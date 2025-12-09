Horoskop heute: Das Tageshoroskop vom 09.12.2025
WIDDER
Doch mehr ausgegeben als geplant? Dann sollten Sie auch konsequent genug sein und das Geld wieder mehr zusammenhalten.
STIER
Wenn zwei sich heute streiten und Sie es beobachten, dann wäre es grundverkehrt, den Schiedsrichter spielen zu wollen!
ZWILLINGE
Es irritiert Sie, dass jemand Sie falsch einzuschätzen scheint. Warum ändern Sie das nicht durch ein offenes Gespräch?
KREBS
Neuland in Sicht! Für manchen dürfte sich ein Berufswechsel oder ein Erfolg versprechender anderer Neubeginn anbieten.
LÖWE
Kleine Aufmerksamkeiten mögen nicht nur die besten Freunde: Machen Sie Ihren Kollegen doch auch ab und an eine Freude.
JUNGFRAU
Erweisen Sie sich einmal als ein guter Zuhörer! Geben Sie acht, wem Sie vertrauen und wem Sie Ihre Zuneigung schenken!
WAAGE
Gerade weil Sie einige Dinge ganz anders betrachten als andere, kommen Sie zu den interessantesten Lösungsvorschlägen.
SKORPION
Verwenden Sie nun alle Energie darauf, Ihre Vorstellungen am Arbeitsplatz und auch in der Partnerschaft durchzusetzen.
SCHÜTZE
Die Sterne verstärken Ihre Aufgeschlossenheit und schaffen damit ideale Voraussetzungen, um den Horizont zu erweitern.
STEINBOCK
Alle wissen, dass Sie willensstark sind, aber geben Sie ruhig einmal nach. Am Ende sind beide Seiten recht zufrieden.
WASSERMANN
Sie wenden sich zu gerne den schönen Dingen des Lebens zu. Gut, dass Sie selbst einschätzen können, wo die Grenze ist.
FISCHE
Halten Sie ein gesundes Mittelmaß zwischen Emotionalität und Verstand. Sie sehen die Dinge dadurch viel realistischer.
