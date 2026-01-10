Horoskop: Das Tageshoroskop vom 10.01.2026
Bedeutung der Icons
WIDDER
Gang heraus und sich einfach treiben lassen; das gilt auch für Pflichtbewusste! Auch Sie müssen schließlich Kräfte sammeln.
STIER
Jemand aus Ihrem Kollegenkreis hat ein Auge auf Ihre Leistungen. Betrachten Sie diese Art der Aufmerksamkeit als Kompliment.
ZWILLINGE
Dies könnte ein sehr guter Tag werden, vorausgesetzt, dass Sie einen Irrtum ganz schnell bereinigen. Die Zeit ist gut dafür.
KREBS
Das, was Ihnen zu Ohren kommt, könnte Sie nachdenklich machen und vielleicht sogar dazu bringen, eine Zusage zurückzunehmen.
LÖWE
In Diskussionen sollte Wert auf ein faires Miteinander gelegt werden. Unsachlichkeit bringt Sie jetzt keinen Schritt weiter!
JUNGFRAU
Der Umgang mit anderen ist jetzt Ihre starke Seite. Sie sind äußerst wach und unternehmungslustig. Gut für Kontaktaufnahmen.
WAAGE
Ihre Zurückhaltung könnte als stillschweigende Zustimmung verstanden werden. Besser wäre es, Ihre Meinung deutlich zu sagen.
SKORPION
Keine Hektik, wenn es nicht unbedingt sein muss! Sie setzen auf Kompetenz und Willenskraft anstatt auf die Ellenbogentaktik.
SCHÜTZE
Es fehlt leider nicht an gelegentlichen Spannungen. Bewahren Sie die Ruhe, das sind alles nur vorübergehende Komplikationen.
STEINBOCK
So einfach und unkompliziert, wie Sie sich den Verlauf einer Sache vorstellen, wird diese leider nicht über die Bühne gehen.
WASSERMANN
Eigentlich sind Sie gar nicht der Mensch, der für Kompromisse zu haben ist. Heute werden Sie leider nicht darum herumkommen.
FISCHE
Ein ganz und gar unproblematischer Tag, der vor Ihnen liegt. Mit etwas Geschick werden Sie sogar eine finanzielle Sorge los.
- Themen:
Zum Login
Hinzufügen
Bearbeiten
Entfernen
Zustimmen