskraft anstatt auf die Ellenbogentaktik. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11.–21.12. Es fehlt leider nicht an gelegentlichen Spannungen. Bewahren Sie die Ruhe, das sind alles nur vorübergehende Komplikationen. Element: Erde STEINBOCK 22.12.–20.01. So einfach und unkompliziert, wie Sie sich den Verlauf einer Sache vorstellen, wird diese leider nicht über die Bühne gehen. Element: Luft WASSERMANN 21.01.–19.02. Eigentlich sind Sie gar nicht der Mensch, der für Kompromisse zu haben ist. Heute werden Sie leider nicht darum herumkommen. Element: Wasser FISCHE 20.02.–20.03. Ein ganz und gar unproblematischer Tag, der vor Ihnen liegt. Mit etwas Geschick werden Sie sogar eine finanzielle Sorge los.