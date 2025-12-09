Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.12.2025

Jetzt ist der perfekte Zeitpunkt, um in die Welt der Sterne einzutauchen! Täglich neu und exklusiv bieten wir Ihnen die aktuellen Horoskope jetzt auch digital für jedes Sternzeichen. Lassen Sie sich von den astrologischen Weisheiten inspirieren und erhalten Sie wertvolle Einblicke in Liebe, Gesundheit, Finanzen und soziale Beziehungen.

09. Dezember 2025 - 00:01 Uhr

Bedeutung der Icons Liebe,

Partnerschaft Freunde,

Soziales Glücklich,

Happy Finanzen,

Geld Gesundheit,

Sport Spannung,

Blitz Element: Feuer WIDDER 21.03. - 20.04. Doch mehr ausgegeben als geplant? Dann sollten Sie auch konsequent genug sein und das Geld wieder mehr zusammenhalten. Element: Erde STIER 21.04. - 20.05. Wenn zwei sich heute streiten und Sie es beobachten, dann wäre es grundverkehrt, den Schiedsrichter spielen zu wollen! Element: Luft ZWILLINGE 21.05. - 21.06. Es irritiert Sie, dass jemand Sie falsch einzuschätzen scheint. Warum ändern Sie das nicht durch ein offenes Gespräch? Element: Wasser KREBS 22.06. - 22.07. Neuland in Sicht! Für manchen dürfte sich ein Berufswechsel oder ein Erfolg versprechender anderer Neubeginn anbieten. Element: Feuer LÖWE 23.07. - 23.08. Kleine Aufmerksamkeiten mögen nicht nur die besten Freunde: Machen Sie Ihren Kollegen doch auch ab und an eine Freude. Element: Erde JUNGFRAU 24.08. - 23.09. Erweisen Sie sich einmal als ein guter Zuhörer! Geben Sie acht, wem Sie vertrauen und wem Sie Ihre Zuneigung schenken! Element: Luft WAAGE 24.09. - 23.10. Gerade weil Sie einige Dinge ganz anders betrachten als andere, kommen Sie zu den interessantesten Lösungsvorschlägen. Element: Wasser SKORPION 24.10. - 22.11. Verwenden Sie nun alle Energie darauf, Ihre Vorstellungen am Arbeitsplatz und auch in der Partnerschaft durchzusetzen. Element: Feuer SCHÜTZE 23.11. - 21.12. Die Sterne verstärken Ihre Aufgeschlossenheit und schaffen damit ideale Voraussetzungen, um den Horizont zu erweitern. Element: Erde STEINBOCK 22.12. - 20.01. Alle wissen, dass Sie willensstark sind, aber geben Sie ruhig einmal nach. Am Ende sind beide Seiten recht zufrieden. Element: Luft WASSERMANN 21.01. - 19.02. Sie wenden sich zu gerne den schönen Dingen des Lebens zu. Gut, dass Sie selbst einschätzen können, wo die Grenze ist. Element: Wasser FISCHE 20.02. - 20.03. Halten Sie ein gesundes Mittelmaß zwischen Emotionalität und Verstand. Sie sehen die Dinge dadurch viel realistischer.